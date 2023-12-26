Ukrayna, Dünya Kupası'nda moral bulmak için 'futbolun ön cephesinde' oynayan milli takıma umut bağladı

Ukrayna'nın doğusunda stratejik açıdan kilit öneme sahip bu kentte Rus baskısı artarken, mülklerin üçte ikisinin tahrip edildiği bildirildiğinden, İskoç kentindeki uluslararası bir futbol maçı biraz alakasız görünebilir.

Rus işgali 24 Şubat'ta başlamadan önce siyasi analist olarak çalışan ancak o zamandan beri Ukrayna özel kuvvetlerine katılan Ukraynalı Taras Berezovets aynı fikirde değil.

Diğer pek çok 'silah arkadaşı' gibi - futbol Ukrayna'da her zaman bir numaralı spor olmuştur - Berezovets de ülkesinin Çarşamba günü İskoçya ile oynayacağı Dünya Kupası rövanş maçındaki gelişmeleri takip etmek için elinden geleni yapacak.

Ukrayna, Hampden Park'ta İskoçya'yı geçip Pazar günü Cardiff'te Galler'i yenerse, bu yılın sonunda Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı önemli ölçüde garantilemiş olacak.

Berezovets'e göre maçın yayınlanması için çalışmalar devam ediyor. Ancak cephede olanlar için bu imkansız olsa bile, savaşanların yine de bir araya gelip mümkünse radyodan dinleyeceklerini söylüyor.

"Futbol takımı oynarken tüm ülke izliyor. Futbol Ukrayna'nın bir numaralı sporu, son derece popüler," diyor Berezovets CNN Sport 'a ülkenin zor durumdaki güneyinden telefonla yaptığı açıklamada.

"Özellikle savaş zamanında, tüm ülkenin milli takımımızı destekleyeceğini düşünüyorum. İnsanlar İskoçya ile oynanacak bu maçı dört gözle bekliyor. Bu maçın önemi çok büyük ve özellikle de silahlı kuvvetler için.

"Bu çok önemli bir an olacak ve özellikle de ordu için. Bu zor zamanlarda ruhumuz için çok önemli olacaktır."

Baskı ile başa çıkmak

Böyle bir beklenti ve destek Ukraynalı oyuncular için ağır bir yük gibi görünebilir, ancak takım bunu ekstra motivasyon olarak kullanıyor gibi görünüyor.

İskoçya'daki başlama vuruşundan bir gün önce, oyuncular ve personel Glasgow'daki otellerinin etrafında dolanıyordu; ellerinde kahveler, sürgüleri hazırdı.

Bu, Ukrayna'daki gerçeklerle tam bir tezat oluşturuyor ve takımın bir kısmı için rahatsız edici bir duygu.

Farklı gerçeklerin altını çizmek istercesine, İskoçya'daki maç Ukrayna'nın bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı başladığında başlıyor.

Ancak yüzeyde her şey sakin görünse de, hepsi anavatanlarında yaşanan korkunç sahneleri izlemiş olan oyuncuların kafalarından geçen düşünceleri hayal etmek zor.

Birçoğunun Ukrayna'da hala ailesi var ancak Ukrayna hükümeti tarafından ülkeyi küresel sahnede temsil etmek için yarışmaya çağrıldılar, bu da saldırı altındaki bir ülke için güçlü bir sembol.

"Bu hem artı hem de eksi bir durum. Motivasyonunuzu ikiye katlıyor ama hata yapmaya hakkınız olmadığını da düşündürüyor," diyen Ukrayna takımının medya temsilcisi Oleksandr Glyvynskyy, takımın Glasgow'daki otelinden CNN Sport'a konuştu.

"Ülkenizde kazanıyor olmak, bağımsızlığın en büyük zaferini elde etmek daha önemli ama futbol da elbette önemli.

"Burada bizim cephe hattımız var. Futbolun ön cephesi. Dünya Kupası büyük bir hedef."

Kamp hazırlıkları

Ukrayna'da kalmak çok tehlikeli olduğu için takım 1 Mayıs'tan bu yana Slovenya'da bir eğitim kampında bulunuyor.

İlk gelenler hala Ukrayna'da yaşayan dört oyuncu ve arka plandaki personelin çoğu oldu. Birçoğu milli takımdaki görevleri bittikten sonra ülkelerine dönecek.

Ukrayna kulüpleri Shakhtar Donetsk ve Dynamo Kyiv'in Avrupa'da hazırlık maçlarında oynayan oyuncuları, Avrupa'nın diğer liglerinde oynayan oyuncuların yerel sezonlarını tamamlamalarının ardından takıma katıldılar.

Kaleci Andriy Lunin, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u yendiği maçta kullanılmayan yedek oyuncu olarak Pazartesi günü takıma katılan son isim oldu.

"[Slovenya'daki] koşullar çok iyiydi. İnsanlar çok nazikti, bizi çok desteklediler," dedi Glyvynskyy.

"Tesisler mükemmeldi. Çevre müthişti çünkü dağlar ve bir park vardı, yani manzara bir peri masalı gibiydi.

"Ama evinizde olmadığınızda bu hiç kolay değil. Hepimiz evimizde olmak isterdik ama öte yandan güvende olmayacağımızı da biliyoruz."

Ukrayna hazırlık kampı sırasında daha rekabetçi maçlar oynamak istemişti ancak sadece üç resmi olmayan hazırlık maçı yapabildi.

Buna rağmen antrenörler oyuncuların sıkı çalışmasından memnun ve takım İskoçya'ya sorun çıkaracağından emin.

"Ruh halimiz gayet iyi. Her gün haber alıyoruz, yakınlarıyla konuşuyorlar ama [...] oyuncular profesyonel. Maça odaklanmaları gerektiğini biliyorlar," diye ekledi Glyvynskyy.

"Ukrayna'da beklentiler çok yüksek, bu yüzden tüm kalpleriyle bunu Ukrayna için büyük bir başarı haline getirmek ve ülkedeki ruhu yükseltmek istiyorlar."

Salı akşamı duygusal bir basın toplantısı düzenleyen Ukrayna'nın yıldız oyuncusu Oleksandr Zinchenko, geçtiğimiz haftaları değerlendirmesi istendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı ancak takımın "savaşçı bir ruh hali" içinde olduğunu söyledi.

"Eğer bu pozisyonda değilseniz bu duyguları tarif etmek imkansız. Şu anda ülkemizde yaşananlar kabul edilebilir şeyler değil. Bu benim bile tarif edemeyeceğim bir şey," dedi gazetecilere.

"İşte bu yüzden bu saldırganlığı durdurmamız gerekiyor. Kazanmamız gerekiyor. Ukrayna bir özgürlük ülkesidir. Ukrayna asla pes etmeyecektir."

Futbol ve siyaset

Ukraynalı oyuncular 1991'de dağılmadan önce Sovyetler Birliği takımlarının çoğunluğunu oluşturuyordu ve kulüp takımları Dynamo Kyiv ve Shakhtar Donetsk, Avrupa futbolunun önemli müsabakalarında sürekli olarak ağırlıklarının üzerinde mücadele ettiler.

"Tarihimizin kritik anlarında futbol pek çok Ukraynalıya ruh veren bir oyundu" diyen Berezovets, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin de milli takımın uluslararası maçlar oynayarak Ukrayna'ya umut verdiği bir başka olay olduğunu belirtti.

Geçmişin kahramanları şimdiki nesle ilham vererek en karanlık zamanlara ışık tuttu ama kimse Çarşamba günü rakibinden yumuşak bir dokunuş beklemiyor.

İskoçya kaptanı Andy Robertson takımının Dünya Kupasına gitmeye kararlı olduğunu ve maç sırasında arka planı unutmaları gerektiğini söylüyor.

Robertson gazetecilere verdiği demeçte "Ukrayna halkına büyük sempati duyuyoruz, elbette duyuyoruz" dedi.

"İskoçya Futbol Federasyonu'ndaki ve bu takımdaki herkesin başından beri onların arkasında durduğunu söylemek doğru olur. Orada gördüklerimiz korkunçtu.

"90 dakika ya da 120 dakika boyunca düşüncelerimizi ayırmamız gerekiyor. Dünya Kupasına gitmek istiyoruz, Ukrayna'nın vereceği mücadeleye ve duygulara hazır olmalıyız."

Yaklaşık 2,000 Ukraynalı taraftarın maçı izlemek için stadyumda olması bekleniyor ve birçoğuna Büyük Britanya'daki Ukraynalılar Birliği (AUGB) gibi gruplar yardım ediyor.

Yevgen Chub Glasgow'daki organizasyonun saymanı ve birçok Ukraynalıya bilet bulma konusunda yardımcı oldu.

Chub maçın kazanılsa da kaybedilse de duygusal bir maç olacağını söylüyor.

"Ukrayna hala var olduğunu gösteriyor, bu birilerinin silmek istediği bir şey değil. Ulus hala var ve ulus hala her yerde savaşıyor," dedi CNN Sport'a Hampden Park'ın dışından.

"Herkes Ukrayna'yı ve Ukrayna halkını desteklemeye çalışıyor."

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Kaynak: edition.cnn.com