Ukrayna, İspanya ve Portekiz'in 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma teklifine katıldı

RFEF Başkanı Luis Rubiales, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Teklifimiz artık bir İberya teklifi değil, bir Avrupa teklifi" dedi.

"Şu anda teklifimizin eskisinden çok daha iyi olduğuna inanıyorum. Futbol evrenseldir ve insanların hayatını pek çok yönden değiştirebiliyorsa, iyilik yapmak için de kullanılmalıdır" dedi.

UEFA'nın desteğini alan İspanya, Portekiz ve Ukrayna'nın 2030 futbol turnuvası teklifi Mısır, Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi diğer ortaklık tekliflerinin yanı sıra Uruguay, Arjantin, Paraguay ve Şili'den oluşan Güney Amerika teklifiyle de yarışacak.

Katar 2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilirken, futbolun en önemli etkinliğinin 2026 edisyonuna Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın önümüzdeki ay başlayacak olmasıyla birlikte, yarışmayla ilgili tartışmalar da alevlenmeye devam ediyor. Bu hafta Paris, sosyal ve çevresel sorunları gerekçe göstererek Katar'daki FIFA Dünya Kupası için taraftar alanları düzenlemeyeceğini açıkladı ve Strasbourg, Lille, Rodez, Bordeaux, Nancy ve Reims'e katılarak halka açık gösterimler düzenlememe taahhüdünde bulundu.

Paris'in spordan sorumlu belediye başkan yardımcısı Pierre Rabadan Salı günü yaptığı açıklamada, "[Nedenlerimiz] öncelikle etkinlikle ilgili çevresel ve sosyal koşullardan kaynaklanıyor ve bu Paris'teki büyük etkinlikler için teşvik etmek istediğimiz bir model değil" dedi.

Ancak şehir, bunun ne etkinliğin kendisine ne de Katar rejimine yönelik bir boykot olmadığını açıkça ifade etti.

Rabadan, "Bu, etkinliğin boykot edilmesi çağrısında bulunduğumuz anlamına gelmiyor" diye ekledi.

Guardian'ın daha önce bildirdiğine göre, Katar'ın 2010 yılında Dünya Kupasına ev sahipliği yapma ihalesini kazanmasından bu yana ülkede 6,500'den fazla göçmen işçi hayatını kaybetti

Yazarlar, işçilerin çoğunun düşük ücretli, tehlikeli işlerde ve genellikle aşırı sıcaklarda çalıştığını iddia etti.

Guardian'ın raporu 6,500 ölümün tamamını Dünya Kupası altyapı projeleriyle kesin olarak ilişkilendirmese de, bir uzman İngiliz gazetesine "ölen birçok işçinin bu projelerde istihdam edilmiş olmasının muhtemel olduğunu" söyledi.

CNN, Guardian'ın verdiği rakamları bağımsız olarak doğrulamadı.

Katar Dünya Kupası yetkilileri Guardian'ın haberini yalanlıyor ve geçen yıl CNN'e stadyumlarda işle ilgili sadece üç ölüm ve işle ilgili olmayan 35 ölüm olduğunu söyleyerek çok farklı bir ölü sayısı tahmin ediyor.

CNN'den Alasdair Howorth, Xiaofei Xu, Natacha Bracken ve Renée Bertini haberleriyle katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com