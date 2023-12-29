Ukrayna'nın zafer umutları, Batı'nın desteğinin azalması ve Putin'in amansız savaş makinesi karşısında azalıyor

Bir yıl sonra, görünüm çok daha kötü görünüyor. Ukrayna'nın güneyde uzun zamandır beklenen taarruzu çok az ilerleme kaydetti. Rusya şimdilik uluslararası yaptırımlardan kurtulmuş ve ekonomisini bir savaş makinesine dönüştürmüş görünüyor.

Rusya'nın korkunç insan ve malzeme kayıplarına katlanarak ama daha fazlasını da savaşa katarak uyguladığı savaş yöntemi, Ukrayna ordusunun taktiksel ve teknolojik üstünlüğünü köreltti; üst düzey bir generalin geçen ay samimi bir makalede itiraf ettiği gibi.

Moskova'daki ruh hali acımasızca kararlı görünüyor: "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşılacak ve ulaşılana kadar savaş devam edecek.

Uzun cephe hattı giderek daha da kireçlenirken Kremlin, Kiev'in Batılı destekçileri arasında Ukrayna'nın hala Rus güçleri tarafından işgal edilen topraklarının %17'sini geri alabileceğine dair daha fazla şüphe olduğunu hissediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhuriyetçi Parti'den pek çok kişinin Biden yönetiminin talep ettiği gibi Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık bir yardım daha göndermenin amacını sorguladığı ve bunun savaş alanında çok az şey sağlayacağını değerlendirdiği Washington'daki çok daha partizan atmosferden keyif alıyor.

Çatışmaların başlamasından bu yana düzenlediği ilk yılsonu basın toplantısında Putin, "Ukrayna bugün neredeyse hiçbir şey üretmiyor, her şey Batı'dan geliyor ama bedava mal bir gün tükenecek ve öyle görünüyor ki tükendi bile." diyerek alay etti.

Aynı zamanda Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Ukrayna için 55 milyar dolarlık mali yardım paketini bloke etti ve bir Alman politikacının bunun Putin'in masada oturması gibi bir şey olduğunu söylemesine yol açtı.

Bu da hükümetin maaşlardan hastanelere kadar her alanda yaptığı harcamaları tehlikeye atıyor.

Son zamanlarda yorgun olduğunu kendisi de kabul eden Zelenskiy'nin Ukrayna'nın baş satıcısı olarak işi her zamankinden daha zor, zira Orta Doğu'daki olaylar dikkatleri bir numaralı uluslararası kriz olan Ukrayna'dan uzaklaştırıyor.

İşgalin birinci yıldönümünde "2023 zaferimizin yılı olacak!" öngörüsünde bulundu. Önümüzdeki yıl için aynı iyimser tahmini yapması pek olası değil.

Rusya'nın kendi kırılganlıkları da yok değil, ancak bunlar daha uzun vadeli. Çatışma, göç ve savaş alanındaki kayıplar yoluyla demografik krizini daha da kötüleştirdi. Yaklaşık 750.000 kişi 2022'de Rusya'yı terk etti; analistler bu yıl daha da yüksek bir sayının ayaklarıyla oy vermesini bekliyor.

İşgücü kıtlığı artan ücretleri ve dolayısıyla enflasyonu körüklüyor. Yaptırımlardan kaçınmanın ve sanayi üretimini sürdürmenin bir bedeli var; bu üretimin büyük bir kısmı artık savaş alanındaki çarpıcı kayıpları yerine koymaya ayrılmış durumda ve bütçe açığı da buna bağlı olarak patlıyor.

Rus ekonomisi için uzun vadeli öngörü korkunç - ve bu Putin'in en temel mirası olabilir.

Ancak ekonomist John Maynard Keynes'in bir zamanlar dediği gibi, "Uzun vadede hepimiz ölüyüz." Kısa vadede Putin tartışılmaz görünüyor. Mart ayında yeniden seçilmesi bir formalite (Kremlin bunu zaten kabul etti.) Bunu, ateşli bir kampanya yılının Donald Trump'ın ikinci dönemine hazırlanmasıyla sona erebileceği ABD ile karşılaştırın. Bu Kiev'in kabusu ve Moskova'nın rüyası.

Kongre'deki derin partizan hava, Biden yönetiminin Kiev için daha fazla yardım talebini boşa çıkardı. Halihazırda askeri teçhizat için ayrılan fonlar neredeyse tükenmiş durumda. Bir Demokrat Senatör, Chris Murphy, açıkça şöyle dedi: "Ukrayna'yı terk etmek üzereyiz."

Batı başkentlerinde Ukrayna'yı destekleme konusundaki mantra "ne kadar sürerse sürsün" şeklindeydi. Ancak bu ay Zelensky'nin yanında duran Başkan Biden, ABD'nin Ukrayna'yı "elimizden geldiğince" destekleyeceğini söyledi.

Savaş alanı mücadelesi

Ukrayna için küresel ölçütler kötüleşirken, cephede de durum pek iç açıcı değil.

Ukrayna'nın Haziran ayında başlattığı ve merakla beklenen karşı taarruz, NATO'nun Almanya'da çamurlu arazilerde eğitilen Ukraynalı yeni tugaylara aşıladığı birleşik silahlı savaş stratejisinin üstünlüğünü göstermeyi amaçlıyordu. Ancak bu strateji Ukrayna askeri kültürüne yabancıydı ve gökyüzündeki üstünlükle eşleşmiyordu.

Güneye, Karadeniz'e doğru bir atılım olması gerekirken, yoğun mayın tarlaları içinde bir bataklığa dönüştü ve Batı zırhlıları Rus insansız hava araçları ve uçakları tarafından havadan vuruldu.

Ukrayna birlikleri altı ay boyunca en fazla 200 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdi. Kıyı şeridine, Kırım'a ulaşma ve güneydeki Rus güçlerini bölme hedefleri uzak bir hayal olarak kaldı.

Cephe hatlarının donmasıyla birlikte Kiev'in istihbarat teşkilatları daha gösterişli saldırılara yöneldi: Bu hafta Kırım'da bir Rus çıkarma gemisi batırıldı ve hatta Rusya'nın Uzak Doğu'suna kadar uzanan demiryolu hatları sabote edildi. Karadeniz'deki başarı, Moskova'nın geçen yaz BM tarafından imzalanan bir anlaşmayı terk etmesine rağmen ticaret gemileri için nispeten güvenli bir geçiş sağladı.

Ancak cüretkarlıklarına rağmen bu tür operasyonlar çatışmanın temel dengesini değiştirmeyecektir.

Zaluzhnyi bunu açıkça ifade ediyor: "Bugünkü teknolojik gelişmişlik düzeyimiz hem bizi hem de düşmanlarımızı sersemletmiş durumda. "Gözetleme ve vurma amaçlı insansız hava araçlarının kullanımı her iki tarafı da savaş alanının sınırları içinde sürpriz yapma unsurundan mahrum bırakıyor.

"Basit gerçek şu ki biz düşmanın yaptığı her şeyi görüyoruz, onlar da bizim yaptığımız her şeyi görüyor."

Ancak Rusların muazzam insan gücü ve donanım rezervleri (Savunma Bakanı Sergey Shoigu gerekirse 25 milyon asker toplayabileceklerini söyleyerek övünüyordu), daha küçük olan Ukrayna ordusunu hırpalamaya devam edebilecekleri ve büyük maliyetlerle kademeli kazanımlar elde edebilecekleri anlamına geliyor.

Geçen kış Bakhmut'ta durum böyleydi; belki de önümüzdeki birkaç hafta içinde Donetsk'in harabeye dönmüş Avdiivka kasabası için de aynı şey geçerli olacak.

Ukrayna'da askere alınacak asker havuzu büyük ölçüde daraldı; savaş alanındaki kayıplar orduyu on binlerce deneyimli asker ve orta rütbeli subaydan mahrum bıraktı. Zaluzhnyi Kasım ayında Economist'e verdiği demeçte "Er ya da geç savaşacak yeterli sayıda insanımız olmadığını göreceğiz" demişti.

İlkbaharda F-16 savaş uçaklarının gelişi şüphesiz Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus savaş uçaklarına meydan okumasına ve kendi kara kuvvetlerini desteklemesine yardımcı olacaktır, ancak bunlar sihirli değnek olmayacaktır. Temel eğitim başka bir şey; Rus hava savunmasının dişleri arasında uçmak başka bir şey.

ABD Ukrayna'ya daha uzun menzilli Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) tedarik etmeyi kabul etse bile aynı durum geçerli olacaktır. (İngiltere tarafından tedarik edilen Storm Shadow füzeleri Rusya'nın arka tarafının hedef alınmasına yardımcı olmuştur).

Her halükarda, finansman konusundaki felç, ABD silahlarının boru hattını tıkadı ve Avrupa'nın boşluğu dolduracak kapasitesi yok.

Önde gelen bazı analistler, açık gözlü bir yeniden değerlendirmenin zamanının geldiği sonucuna varıyor.

Foreign Affairs'de Richard Haass ve Charles Kupchan, "Ukrayna ve Batı, amaçlar ve mevcut araçlar arasında göze batan bir uyumsuzlukla karakterize edilen sürdürülemez bir yörüngede ilerliyor" diye yazıyor.

Ukrayna'nın tüm topraklarını geri alma hedefinin "ulaşılamaz" olduğunu açıkça söylüyorlar. "Bulunduğumuz nokta en iyi ihtimalle maliyetli bir çıkmaza benziyor."

Ukrayna'nın kayıplarını durdurmak için 2024'te savunma pozisyonuna geçmesini öneren yazarlar, bunun "Kiev'in ulaşılabilir hedeflere yönelik uygulanabilir bir stratejisi olduğunu göstererek Batı'nın desteğini artıracağını" belirtiyor.

Saldırı operasyonlarında genel olarak beceriksiz olduğunu kanıtlamış olan Rus ordusu bu sayede toprak kazanmakta daha da zorlanacaktır.

Diğerlerine göre ise böyle bir değişim saldırganlığı ödüllendirecek, Rusya'nın duraklamasına ve yeniden toparlanmasına olanak sağlayacak ve Rusya'nın yakın çevresindeki diğer ülkeler için tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca ABD'nin Tayvan gibi diğer müttefiklerine olan bağlılığı konusunda da yanlış bir mesaj verecektir. Ve Kiev'de siyasi olarak da bir işe yaramaz.

Başkan Biden Zelensky'nin ziyareti sırasında şunları söyledi: "Putin, ABD'nin Ukrayna konusunda başarısız olacağına güveniyor. Onu haksız çıkarmalıyız, çıkarmalıyız, çıkarmalıyız."

Çaresizlik kokuyordu. Haass ve Kupchan'a göre "Ukrayna, gelen kaynakları savaş alanında küçük kazançlar için harcamak yerine uzun vadeli güvenlik ve refahına ayırmakla akıllıca davranmış olacaktır."

Çatışma ikinci yıldönümüne yaklaşırken ve ekonomi üçte bir oranında küçüldükten sonra yeniden büyümeye başlamak için mücadele ederken Ukrayna toplumu içinde kesinlikle gerginlik işaretleri var. Birkaç milyon Ukraynalı Avrupa'nın başka yerlerinde ne kadar uzun süre yaşarsa geri dönme ihtimalleri de o kadar azalıyor.

Zelenskiy ve yakın çevresi şimdilik uzlaşma belirtisi göstermiyor. Zelensky ateşkes ya da müzakereye yanaşmıyor. Kasım ayında TIME 'a verdiği demeçte "Bizim için bu yarayı gelecek nesillere açık bırakmak anlamına gelir" dedi.

Bunun yerine, her iki tarafta da beklenmedik bir moral çöküşü yaşanmazsa, son iki yılda tahrip edilen aynı kasaba ve köyler için gelecek yıllarda da savaşılacak. Ukrayna hayatta kalmak için gerekli araçlara sahip olacak ama kazanmak için değil.

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Kaynak: edition.cnn.com