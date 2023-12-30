Ukrayna'nın bu yılki Dünya Kupası'na katılma umutları Galler karşısında alınan yenilgiyle sona erdi

Ukrayna, Galler'e 1-0 yenilerek futbolun en prestijli turnuvası olan bu yılki FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemedi, ancak ülkeniz savaş halindeyken bunun pek bir önemi yok. Kan dökülmeye, hayatlar kaybedilmeye devam ediyor.

Yine de Galler'de yağmurun ıslattığı bir akşamda 90 dakika boyunca bu maç önemliydi, çünkü umut vardı, hayal kurmak ve neşelenmek için bir fırsat vardı.

Ukraynalı oyuncular, bu yılki Dünya Kupası'na katılabilmek için oynayacakları ve kazananın her şeyi alacağı playoff finalinden önce soyunma odasında toplandıklarında, duvarlardan birinde cepheden gönderilen ulusal bayrak asılıydı.

Bu, savaş ve futbolun iç içe geçtiği bir maçtı. Tarafsızların kalbinin neden Ukrayna'da olduğunu unutmak mümkün değildi.

Ukrayna'nın hafta başında playoff yarı finalinde İskoçya karşısında aldığı 3-1'lik heyecan verici galibiyet in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky takıma "iki saatlik mutluluk" için teşekkür etti.

Dünya Kupası'na katılma hakkı Ukrayna halkına bundan çok daha fazlasını verebilirdi ancak Gareth Bale'in serbest vuruştan dönen topu Galler'in Kasım ayında Katar'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını kazanmasını sağladı.

'İnsani dostluk'

Bir maçın önemi, başlama vuruşundan önceki saatlerde stadyum dışındaki atmosferle ölçülebilir. Bu öyle bir maçtı ki, her iki taraftar grubu da saatler öncesinden stada girmek için kuyruğa girmiş ve etrafta dolanmıştı. Kazanan her şeyi alacak ve Galler'in durumunda tarih yazacaktı.

Neredeyse tamamı milli renklerle giyinmiş Ukraynalı taraftarlar ev sahibi taraftarlarla dostça kaynaştı ve Galler taraftarlarının kendilerine gösterdiği sıcaklıktan bahsetti.

Batı Londra'dan gelen Nelya Sushereba "Bu insani bir dostluk" dedi. "Galli insanların bile desteğini hissediyoruz."

Ukrayna'nın taraftarları çoğunlukla Londra'dan gelmişti ve aralarında futbola yeni başlayanlar da vardı.

Essex'te yaşayan Andriy Grabar ve eşi Mariia için bu hafta başındaki İskoçya maçı katıldıkları ilk maçtı.

Çift, anavatanlarında yaşananlar göz önüne alındığında takımı destekleme arzularından bahsetti.

Andriy, "Ukrayna'daki halkımız mutlu bir duygu bekliyor" derken, Mariia maç öncesi duygularını kısa ve öz bir şekilde özetledi: "Bu daha büyük bir amaç için küçük bir zafer olacak."

Duygu yüklü bir akşamda Ukraynalı oyuncular sahaya omuzlarında ulusal bayraklarıyla çıktılar.

Oyuncular marşlar için sıraya girmeden dakikalar önce Galli halk şarkıcısı Dafydd Iwan, Galler taraftarlarının gayri resmi marşları olarak benimsedikleri "Yma o Hyd" şarkısını söyledi. İngilizceye çevrilen nakaratı "herkese ve her şeye rağmen, biz hala buradayız" olan şarkının heyecan verici sözleri misafir taraftarlarda da yankı bulmuş olabilir.

Maçın büyük bölümünde Ukrayna tezahürat yapmak için en fazla nedene sahipti, ancak stadyumdaki 1.000 kadar Ukraynalının sesi ev sahibi taraftarların yarattığı gürültüden dolayı neredeyse hiç duyulmadı.

Galler'in 64 yıl sonra ilk Dünya Kupası

Galler, Katar'daki yeri için kaleci Wayne Hennessey'in kahramanlıklarına teşekkür etmek zorunda. İlk yarıda Roman Yaremchuk ve Viktor Tsygankov Galli kaleciyi meşgul ederken, Yaremchuk kaleye doğru ilerleyip hedefi tutturamayınca ilk yarının en iyi şansını harcadı.

Devrenin sonlarına doğru Hennessey, yedek oyuncu Artem Dovbyk'in kafa vuruşunu tehlikeden kurtararak takımını önde tuttu.

Hennessey'in yanı sıra, Galler'in diğer kilit oyuncusu, çoğu zaman olduğu gibi, Bale'di ve kaptan Andriy Yarmolenko tarafından ağlara gönderilen serbest vuruş onun vuruşuydu.

Bale'in yıldızı Real Madrid'de geçirdiği son birkaç yılda sönmüş olsa da, forvet oyuncusu Galler'in en etkili oyuncusu olmaya devam ediyor ve bu yılın başlarında Avusturya'ya karşı attığı iki olağanüstü golle Galler'i bu finale taşıdı.

Maç öncesi yapılan tüm iyi niyet gösterilerine rağmen - Galler taraftarları Ukrayna milli marşını bile alkışladı - bu maç Galler'in Dünya Kupası şeytanlarını silmesini sağlayacak bir maçtı.

Galler en son futbolun en büyük turnuvasına katıldığında insanoğlu aya ayak basmamıştı ve genç bir Pele Galler'i 1958'de çeyrek finalden eleyen galibiyet golünü atmıştı. Uzun bir bekleyiş oldu ve birçok kez elemeler kıl payı kaçırıldı.

Muhtemelen bu, Bale ve Aaron Ramsay'in de aralarında bulunduğu ülkenin "Altın Jenerasyonu "nun sporun en önemli etkinliğine katılması için son fırsat olacaktı.

Ev sahibi derinlere inmek zorunda kaldı ve zaman zaman kırmızılılar şanslarını denedi ancak son düdükle birlikte, Ukrayna'nın oyuncuları umutsuzluk içinde dizlerinin üzerine çökerken, takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapmak için sahaya koşan, aradan sonra değiştirilen Bale oldu.

Konuk ekip her şeyini ortaya koymuştu ve son düdükle birlikte her iki takım da taraftarları tarafından haklı olarak alkışlandı. Gallerli oyuncular sevinç gösterileri arasında, takımın menajeri Robert Page'in ifadesiyle "onlara minnettarlıklarını göstermek" için Ukraynalı taraftarların bulunduğu stadyumun köşesine gitmeye zaman ayırdı.

Ukrayna koçu Oleksandr Petrakov maçtan sonra gazetecilere takımın geleceğiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi "Sadece bu ayın sekizinde bir maçımız olduğunu ve bunun bizim geleceğimiz olduğunu söyleyebilirim."

"Elimizden gelen her şeyi yaptık ama Ukrayna'daki insanların takımımızın çabalarını hatırlamasını istiyorum," diye ekledi Petrakov.

"Gol atamadığımız için üzgün olduğumu söylemek istiyorum ama spor bu, böyle şeyler olur. Söyleyecek söz bulamıyorum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com