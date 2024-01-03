Uluslararası Af Örgütü Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan'daki 'insan hakları sorunlarına dikkat çekmesini' istedi

İnsan hakları izleme örgütünün basın açıklamasında, örgütün Orta Doğu araştırmacısı Dana Ahmed'in şu sözlerine yer veriliyor: "Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo ile anlaşması Suudi Arabistan'daki daha geniş bir spor yıkama modeline uymaktadır.

"Sportswashing" bir kişinin itibarını spor yoluyla parlatma olgusudur.

Ahmed, "Suudi yetkililerin Ronaldo'nun ülkedeki varlığını, ülkenin dehşet verici insan hakları sicilinden dikkatleri uzaklaştırmanın bir yolu olarak tanıtması kuvvetle muhtemeldir" diye ekledi.

"Cristiano Ronaldo, şöhretinin ve ünlü statüsünün Suudi Arabistan'ın spor yıkamasının bir aracı haline gelmesine izin vermemelidir. Al-Nassr'da geçirdiği zamanı ülkedeki sayısız insan hakları sorunu hakkında konuşmak için kullanmalıdır."

Açıklamada Suudi devletinin insanları adil yargılama olmaksızın idam ettiği ve ifade ya da örgütlenme özgürlüğüne izin vermediği savunuluyor.

Suudi devlet medyasına göre Ronaldo Al Nassr'dan yılda 200 milyon dolar kazanacak.

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklama, Portekizli yıldızın Pazartesi günü Riyad merkezli takımın tanıtımında yaptığı yorumlara yanıt olarak geldi: "Bu kulübe ve ülkeye farklı bir vizyon kazandırmak istiyorum. Bu yüzden bu fırsatı değerlendirdim."

CNN yorum için Suudi Arabistan Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Suudi Profesyonel Ligi'ne ulaştı ancak hemen geri dönüş yapılmadı.

Ronaldo'nun temsilcileri yorum yapmayı reddetti.

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Kaynak: edition.cnn.com