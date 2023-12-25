Ulusal Kadınlar Futbol Ligi oyuncuları, cinsel istismar iddialarının ardından dayanışma amacıyla maça ara verdi

Çarşamba günü oynanan üç maçın ilk ikisinde NJ/NY Gotham FC ve Washington Spirit oyuncuları, North Carolina Courage ve Racing Louisville FC arasındaki maçta olduğu gibi, oyun yeniden başlamadan önce bir dakika boyunca kollarını kenetleyerek bir araya geldi.

Her iki maçta da taraftarlar oyuncuları ayakta alkışladı ve tezahüratlarda bulundu.

Ulusal Kadınlar Futbol Ligi Oyuncular Birliği Çarşamba günü yaptığı açıklamada protestoların her üç maçta da yapılacağını duyurdu. Gecenin üçüncü maçında Portland Thorns FC ve Houston Dash Portland, Oregon'da karşı karşıya gelecek.

Tartışma, geçtiğimiz hafta The Athletic tarafından hazırlanan ve oyuncuların North Carolina Courage baş antrenörü Paul Riley'nin nüfuzunu ve gücünü kullanarak oyunculara cinsel tacizde bulunduğunu ve bir olayda bir oyuncuyu kendisiyle seks yapmaya zorladığını iddia ettikleri bir araştırma raporundan kaynaklanıyor.

Raporda eski oyuncu Sinead Farrelly, evli bir Riley'nin kendisini seks yapmak için otel odasına nasıl zorladığını anlattı. Rapor edilen bir başka olayda ise Riley'nin Farrelly ve takım arkadaşı Mana Shim'i evine geri götürdüğü ve ikisini birbirlerini öpmeye zorladığı anlatılıyor.

The Athletic, Riley'den iddia edilen kötü davranışları hakkında yorum yapmasını istedi ve Riley de eski oyuncuların iddialarının "tamamen gerçek dışı" olduğunu söyledi. The Athletic'e göre, Riley onlara bir e-posta ile şunları söyledi: "Bu oyuncularla hiçbir zaman cinsel ilişkiye girmedim ya da onlara cinsel yaklaşımda bulunmadım."

CNN yorum için Riley'e ulaşamadı.

Haberin yankıları büyük oldu. The Courage Riley'i kovdu. NWSL'nin komiseri Lisa Baird istifa etti ve 10 takımlı lig, sekiz sezon boyunca üç franchise'a koçluk yapan Riley hakkındaki iddiaların bir sonucu olarak geçen hafta sonu için planlanan tüm maçları iptal etti.

NWSL Washington Spirit'in CEO'su ve yönetici ortağı Steve Baldwin de Salı günü istifa etti. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, istifa nedeninin bir parçası olarak oyuncuların yakın zamanda yaptığı bir talebe atıfta bulundu.

Çarşamba günü Thorns maçından kısa bir süre önce Portland genel menajeri ve futbol başkanı Gavin Wilkinson'ın "devam etmekte olan bağımsız dış soruşturmanın sonuçlarını beklemek üzere" idari izne çıkarıldığı açıklandı. CNN daha fazla yorum için Wilkinson'a ulaşmaya çalışıyor.

NWSL Oyuncular Birliği yaptığı açıklamada planlanan maçların Çarşamba günü devam edeceğini belirterek #NoMoreSilence hashtagini ekledi.

NWSLPA yaptığı açıklamada "Hafta sonunu değerlendirmek üzere ara verdik" dedi. "Son birkaç günün acısını bir hafta sonu ya da bir hafta içinde atlatamayacağımızı kabul ediyoruz. Liglerin ve kulüplerin hızla yayınladıkları açıklamaların ortasında, kendimizi ve birbirimizi dinliyoruz."

Courage sahibi özür diledi

North Carolina Courage'ın sahibi ve başkanı Steve Malik Çarşamba günü gönderdiği bir mektupla özür diledi ve oyuncular için güvenli bir ortam yaratma sözü verdi.

Malik mektupta, "Öncelikle, oyuncuların kendilerini güvende ve rahat hissedecekleri bir ortam yaratmadaki başarısızlığımız için derinden üzgün olduğumu belirtmek isterim" dedi.

Kulübün 2015 yılında Riley'nin davranışlarıyla ilgili bir soruşturmadan haberdar olduğunu ancak kendilerine "Riley'nin iyi durumda olduğuna dair güvence verildiğini" söyledi. Bu konuda kendisine kimin güvence verdiğini açıklamadı.

Malik, takımın geçen haftaki rapora kadar Riley hakkındaki "korkunç" iddialar hakkında önceden bilgisi olmadığını belirtti. Malik, 2017 yılında Riley'nin başında olduğu ve o zamanlar Western New York Flash olarak bilinen franchise'ı satın aldıktan sonra takımın eski koç hakkında kendi durum tespitini yaptığını söyledi.

"Bay Riley hakkındaki ciddi iddialardan haberdar olur olmaz derhal işine son verdik. Sporumuzda ve toplumumuzda bu tür davranışlara ve istismara yer yoktur. Bay Riley'i kovmak ilk adımdı ve nasıl daha iyi olabileceğimizi düşünmeye devam ediyoruz" dedi.

Salı günü Shim ve ABD Kadın Milli Takımı forveti Alex Morgan ile birlikte NBC'ye konuşan Farrelly, Riley'nin neden olduğu zararın yaşamlarının "her alanına sızdığını" söyledi.

Riley için üç farklı takımda oynayan Farrelly, "Bence bu gerçekten çok önemli ve bu yüzden hikayemizi paylaşmak ve kariyerlerimize ve insan olarak kim olduğumuza verilen zararı bu kadar ayrıntılı bir şekilde paylaşmak istedik" dedi.

Farrelly NBC'ye verdiği demeçte, "Özgüvenime, kendimi nasıl gördüğüme ve hayata nasıl yaklaştığıma verilen zarar, yaşamınızın her alanına sızıyor" dedi.

"Bununla birlikte gelen çok fazla kayıp ve geri alamayacağım şeyler var ve bence sadece otantik benliğiniz olmaya çalışmanın duygusal etkisine dokunabildiğimizde, bu gerçekten birçok insan için eve çarpabilir çünkü bu spordan daha büyük. Bu kendi hayatlarımızda ve bedenlerimizde güvende olmakla ilgili ve oyuncular bunu hak ediyor. Hepimiz bunu hak ediyoruz. Ve bunun için mücadele edeceğiz."

CNN'den David Close, Jacob Lev ve Ben Morse bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com