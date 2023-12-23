'Umarım hava savunması tarafından vurulmazsınız': Ukraynalı çocuklar Aziz Nicholas'a Noel dileklerini gönderdi

Rusya'nın sivil altyapıya yönelik saldırıları geçtiğimiz ay daha da artmış, kış aylarında yaşanan bu artış çocukları ciddi şekilde etkilemiştir. UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Regina De Dominicis Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu saldırılar çocuklar arasında yaralanmalara neden oldu, zaten son derece sıkıntılı olan topluluklarda yoğun bir korku ve dehşet dalgası yarattı ve Ukrayna genelinde milyonlarca çocuğu elektrik, ısınma ve suya sürekli erişimden yoksun bırakarak, sıcaklıklar düşerken onları ek ciddi zararlara maruz bıraktı" dedi.

Birleşmiş Milletler Ukrayna İnsan Hakları İzleme Misyonu'nun geçen ay yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalini başlatmasından bu yana 560'tan fazlası çocuk olmak üzere en az 10.000 sivilin öldürüldüğü doğrulandı. 18.500'den fazla kişi de yaralandı. BM, çatışmaların devam ettiği bölgelerde ölümlerin doğrulanmasındaki zorluklar ve gecikmeler nedeniyle gerçek rakamların muhtemelen çok daha yüksek olduğuna inanıyor.

Böylesine vahim koşullar karşısında bile, savaşın gölgesinde yaşayan çocukların dayanıklılığı bayram mektuplarında kendini gösteriyor.

CNN, çocuklarının Aziz Nicholas'a yazdığı mektupları ve bu Noel ve gelecek yıl için umutlarını paylaşan ebeveynler ve bakıcılarla konuştu.

Solomiya, 11 yaşında

Solomiya'nın bu yıl Aziz Nicholas'tan tek bir dileği var: barış. 11 yaşındaki çocuk savaşın bedelini kişisel deneyimlerinden biliyor. Babası, Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak ettiği ve doğu bölgelerini işgal ettiği 2014 yılında savaşmak için askere yazılmış ve çatışmada ölmüş. Sekiz yıl sonra Rusya geniş çaplı işgalini başlattığında, Solomiya ve ailesi Kiev'in Bucha banliyösünde yaşıyordu, ancak Rus birliklerinin bölgeyi işgal etmesinden üç gün sonra kuzeybatı Ukrayna'da güvenlik aramak için kaçtılar.

Solomiya savaştan önce büyük tuvaller üzerine resim yapmayı çok severdi. Annesine göre şimdilik bırakmış ama Bucha'ya döndüklerinde tekrar başlayacağını söylüyor.

Kaya, 6 yaşında

Kaya Noel'de bir el işi seti, bir oyuncak ve babasını görmek istiyor. Babası Ukrayna'nın doğusundaki sıcak nokta Avdiivka'da savaşan 47. Mekanize Tugay'ın bir üyesi. Aziz Nicholas'a yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Şu anda Ukrayna'yı savunan babamın Noel'de yanıma gelmesini istiyorum. Lütfen bunun için ona yardım edin." Kaya'nın babası Dmytro tatillerde ailesini görmek istiyor ancak Almanya'ya taşındıkları için bu yolculuğu yapamıyor.

Maks, 5 yaşında

Beş yaşındaki Maks Noel için zafer istiyor. Mektubu basit ve kısa: "Sevgili Nicholas, bize zafer getir."

Annesi Maks'ın güçlü vatanseverliğini ve Ukrayna'nın zaferinin önemini yetişkinlerin konuşmalarına kulak misafiri olarak öğrendiğini söylüyor. Savaş başladığında aile Kiev'i terk ederek Batı Ukrayna'ya gitmiş. Aziz Nikolaos'a yazdığı mektubu geçici yeni evlerinin pencere kenarına bıraktı.

Katya, 12 yaşında

Babası, Katya'nın Aziz Nikolaos'a yazdığı mektubu hazırlamak için ChatGPT'yi kullandığını söylüyor. "Gerçekten kibar davrandım ve inanılmaz anlar için içtenlikle minnettar oldum" diye yazmış yılı hakkında. Verimlilik için başvurduğu yapay zekalı sohbet robotu, 2024 için hedefler belirlemesine de yardımcı oldu. Mektubunda "Önümüzdeki yıl için arzum, çizim becerilerimi aktif olarak geliştirmek ve öz motivasyon becerilerimi geliştirmek" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşıyor ve bu şehir rutin olarak insansız hava araçları ve füzeler tarafından hedef alınıyor. Hava savunma sistemleri gelen bombardımanların çoğunu engelliyor ancak aktif hale geldiklerinde yüksek sesli patlamalar duyulabiliyor. Mektubunda Aziz Nikolaos'a şöyle diyordu: "Umarım hava savunması tarafından vurulmazsın."

Anastasia, 10 yaşında

Anastasia ve ailesi yaklaşık iki ay önce Ukrayna'nın işgal altındaki Kherson bölgesindeki memleketlerinden kaçtı. Rus işgali altındaki aile, Ukrayna kimliklerini Rus kimlikleriyle değiştirmeye zorlandı.

İşgal yetkilileri Anastasia'nın bir Rus okuluna gitmesini talep etmiş ve bunu reddetmeleri halinde onu ailesinden almakla tehdit etmişler. Gönüllüler ailenin Ukrayna kontrolündeki bölgelere gitmesine yardımcı oldu. Şu anda Kiev'de bir rehabilitasyon merkezinde yaşıyorlar ve Anastasia burada yaşadığı her şeyle başa çıkmasına yardımcı olmak için sanat terapisine katılıyor. Bu yılki dileği basit ve mütevazı: Aziz Nicholas'a yazdığı mektupta kabarık kulak ısıtıcıları istemiş.

Artem, 7 yaşında ve Tymofii, 6 yaşında

Artem ve Tymofii, Rusya'nın geniş çaplı işgali nedeniyle 18 ay önce aileleriyle birlikte Münih'e giden kardeşler. Savaştan önce çocuklar, Ukrayna'nın güneyinde Dnipro Nehri üzerindeki Nova Khakova kasabasında yaşayan büyükbabalarını ziyaret ederlerdi. Nehir üzerindeki baraj bu yaz patlatılarak çevresel ve insani bir felakete neden oldu. Annelerine göre çocuklar dedeleriyle birlikte orada balık tutmaya gitmek istediklerinden bahsediyorlar. Dnipro'nun doğu yakası şu anda Rusya tarafından işgal edilmiş durumda ve batı yakası da sürekli bombardıman altında olduğu için tehlikeli.

Çocuklar Aziz Nikolaos'a yazdıkları kısa notlarda kendileri için en değerli şeyleri sıraladılar: Artem için "barış, sağlık ve çiçek açan bir Ukrayna" ve Timofi için "barış, aile, Ukrayna, baba, Tanrı".

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Kaynak: edition.cnn.com