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SporHaberler

Uluslararası Paten Birliği yarışmalar için asgari yaşın 17'ye yükseltilmesini öneriyor

Uluslararası Buz Pateni Birliği (ISU), genç sporcuların sporun fiziksel ve psikolojik talepleriyle başa çıkabilmelerine yardımcı olmak amacıyla 2026 Kış Olimpiyatları öncesinde büyükler artistik buz pateni yarışmaları için asgari yaşın 15'ten 17'ye yükseltilmesini önerdi.

 and  Katherine Bradley
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Uluslararası Paten Birliği yarışmalar için asgari yaşın 17'ye yükseltilmesini öneriyor

Önümüzdeki ay Tayland'da yapılacak 58. kongrenin gündeminde yer alan önerilere göre, sporun yönetim organı Milano Cortina Oyunları'ndan önce önümüzdeki üç yıl içinde asgari yaşı kademeli olarak artırmayı umduğunu söyledi.

ISU'nun tıbbi komisyonu teklifte "Reşit olmayan sporcuların yarışmasına izin vermenin onları yaşlarına uygun olmadığı düşünülen yük ve risklere maruz bırakabileceği düşünülebilir" diye yazdı.

"Sadece fiziksel olarak değil, çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimi açısından da. Genç sporcuların elit spora giden yolda çoklu stres faktörleriyle başa çıkmaları gerekmektedir."

Öneri, 15 yaşındaki Rus Kamila Valieva 'nın bu yıl Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatlarında doping tartışmalarının baskısına boyun eğerek tek bayanlarda dördüncü sıraya düşmesinin ardından geldi.

ISU sağlık konseyi, genç sporcuların antrenman ve yarışmalar nedeniyle yüksek fizyolojik yüklere maruz kaldıklarını söyledi.

Tıbbi komisyon, "Nihayetinde, sporcuların kendileri ve başkaları tarafından başarıları sürekli olarak değerlendirildiğinden, performans artışları normalde hırslı sporcular için temel kaygıdır" diye ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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