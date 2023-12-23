Ukrayna üst düzey Savunma Bakanlığı yetkilisini zimmetine 40 milyon dolar geçirdiği suçlamasıyla tutukladı

SBU, yetkilinin geçen yıl Aralık ayında toptan top mermisi satın almak için özel bir ihracat şirketiyle anlaşma imzaladığını söylüyor.

Ancak daha sonra aynı üretici ile aracıların dahil olmadığı daha uygun bir tedarik sözleşmesi imzalandı. SBU bunun teslimat süresini önemli ölçüde kısalttığını ve ürünlerin maliyetini düşürdüğünü söyledi.

SBU'ya göre, savunma yetkilisi orijinal - daha pahalı - sözleşmeyi uzattı ve toplam 1,5 milyar Ukrayna Grivnası (40 milyon $) tutarındaki fonlar bağlı bir yabancı aracı firmanın hesaplarına aktarıldı.

SBU yasadışı faaliyeti doğrulayan belgeler bulduğunu açıkladı. Yetkili, suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, fonları geri almak için önlemler aldığını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Illarion Pavliuk'a göre sözleşme, ödemenin yapıldığı ancak teslimatın gerçekleşmediği bir sözleşmeydi. Sonuç olarak, avukatların sözleşmeyi feshetme ve fonları geri alma seçeneklerini araştırdıklarını söyledi.

Eylül ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın karıştığı bir dizi yolsuzluk skandalının ardından "yeni yaklaşımlara" ihtiyaç duyulduğunu gerekçe göstererek Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u görevden aldı.

Reznikov'un yerine Ukrayna'nın eski halk vekiliRustem Umerov atandı.

Ertesi ay CNN, ABD'nin Ukrayna 'yı hükümetteki yolsuzlukla mücadele için daha fazlasını yapmaya çağırdığını bildirdi. Yetkililer, Washington'un Kiev'e, ABD'nin belirli türdeki ekonomik yardımlarının Ukrayna'nın kurumlarını reforme etmede kaydedeceği ilerlemeyle bağlantılı olacağını belirten çeşitli bildirimler yayınladığını söyledi.

Zelensky bu ay Washington DC'ye giderek ABD'li Senatörlerle görüştüğünde yolsuzlukla ilgili endişeleri gidermeye çalıştı. Konu ayrıca AB'nin Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatmayı kabul etmesinin ardından daha da acil hale geldi.

CNN 'denNatasha Bertrand, Alex Marquardt, Josh Pennington ,Jonny Hallam ve Tim Lister haberleriyle katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com