Ukrayna 2024'e ölümcül bir başlangıç yaparken Kiev'de bir günlük yas ilan edildi

Cuma günkü saldırıda Kiev'de en az 27 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını bildiren şehir askeri yönetimi, arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkazdan daha fazla ceset çıkarılmasının ardından Pazartesi günü bir açıklama yaptı.

Ukrayna ordusu CNN'e yaptığı açıklamada, bunun tam ölçekli işgalin başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yapılan en büyük hava saldırısı olduğunu ve ülke genelindeki hedeflere eşi benzeri görülmemiş sayıda insansız hava aracı ve füze ateşlendiğini söyledi.

Cuma günü ülke çapında düzenlenen saldırılarda Ukrayna genelinde en az 52 kişi hayatını kaybederken, başkent Kiev'in yanı sıra merkezdeki Dnipro kentinde bir doğum hastanesinde, doğudaki Kharkiv kentinde, güneydoğudaki Odesa limanında ve cephe hattından uzaktaki batıdaki Lviv kentinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Pazar günü ve Pazartesi günü ülkenin dört bir yanındaki Ukraynalılar yeni yıla hava alarmlarının ve yeni Rus saldırılarının sesleriyle girdi.

Pazartesi günü Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Rusya'nın yılbaşı gecesi 90 insansız hava aracıyla rekor saldırı düzenlediğini açıkladı. Gece boyunca Rusya ve Kırım'daki Kursk ve Primorsko-Akhtarsk'tan dalgalar halinde 90 Shahed insansız hava aracı fırlatıldı ve insansız hava araçlarının güzergahı boyunca Ukrayna'nın çoğu bölgesinde hava alarmı ilan edildi.

"Bir yıl önce, yılbaşı gecesi, gökyüzünün savunucuları 45 'Shahed'i yok etti. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk bir Telegram paylaşımında "Bugün 87 Şahed imha edildi" dedi.

Pazartesi günü yeni yıla saatler kala Rus bombardımanı en az beş kişinin ölümüne ve 22 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre, güneydeki Odesa şehri, Pazartesi sabahı erken saatlerde Karadeniz'den fırlatılan insansız hava aracının (İHA) konutları vurduğu bir hava saldırısına maruz kaldı. Odesa bölgesi askeri yönetim başkanı Oleh Kiper, saldırıda bir kişinin öldüğünü ve en az dokuz kişinin yaralandığını söyledi.

Rusya tarafından yasadışı olarak ilhak edilen Rus işgali altındaki Donetsk bölgesi ise, Rusya tarafından kurulan Zaporizhzhia yönetiminin üyesi Vladimir Rogov'a göre, gece yarısı yerel olarak en az 15 Çoklu Fırlatma Roket Sistemi (MLRS) tarafından hedef alındı.

Kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından atanan başkanı Denis Pushilin'e göre bombardımanda dört kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky Pazar günü yaptığı yeni yıl konuşmasında, savaş iki yıla yaklaşırken "karanlığı yendik" diyerek ülkeyi toparlamaya çalıştı.

"Ukrayna daha güçlü hale geldi. Ukraynalılar daha güçlü hale geldi... 2023'ün başında, Ocak ve Şubat aylarında, abartısız, tarihin en zor kışının üstesinden geldik... Karanlığın içinde kaybolup gitmedik. Karanlık bizi yutmadı. Biz karanlığı yendik," dedi Zelensky.

Zelensky zorluklar yaşandığını kabul etmekle birlikte Ukrayna halkına sebat etmeleri çağrısında bulundu.

"Savaş ne yazık ki aileleri ayırdı, oğulları ve kızları aldı ve aynı zamanda bizi büyük bir aile olarak birleştirdi... Ukrayna'nın geri dönüşüne olan inancınızı koruyun. Tüm beklentilerinizin boşa çıkmayacağını bilin. Ve bunun için size minnettarlığımızı hissetmenizi istiyorum. Ve unutmayın: her biriniz olmadan Ukrayna eksik kalacaktır."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com