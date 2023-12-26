Ukrayna Rus tank çıkarma gemisini imha ettiğini iddia etti

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, 2014 yılında Rusya tarafından yasadışı olarak ilhak edilen Ukrayna yarımadası Kırım'daki Feodosia limanında bulunduğu sırada "Novocherkask büyük çıkarma gemisinin imha edilmesinde" görev alan personele teşekkür etti.

CNN bu iddiayı bağımsız olarak doğrulayamıyor ancak sosyal medyada yayınlanan videolarda Feodosia limanında büyük patlamalar olduğu görülüyor.

Kırım'ın Rusya tarafından atanan başkanı Sergey Aksyonov yaptığı açıklamada "Feodosia bölgesinde bir düşman saldırısı" olduğunu kabul etti ve "patlamanın durduğunu ve yangının lokalize edildiğini" sözlerine ekledi.

Aksyonov Telegram'da yaptığı güncellemede Ukrayna saldırılarında bir kişinin öldüğünü ve iki kişinin yaralandığını söyledi, ancak Novocherkask'tan bahsetmedi.

ABD ordusunun Novocherkask ve Ropucha sınıfındaki diğer gemilerle ilgili bilgi notuna göre 369 feet (112,5 metre) uzunluğundaki gemi yaklaşık 3.450 ton ağırlığında ve ABD Donanması'na ait bir kıyı muharebe gemisi ile aynı büyüklükte.

ABD ordusuna göre Novocherkask, 237 asker kapasitesiyle yaklaşık 87 kişilik bir mürettebat taşıyor. Ukrayna'nın gerçekleştirdiği iddia edilen saldırıda gemide kaç personelin bulunmuş olabileceği bilinmiyor.

Gemi, baş ve kıç kapıları ve araç güvertesinde 25 adede kadar zırhlı personel taşıyıcıyı barındırabilme özelliği ile sahile iniş için tasarlanmıştır.

Ukraynalı komutan Oleshchuk, geminin İran yapımı Shahed saldırı dronları taşıdığını söyledi.

Novocherkask'ın, Ukrayna füzeleriyle vurulduktan sonra Nisan 2022'de batmadan önce Rusya'nın Karadeniz Filosunun amiral gemisi olan güdümlü füze kruvazörü Moskva'yı "takip ettiğini" söyledi.

Ukrayna Eylül ayında da Novocherkask'ın kardeş gemisi Minsk'in Kırım'daki Sivastopol deniz üssüne yapılan bir saldırıda imha edildiğini iddia etmişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, açık kaynak istihbaratının analizinin Minsk'in "neredeyse kesinlikle işlevsel olarak yok edildiğini" ve Rus denizaltısı Rostov-on-Don'un da bu saldırıda yıkıcı hasar gördüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın iddialarına göre Novocherkask'ın imha edildiği doğrulanırsa, bu Rus ordusunun geçtiğimiz hafta içinde savaşta önemli donanım kaybı yaşadığı üçüncü örnek olacak.

Noel arifesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri doğu Donetsk bölgesinde bir Su-24 savaş uçağını ve Karadeniz üzerinde bir Su-30SM savaş uçağını imha ettiğini açıkladı.

Cuma günü ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, ülke güçlerinin üç Rus Su-34 savaş uçağını düşürdüğünü söyledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yurii Ihnat Cuma günü Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada Su-34 jetlerinin Rus ordusunda hizmet veren "en yeni uçaklardan biri" olduğunu ve havadan bomba ve füze saldırıları gerçekleştirmek için kullanıldığını söyledi.

Ihnat'a göre her bir uçak "en az 50 milyon dolara" mal olabilir.

CNN Rus uçaklarının kayıplarını teyit edemedi.

Ancak neredeyse iki yıldır süren savaşın Kiev'in istediği gibi gitmediği bir dönemin ardından Ukrayna için sevindirici bir başarı olacaktır.

"Kiev için en faydalı başlık, şu anda cephelerin onlar için ne kadar kasvetli olduğu olmalı. CNN'den Nick Paton Walsh 'ın 17 Aralık tarihli haberine göre neredeyse her yönden haberler korkunç."

Walsh, Ukrayna'nın havadan ve karadan artan Rus saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu ve savaş çabalarına yönelik uluslararası desteğin azaldığını, Zelenskiy'nin Washington ziyareti sırasında ABD Kongresi 'ni yılsonundan sonra askeri donanıma fon sağlamaya devam etmeye ikna edemediğini belirtti.

Bu arada parlamentodaki çoğunluğun lideri David Arakhamia Pazartesi günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun 500.000 ek asker talep ettiğini söyledi.

Arakhamia, hükümetin asker alımı konusunu ele almak üzere askerlerin seferber edilmesine ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını da sözlerine ekledi.

CNN'den Svitlana Vlasova, Mariya Knight ve Esha Mitra bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com