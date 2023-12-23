Ulusal Ruj Günü herkes için ücretsiz kozmetik anlamına geliyor. İşte bilmeniz gerekenler

Her yıl düzenlenen kutlama, güzellik endüstrisinin en eski ve en sevilen kozmetik ürünlerinden birini onurlandırıyor.

Ruj ve bu özel gün hakkında bilmeniz gereken her şey burada - ücretsiz ürünleri nereden bulabileceğiniz de dahil.

Ruj nereden geliyor?

Dudak boyama uygulaması binlerce yıl öncesine dayanmaktadır.

"Read My Lips: A Cultural History of Lipstick" kitabına göre, bunu yaptığı bilinen ilk insanlardan bazıları Mezopotamya'da Sümer şehri Ur yakınlarında yaşıyordu. Bu kabaca günümüz güney Irak'ı civarına denk geliyor. Orada Kraliçe Schub-ad dudaklarını renklendirmek için beyaz kurşun ve ezilmiş kırmızı taşlardan bir macun yapmıştır.

Dudak boyama trendi buradan bölgeye ve dünyaya yayıldı. Eski Mısırlılara, Yunanlılara ve Romalılara kadar ulaştı. Ortaçağ ve İtalyan Rönesans'ında ve daha pek çok dönemde hayatta kaldı.

Nihayetinde ruju Amerikan kıyılarına getiren Batı Avrupalı yerleşimciler oldu.

Ruj bugün hala dünyanın en tanınmış makyaj ürünlerinden biri.

Dürüst olmak gerekirse, ev kızı Schub-ad zamanının çok ötesindeydi.

Ruj yıllar içinde nasıl değişti?

Ruj ezilmiş kırmızı taşlar olarak başlamış olabilir, ancak o zamandan bu yana çok değişti.

Modern bir ruj tüpü, gölgeyi, tadı, kokuyu ve performansı artırmaya yönelik birçok bileşen içerir. Bazıları güneş koruması, nemlendirme ve su geçirmezlik özelliklerine de sahiptir.

Ve "ruj" artık sadece kil benzeri malzeme tüplerini ifade etmiyor. Artık mat kuruyan likit rujdan tüm gün kalıcı dudak lekelerine kadar her şey var.

Elbette günümüzün rujları da klasik kırmızıdan mavi ve siyaha kadar her zamankinden daha fazla renk tonuna sahip.

Rujun bir zamanlar tartışmalı olduğunu biliyor muydunuz?

Ruj her zaman güzellik artırıcı bir ürün olarak görülmüyordu. Bazen skandal olarak görülüyordu.

Orta Çağ'dan başlayarak, bazı toplumlar ruj süren kadınları hor görmeye başladı. Örneğin, "Read My Lips: A Cultural History of Lipstick" (Dudaklarımı Oku: Rujun Kültürel Tarihi) kitabına göre, altıncı yüzyıl İspanya'sında ruj fahişelerle ilişkilendiriliyordu.

17. yüzyıla gelindiğinde, din adamları ve ahlakçılar, Tanrı'nın tasarımını değiştirdiğini söyleyerek dudak boyama uygulamasını incelemeye başladılar. Hatta bazıları bunun erkekleri baştan çıkarmaya çalışan satanistler tarafından sürüldüğünü iddia etti.

Toplumlar ve kültürler 20. yüzyıla kadar rujla aşk-nefret ilişkisi içinde olmaya devam etti. Bazen kaba, bazen güzel ve hatta bir beklenti olarak kabul edildi.

Yine de, bu görünümü seven kadınlar ayak diredi ve ruj kullanımı devam etti.

Peki, Ulusal Ruj Günü ne anlama geliyor?

Modacılar, güzellik bloggerları, influencerlar ve kozmetik şirketleri yaklaşık on yıl önce Ulusal Ruj Günü'nü kutlamaya başladı. Ancak, kimse bunun nereden geldiğini gerçekten bilmiyor.

Yasal bir tatil değil. Ama yine de eğlenceli.

Çoğu insan kutlamanın en iyi yolunun yeni bir ruj tonu almak ya da eski bir favoriyi sürmek olduğu konusunda hemfikir görünüyor. Oh, ve her yere seksi ruj izleri bıraktığınızdan emin olun.

Bekle, bedava rujla ilgili bir şey mi söyledin?

Elbette söyledim! MAC Cosmetics 27-29 Temmuz tarihlerinde 25$'lık alışverişlerde ücretsiz tam boy ruj hediye ediyor.

Ücretsiz ruj veren veya harika fırsatlar sunan diğer mağaza ve markalar arasında Urban Decay, Huda Beauty,Anastasia Beverley Hills, ColourPop, Target ve Macy's yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com