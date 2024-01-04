Ukrayna ve Rusya savaşın başından bu yana en büyük esir değişimini gerçekleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu ve 200'den fazla Ukraynalı asker ve sivilin Rus esaretinden geri döndüğünü müjdeledi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi (KSHPPV) takası "tam ölçekli işgalin gerçekleşmesinden bu yana en büyük savaş esiri değişimi" olarak tanımladı.

Grupta, Şubat 2022'de Ukraynalı savunucuların Rus askerlerinin ele geçirmesini savuşturmayı başarmasıyla Ukrayna direnişinin sembolü haline gelen Karadeniz'deki kayalık bir ada olan Yılan Adası'nı savunan yedi asker de yer alıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a göre, kuşatma altındaki güney şehri Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasını savunan askerler de Çernobil nükleer santralinde tutuklu bulunan savaş esirleriyle takas edildi.

Yermak Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda bunu "uzun bir aradan sonra gerçekleşen zor bir takas" olarak nitelendirdi. Son büyük tutuklu değişimi Ağustos 2023'te gerçekleştirilmişti ve Yermak Çarşamba günü tüm tutuklu Ukraynalıların serbest bırakılmasını sağlamak için çalışmaya devam etme sözü verdi.

Buna karşılık Rusya, 248 Rus askerinin Ukrayna kontrolündeki topraklardan geri gönderildiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı bir Telegram paylaşımında bu takası Birleşik Arap Emirlikleri'nin "insani müdahalesine" bağladı.

Bakanlık, geri dönen askerlere "gerekli tüm tıbbi ve psikolojik yardımı" sağlama sözü vererek, bakanlık tarafından işletilen tıbbi tesislerde tedavi göreceklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com