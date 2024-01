Ülkesindeki siyasi geleceği için mücadele eden Biden'ın zamanının çoğunu dış çatışmalar alıyor

Biden'ın tahminine göre işinin yüzde yetmiş beşi yabancı liderlerle görüşmek ve dünyayı dolaşmakla geçiyor.

Bu, Biden'ın günlerini nasıl geçirdiğine dair doğru bir hesaplama olsun ya da olmasın - yardımcıları, yoğun bir diplomasi döneminin ortasında kulağa yüksek geldiğini söyledi - Biden'ın sözleri, kendisi ve ekibi için yaklaşan bir ikilemin altını çizdi: Amerikalıları bölen ve zamanın büyük bir kısmını tüketen iki denizaşırı savaşa nasıl yanıt verirsiniz ve aynı zamanda Amerikan demokrasisinin geleceğinden daha az riskli olmayan bir kampanyayı nasıl yürütürsünüz?

Anketlere göre Amerikalıların çoğu dış politikayı kaygı listelerinin en üst sıralarında görmüyor. Daha önce görevde bulunanlar, seçmenler onları yurt içindeki sorunlardan ziyade yurt dışındaki sorunlara aşırı odaklanmış olarak gördüklerinde siyasi sorunlarla karşılaşmış ve kaybetmişlerdir. Ukrayna'daki savaşın sonucunun belirsiz olması ve Orta Doğu'da daha geniş bir çatışma ihtimalinin sürmesi gibi mevcut dış çatışmaların istikrarsızlığı, önümüzdeki Kasım ayında ağırlıklarını tahmin etmeyi imkansız hale getiriyor.

Beyaz Saray yetkilileri, yıl ilerledikçe Biden'ın zamanının ne kadarını dış çatışmalarla uğraşarak geçireceğini tam olarak tahmin etmenin zor olacağını kabul ediyor ve Başkan'ın programının her zaman dikkatli bir denge olduğunu belirtiyor.

Planlar hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre Başkan, hurda ücretlerini düşürme ve ilaç maliyetlerini azaltma çabaları gibi ekibinin seçmenler için yüksek öncelikli olarak gördüğü konuları vurgulayan etkinlikler düzenlemeye devam edecek ve Birliğin Durumu konuşması ve yaklaşan kampanya durakları gibi önemli anları, demokrasinin risklerini ortaya koymak da dahil olmak üzere gündemini belirlemek için kullanacak.

Başkan dikkatini kampanyaya yöneltse ve muhtemelen Durum Odası'nda daha az zaman geçirse bile, Beyaz Saray'daki büyük ulusal güvenlik aygıtı endişe verici uluslararası konulara odaklanmaya devam edecek. Yardımcıları, büyük zirveler için birkaç seyahat planlansa da, Başkan'ın bu yıl dikkatini kampanyasına verdiği için yurtdışına çok fazla seyahat etmesini beklemiyor.

Biden'ın ekibi mümkün olduğunca beklenmedik durumlara hazırlanıyor ve yeni konuların bir kampanyanın yörüngesini ne kadar hızlı değiştirebileceğine örnek olarak Irak Savaşı'na yönelik seçmen ilgisinin yerini ekonomik kaygılara bıraktığı 2008 gibi geçmiş seçimlere bakıyor.

Başkan'ın yardımcıları, özellikle selefi Donald Trump'ın kaotik dünyadaki varlığıyla kıyaslandığında, yoğun diplomatik çabalarını büyük ölçüde net bir olumlu olarak görüyorlar. Demokrasiyi koruma çabaları da dahil olmak üzere dış ve iç gündemleri arasında bir kesişme görüyorlar.

Yine de, Biden ve ekibi diplomasisini bir devlet adamı olarak uzun deneyiminin kanıtı olarak kullanmaya çalışmış olsa da - geçen yıl Kiev'e yaptığı sürpriz ziyaret bir televizyon reklamına dönüştürüldü - Biden'ın küresel çabalarını kampanyasının merkezi haline getirme planları yok.

Bu, Biden'ın Ukrayna ve İsrail'deki savaşlara Amerikan müdahalesine öncülük etmek için muazzam miktarda siyasi sermaye yatırmasına, Kongre'yi Ukrayna için milyarlarca doları daha onaylamaya çağırmasına ve İsrail'e verdiği sadık destekle bazı ilericileri yabancılaştırmasına rağmen böyle.

ABD'li yetkililer her iki savaşın da kritik aşamalara girdiğini, Kiev'e yapılan Amerikan yardımının kesilme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve Beyaz Saray'ın İsrail 'in Gazze'ye yönelik saldırısında daha cerrahi bir aşamaya geçtiğine dair işaretleri yakından iz lediğini söylüyor.

Kasım ayında her bir çatışmanın nasıl görüneceğini tahmin etmek imkansız. Biden'ın yardımcıları İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma kampanyasının aylar, hatta yıllar sürebileceğine inanıyor. Ukrayna'da ise Rusya ile müzakere edilmiş bir çözüme ulaşma çabasının büyük ölçüde Devlet Başkanı Volodomyr Zelensky'nin taviz vermeye istekli olmasına bağlı olduğunu kabul ediyorlar ki Zelensky şu ana kadar bunu kesin bir dille reddetti.

Bu ay sonunda seçimlerin yapılacağı özerk ada Tayvan da dahil olmak üzere, kaynayan diğer sıcak noktalar da patlayarak mevcut olanları gölgede bırakabilir. Amerikalı yetkililer Pekin'in nasıl tepki vereceğini yakından izliyor.

Açık olan şu ki, 2023'te Biden'ın zamanını tüketen dış meseleler bu yıl hızla çözülmeyecek ve yeniden seçilme çabaları zaman ve enerjisini giderek daha karmaşık hale gelen bir dünyayla paylaşacak.

Tarihten dersler

Yeniden seçilmek isteyen görevdeki bir başkanın dünya sahnesinde temkinli adımlar atması için pek çok örnek vardır. Jimmy Carter'ın İran'ın elindeki rehineleri kurtarmak için gösterdiği sessiz çabalar 1980'deki yenilgisine kadar sonuç vermedi; diplomasi hakkında kamuoyu önünde konuşamadığı için halk onu etkisiz olarak görmeye başladı.

George H.W. Bush, Soğuk Savaş'ın sona ermesini ve ilk Körfez Savaşı'nı yönetti, ancak seçmenler daha çok yüksek işsizlik ve enflasyonla ilgiliydi - rakibi Bill Clinton tarafından ele geçirilen bir eşitsizlik.

Hem Carter hem de Bush ikinci dönemlerinde başarısız oldular.

Biden'ın İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşa yoğun bir şekilde odaklandığı bir dönemde bile Beyaz Saray yetkilileri, Başkan'ın tamamen dış çatışmalara odaklanmış gibi görünmesinin yaratacağı riskleri göz önünde bulundurarak, yurt içi odaklı etkinliklerin istikrarlı bir şekilde devam etmesini sağladı. Biden bu hafta sonu Pennsylvania'da Demokrasiye yönelik süregelen tehditler hakkında bir konuşma yaparak kampanya etkinliklerini başlatacak.

Beyaz Saray iletişim direktörü Ben LaBolt, "Başkan olmak, çalışkan Amerikalıların günlük yaşamlarında akıllarında olan zorlukları ele almak ve aynı zamanda yurtiçinde ve yurtdışında krizler ortaya çıktığında etkili bir şekilde yanıt vermek anlamına gelir" dedi. "Başkan Biden geçtiğimiz 3 yıl boyunca her ikisini de yapabildiğini gösterdi - 14 milyondan fazla istihdam yaratılmasına yardımcı olan yasaları geçirdi, reçeteli ilaç maliyetlerini düşürdü ve enflasyonu üçte iki oranında aşağı çekti ve hepimizi etkileyen küresel sağlık, ekonomi, güvenlik ve iklim krizlerine yanıt olarak dünyaya liderlik ederken Amerika'nın altyapısını ve teknolojisini yeniden canlandırıyor."

Zorlu denge oyunu

Princeton Üniversitesi'nden tarihçi Julian Zelizer'a göre dış politikaya aşırı odaklanmış görünmenin riskleri çok yönlüdür; bunlar arasında öngörülemezlik derecesi ve bir başkanın küresel kriz yönetiminde perde arkasında olup biten her şeyi tam olarak açıklayamaması da yer almaktadır.

Rakiplerin çizeceği imaj: Zelizer, "Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik sorunlarla boğuşan ya da mücadele eden diğer insanlara değil de denizaşırı ülkelerdeki insanların güvenliği ve emniyetine daha fazla odaklanırsanız temassız biri olarak resmedilirsiniz" dedi.

"Biden bu konuları ele almak için benzersiz bir konuma sahip. Seçimlere karşı bunları dengelemek için kesinlikle diğerlerinden daha iyi bir konumda. Ancak yine de önümüzdeki birkaç ay onun için kolay bir yol olmayacak" dedi.

Yardımcıları dış politikayı Biden'ın "ilk aşkı" olarak tanımlıyor ve bu konu hem Beyaz Saray'da derinden ilgilendiği hem de kamuoyu önünde tartışmaya hevesli olduğu bir konu olmaya devam ediyor.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışma, Başbakan Benjamin Netanyahu ile on yıllardır süren ilişkisini güçlendirmek için çalışırken son birkaç aydır zamanının büyük bir kısmını tüketti. Bundan önce de Rusya'nın işgali sonrasında Amerikalı müttefiklerini Ukrayna'nın arkasında toplamak için uzun günler harcadı.

Ekim ayında Oval Ofis'te nadiren yaptığı bir konuşmada Biden, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşların ABD ile ilgisi konusunda şüpheci olan Amerikalılara bu savaşların risklerini açıklamaya çalıştı.

"Bu çatışmaların uzak görünebileceğini biliyorum ve şunu sormak doğal: Bu Amerika için neden önemli?" Biden, yardımcılarının haftalardır Ukrayna merkezli bir konuşma olarak planladıkları ve 7 Ekim Hamas terör saldırılarının ardından hızla İsrail'i de dahil etmeye karar verdikleri konuşmasında şunları söyledi

"Biliyorsunuz, tarih bize şunu öğretti: teröristler terörlerinin bedelini ödemediğinde, diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediğinde, daha fazla kaosa, ölüme ve daha fazla yıkıma neden oluyorlar. Devam ediyorlar. Amerika'ya ve dünyaya yönelik maliyet ve tehditler de artmaya devam ediyor" dedi.

Biden'ın ulusa savaşlar hakkında hitap etme kararında, İsrail'e yaklaşımı kendi partisinin üyelerinden eleştiri alsa bile, çoğu Amerikalının zihninin en tepesinde yerel kaygıların kalmaya devam ettiğinin bir kabulü vardı.

Acil engeller

Bu hafta içinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikalı yetkililerin yakında başlamasını beklediklerini açıkça belirttikleri Gazze'deki savaşın bir sonraki aşaması hakkında İsrailli yetkililerle görüşmelere devam etmek üzere Orta Doğu'ya gidiyor.

Biden'ın yardımcıları aynı zamanda İsrail'in Hamas'ın peşini bırakmaması ve terör örgütünü tamamen ortadan kaldırması gerektiğinin de farkındalar ve bu sürecin daha da uzayacağına inanıyorlar.

Bu arada, Biden'ın Ukrayna için milyarlarca dolarlık yeni Amerikan yardımı talepleri, birçoğu Biden'ı yurt içindeki sorunlardan çok yabancı çatışmalarla ilgilenmekle suçlayan Trump'tan ipucu alan Kongre'deki Cumhuriyetçiler tarafından dirençle karşılandı.

"Şu anki başkanımıza gülüyorlar. Onun bir aptal olduğunu ve bizim orada olmamamız gerektiğini düşünüyorlar. Orada olmamalıyız. Yabancı ülkelerin sınırlarını savunmadan önce kendi sınırlarımızı korumalıyız. Kendimize çeki düzen vermeliyiz." Trump geçtiğimiz ay Nevada eyaletinin Reno kentinde düzenlenen bir mitingde konuştu.

Sandık çıkış anketleri dış politikanın son birkaç dönemdir seçmenlerin en önemli konular listesinde ilk beşe giremediğini gösteriyor. Enflasyon, kürtaj, suç, silah politikası ve göç, seçmenlerin 2022 ara seçim döngüsü boyunca en önemli olduğunu söylediği konulardı.

Ukrayna ve İsrail'deki çatışmaların ortasında, bazı anketler Amerikalıların dış politikanın seçimlerde daha fazla ön plana çıkması gerektiğine inandığını gösteriyor. Bu hafta yayınlanan Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research anketinde, ABD hükümetinin önümüzdeki yıl üzerinde çalışması gereken beş konu hakkında açık uçlu bir soru sorulduğunda, her 10 Amerikalı yetişkinden yaklaşık 4'ü dış politika konularının adını verdi.

Yine de ekonomik meseleler ve demokrasiye ilişkin kaygılar, denizaşırı çatışmalara ilişkin endişeleri geride bırakarak seçmenlerin aklındaki en önemli konular olmaya devam ediyor. Biden seçim yılındaki çalışmalarını hızlandırırken, dış çabaları ile yeniden seçilme çabası çarpışıyor.

"Dünya genelinde Amerika'nın ahlaki merkezini kaybettiğine dair gerçek bir endişe var. Amerika ile ilgili gerçek bir endişe var - Amerikan ilkeleri kim olduğumuzun öncüsü olmaya devam ediyor" diyen Biden, Aralık ayında bağışçılara yabancı liderlerle konuşmak için harcadığı büyük zamanı anlattı.

"Millet, eğer 2024'te işimizi yaparsak, çok az neslin söyleyebildiği şeyleri kurtarmış olacağız: Amerikan demokrasisini ihtiyaç duyulan bir şekilde kurtarmış olacağız. Ve dünyanın geri kalanı bize bakıyor" dedi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com