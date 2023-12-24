Ulusal Kadınlar Futbol Ligi takımı North Carolina Courage, cinsel manipülasyon ve suistimal suçlamalarının ardından baş antrenörünü kovdu

İşten çıkarma, The Athletic tarafından Perşembe sabahı yayınlanan ve Riley'nin yıllarca nüfuzunu ve gücünü kullanarak oyunculara cinsel tacizde bulunduğunu ve bir olayda bir oyuncuyu kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye zorladığını iddia eden oyunculara atıfta bulunan bir araştırma raporunun ardından geldi.

Riley suçlamaları reddetti.

Courage, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "çok ciddi suiistimal iddiaları" üzerine Riley'i kovduklarını duyurdu.

NWSL komisyon üyesi Lisa Baird de Riley'nin görevine son verilmesinin ardından Perşembe günü bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi: "Bu sabah The Athletic'te yayınlanan yeni iddiaları okuyunca şok oldum ve iğrendim. Lig, North Carolina Courage ile birlikte bu yeni iddialar karşısında hızlı bir şekilde harekete geçti ve eski baş antrenör Paul Riley'nin görevine son verildi."

"Aynı zamanda, bu yeni iddiaları soruşturulması için ABD Güvenli Spor Merkezine bildiriyoruz. Güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı ligin ve kolektif sahipliğinin en önemli önceliğidir," diye ekledi.

The Athletic, 2010 yılından bu yana Riley yönetiminde oynayan bir düzineden fazla oyuncuyla ve kadın futboluyla ilgili diğer kişilerle görüştüğünü bildirdi.

Riley ile üç farklı takımda oynamış eski bir oyuncu olan Sinead Farrelly, evli bir Riley'nin kendisini seks yapmak için otel odasına nasıl zorladığını anlattı. Farrelly, Riley'nin kontrolü altında olduğunu şu sözlerle anlattı: "Kendimi sahiplenilmiş hissettim. Bu kelime gerçekten benim için her şeyi mükemmel bir şekilde tanımlıyor, çünkü etrafta dolaşıp potansiyel müşterilerine baktığını ve bana odaklandığını hissediyorum. Beni sahiplendi; dokunuşu böyle hissettirdi. Sadece şunu düşündüğümü hatırlıyorum: 'Bunu başka gören var mı?' Kendimi onun kontrolü altında hissediyordum."

Rapor edilen bir başka olayda Riley'nin Farrelly ve takım arkadaşı Mana Shim'i dairesine geri çağırdığı ve ikisine birbirlerini öpmeleri için baskı yaptığı anlatılıyor. Shim, Riley'nin kendisini otel odasındaki bir maç filmi seansına davet ettiği ve onu sadece iç çamaşırlarıyla karşıladığı bir zamanı anlattı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen diğer eski oyuncular, eski koçun kilo ve cinsel yönelimlerle ilgili uygunsuz açıklamalar yaptığını söyledi.

The Athletic, Riley'den iddia edilen kötü davranışları hakkında yorum yapmasını istedi ve Riley de eski oyuncuların iddialarının "tamamen gerçek dışı" olduğunu söyledi. The Athletic'e göre Riley gönderdiği bir e-postada "Bu oyuncularla hiçbir zaman cinsel ilişkiye girmedim ya da onlara cinsel yaklaşımda bulunmadım" dedi.

Riley, The Athletic'e gönderdiği yalanlamada, "yol boyunca birilerini rahatsız eden bir şey söylemiş olma ihtimalim olduğunu" ancak oyuncuları "küçümsemediğini" söyledi. Riley ayrıca otel odasında maç filmlerini incelediğini de reddetti.

CNN yorum için Riley'e bağımsız olarak ulaşamadı.

ABD Futbol Federasyonu Perşembe günü Riley'nin antrenörlük lisansını askıya aldı ve kısmen şu açıklamayı yaptı: "Öne çıkan cesur sporcular tarafından tarif edilen taciz edici davranış iğrençtir, kabul edilemez ve futbolda ya da toplumda yeri yoktur."

Aralarında ABD Kadın Milli Takımı ve OL Reign oyuncusu Megan Rapinoe'nin de bulunduğu çok sayıda profesyonel futbolcu suçlamalara öfkelendi ve Perşembe günü Twitter 'da "Mana & Sinead çok güçlüsünüz ve yanınızdayız :heart: Bunun olmasına izin veren, duyan ve görmezden gelen, bu canavarın hiçbir yankı uyandırmadan başka bir takıma geçmesine imza atan iktidar konumundaki herkese, F**k SİZ, hepiniz canavarsınız ve HEPİNİZ istifalarınızı derhal verebilirsiniz."

"Kadınları istismar eden erkekleri koruyan erkekler. Tekrar söylüyorum, KADINLARI TACİZ EDEN erkekleri koruyan erkekler. Hepsini yakın. Hepsinin kellesi uçsun," diye ekledi Rapinoe ayrı bir gönderide.

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Kaynak: edition.cnn.com