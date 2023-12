Ulusal halk sağlığı verilerini düzene sokma çabası Covid-19'dan çok önce başladı

Kurumun sağlık direktörüLisa Macon Harrison, hemşirelerinin temas izleme sürecinin vaka bilgilerini beş veri sistemine manuel olarak girmeyi gerektirdiğini söyledi. Bunlardan biri onlarca yıllık ve karmaşıktı. Bir diğeri Excel tablolarından oluşuyordu. Hiçbiri birlikte ya da hükümetin diğer kademelerindeki sistemlerle iyi çalışmıyordu.

Harrison, "Birbirleriyle ya da federal düzeyde konuşmak için ölçeklendirilmemiş birden fazla sisteme aşırı miktarda veri koymak için çok fazla kaynak kullanıyorduk" dedi.

Sistemler arasındaki bu zayıf arayüz, personelin genellikle eyaletin başka yerlerinde ve ötesinde neler olup bittiğine dair içgörüden yoksun olduğu anlamına geliyordu. Harrison, personelin "diğer hükümet düzeylerinden en son ve en büyük güncellemeleri almak için her sabah haber programlarını izlemeye" güvendiğini söyledi.

Dünyanın en etkili teknoloji şirketlerinden bazılarına ev sahipliği yapan bir ülkede, 1 milyondan fazla Amerikalının ölümüne neden olan pandemi, ABD sağlık sistemi genelinde etkisiz veri altyapısının altını çizdi: Koronavirüs vaka raporları faks makinesiyle gönderildi. Aşı dağıtımını izlemek için hantal teknoloji - ve kimlerin aşı olduğunu takip etmede büyük boşluklar. Eyalet düzeyindeki veriler federal rakamlarla senkronize değil. Sağlık hizmeti sağlayıcılarını gerekli koruyucu ekipmandan yoksun bırakan tedarik zinciri arızaları.

Ve Kongre bu sorunların potansiyelini covid'den çok önce biliyordu. Kanun yapıcılar, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'na, paydaşların bilgileri daha iyi paylaşabilmelerini sağlamak için ABD veri yönetim sistemlerini yıllar önce, 2006'da - pandemiden çok önce - daha iyi entegre etme yetkisi verdi.

Halk sağlığı yetkilileri, veri uzmanları ve hükümet denetçileri, federal sağlık yetkililerinin emre uymaları halinde bu iletişim hatalarından kaynaklanan sorunların en aza indirilebileceğini söyledi.

Yetkililer, sistemin hiçbir zaman oluşturulamamasının birçok nedeni olduğunu söylediler: görevin karmaşıklığı ve yetersiz finansman; eyalet ve yerel kurumları kaynaklardan mahrum bırakan sağlığa federal öncelikli yaklaşım; HHS içinde projenin belirsiz sahipliği; federal yetkilileri sorumlu tutacak yetersiz yaptırım mekanizmaları; ve acil bir durumda hangi verilere ihtiyaç duyulduğu konusunda bile çok az anlaşma.

Ve bugün, pandemiden alınan derslerden sonra bile uzmanlar, paydaşların sayısı, federal liderlik eksikliği ve bölünmüş bir Kongre göz önüne alındığında idealin boş bir hayal olarak kalmasından endişe ediyor.

Premier'in hükümet işlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Soumi Saha, "Beni geceleri uyutmayan şey, geçtiğimiz 21⁄2 yılı unutmamız ve yolumuza devam etmemiz - gerçekten düşünmek ve gerekli değişiklikleri yapmak için fırsat ve zaman ayırmamamız" dedi. Teknoloji ve tedarik zinciri şirketi yüz binlerce sağlık hizmeti sağlayıcısıyla çalışıyor ve federal sağlık kurumlarıyla sözleşmeler yapıyor.

2006 tarihli Pandemi ve Tüm Tehlikelere Hazırlık Yasası, federal yetkilileri ortaya çıkan sağlık tehditlerini izlemek için bir sistem oluşturmakla görevlendirdi.

Yasa, HHS'ye "potansiyel olarak yıkıcı bulaşıcı hastalık salgınlarını ve yurt içi veya yurt dışı kaynaklı diğer halk sağlığı acil durumlarını" tespit etmek ve bunlara müdahale etmek için bir "halk sağlığı durumsal farkındalık" ağı kurması için iki yıl süre verdi.

Kongre 2013 yılında yasayı yeniden yetkilendirdi ve HHS'ye ağı kurması için iki yıl daha süre verdi. Yasa 2019'da güncellenerek Pandemi ve Tüm Tehlikelere Hazırlık ve İnovasyonun İlerletilmesi Yasası haline geldi ve HHS'ye ağı kurması ve üç yıl sonra ilerlemenin denetlenmesi için tekrar çağrıda bulundu.

ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi'nin Haziran ayında yayınladığıbir rapora göre, HHS hala ağı oluşturmadı ya da bunu yapmak için bir yol haritası geliştirmedi.

GAO'da bilgi teknolojisi ve siber güvenlik direktörü olan rapor yazarı Jennifer Franks, "Üç yasa sonra, herhangi bir ceza almadılar" dedi.

Franks, ajans liderliğinin hangi operasyonel bölümün liderlik etmesi gerektiğine bile karar veremediğini, bu yüzden hiçbirinin yapmadığını söyledi.

Olasılıklar arasında halihazırda sağlık tehditlerini takip eden bir dizi sistemi yöneten Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Stratejik Hazırlık ve Müdahale İdaresi yer alıyordu. ASPR, 2006 yılında Hazırlık ve Müdahale için Sekreter Yardımcısı Ofisi olarak kuruldu; geçen yıl bir işletme bölümüne yükseltildi ve CDC ile eşit hale getirildi.

Obama ve Trump yönetimleri sırasında ASPR'de görev yapan Lauren Knieser, kamu ve özel veri sistemlerini tek bir ulusal sistemde bir araya getirmenin, bu ağın neye benzemesi gerektiğine dair tek bir vizyon olmadığında daha da zorlaşan devasa bir görev olduğunu söyledi. Şu anda hastaneler, yaşlı bakım tesisleri ve devlet kurumları için veri işleyen bir BT şirketi olan PointClickCare'de acil durum hazırlığı ve müdahale programlarını yönetiyor.

Knieser, "10 kişiye sorsanız muhtemelen 10 farklı cevap alırsınız, çünkü fikir birliği yok" dedi.

Ayrıca, farklı hastaneler genellikle farklı elektronik sağlık kayıt sistemleri kullandıklarından, hasta verilerini federal hükümet bir yana, birbirleriyle bile paylaşamıyorlar.

Knieser, federal yetkililerin acil bir durumda hangi verileri istediklerine karar vererek işe başlamaları ve ardından bu verileri toplamak ve paylaşmak için halihazırda sahip oldukları ve ihtiyaç duydukları araçları belirlemeleri gerektiğini söyledi.

Knieser, bu çabayı Beyaz Saray'ın yürütmesi gerektiğini, çünkü hükümetin pek çok bölümünün "birbiriyle iyi geçinmesini" gerektirdiğini söyledi.

2022'nin sonlarında kabul edilen torba harcama yasası, yürütme organında yeni bir güç merkezi olan Pandemiye Hazırlık ve Müdahale Politikası Ofisi'ni kurdu.

Ancak eyalet ve yerel halk sağlığı yetkilileri, ülkenin sağlık veri sistemlerindeki boşlukları kabul etseler bile, tepeden inme çözümlere karşı temkinli davranıyorlar.

Alabama Halk Sağlığı Departmanı'nda baş sağlık görevlisi olan Dr. Karen Landers, 2020'nin sonlarında özellikle covid aşıları için yeni bir takip sistemi kullanma yönündeki ani talimatın departmanını yavaşlatmış olabileceğini söyledi.

Eyaleti, aşı tedarikini yönetmek için CDC'nin Aşı Takip Sistemini zaten kullanıyordu ve buna bağlı kalsalardı "muhtemelen daha verimli olabilirlerdi".

"Biraz daha yerel girdiye ihtiyacımız vardı, 'Hey, biliyorsun, bence bu gerçekten daha iyi çalışır. Sistemi kullanmamızı istiyorsanız kullanırız ama bunu bir pandeminin tam ortasında yapmayalım" dedi Landers.

Ulusal İlçe ve Şehir Sağlık Yetkilileri Birliği CEO'su Lori Tremmel Freeman, yerel sağlık yetkililerinin sistemle daha da zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Sadece devlet kanalları aracılığıyla erişimleri vardı ve "sonuç olarak, halk sağlığı dışındaki ortaklar da dahil olmak üzere kendi topluluklarında aşıların nereye gittiğine dair kolay bir görünürlükleri yoktu" dedi.

Yetkililer, bunun yerel sağlık kurumları için daha fazla iş anlamına geldiğini ve hızlı karar vermeyi çok daha zorlaştırdığını söyledi.

Yorum için iletişime geçildiğinde ASPR yetkilileri KHN'yi önce CDC'ye yönlendirdi. CDC yetkilileri KHN'yi HHS'ye yönlendirdi.

HHS, KHN'ye "ülkenin halk sağlığını korumaya kararlı olduğunu ve GAO'yu ilerlememiz hakkında güncellemek için çalıştığını ve yakın gelecekte kamuoyuyla paylaşacak daha çok şeyi olacağını" söyledi.

HHS ayrıca denetçilere, uzun zamandır beklenen hazırlık sistemini nihayet oluşturmak için "rolleri ve sorumlulukları tanımlayarak halk sağlığı durumsal farkındalık ağını geliştirmek için çalıştığını" söyledi.

Ancak HHS'nin çabalarının önünde büyük bir engel olabilir: Veri paylaşım ağının oluşturulmasını zorunlu kılan 2019 tasarısının büyük bir kısmı Eylül ayında sona erecek ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin ABD'nin pandemiye müdahalesini inceleme niyetlerini açıkladıkları bölünmüş bir Kongre'de yasanın yeniden yetkilendirilmesi zor olabilir.

Amerikan Halk Sağlığı Derneği İcra Direktörü Dr. Georges Benjamin, "Kongre'nin önünde halk sağlığı sistemini inşa etmek için bir fırsat var" dedi. "Peki ne yapıyorlar? Halk sağlığı yasal yetkilerini zayıflatıyor, halk sağlığı görevlilerini şeytanlaştırıyorlar. Sanki hiçbir şey öğrenmemişiz gibi."

