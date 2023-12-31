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UFC 270: Francis Ngannou, Ciryl Gane'i yenerek ağır sıklet unvanını korudu ve bölümü birleştirdi

Francis Ngannou Cumartesi gecesi UFC 270'te Ciryl Gane'i yenerek ağır sıklet unvanını korudu ve klasmanı birleştirdi.

 and  Viktoria Klein
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Francis Ngannou, Ciryl Gane'e karşı oynayacağı ağır sıklet unvan maçından önce etrafına bakıyor..aussiedlerbote.de
Francis Ngannou, Ciryl Gane'e karşı oynayacağı ağır sıklet unvan maçından önce etrafına bakıyor..aussiedlerbote.de

UFC 270: Francis Ngannou, Ciryl Gane'i yenerek ağır sıklet unvanını korudu ve bölümü birleştirdi

Dövüşten sonra açıkladığı diz sakatlıkları nedeniyle sakatlanan ve sporun en büyük yumrukçularından biri olarak bilinen Ngannou, Gane karşısında güreşine ve yer oyununa güvendi.

Ve ilk iki raunttan sonra çökmüş görünmesine rağmen, 35 yaşındaki sporcu Anaheim'daki Honda Center'da oybirliğiyle aldığı kararla geceyi galip bitirdi.

Geçici UFC ağır sıklet şampiyonu Gane'i yenen Ngannou, spordaki en tehlikeli dövüşçülerden biri olarak konumunu sağlamlaştırdı.

Ve bu etkileyici zafer, üç hafta önce dizlerinden önemli ölçüde yaralanmasına rağmen geldi. Kamerunlu dövüşçü daha sonra antrenman sırasında sağ MCL'sini yırttığını ve ACL'sine zarar verdiğini söyledi.

Ngannou, Gane ile yerde boğuşuyor.

Birçok doktor dövüşten çekilmesini tavsiye etti, ancak "insanlara şampiyon olduğumu hatırlatmak" istediği için bunu yapmamayı seçti.

Ngannou, "İnanılmaz bir yolculuk oldu," dedi. "Çok zorlu bir eğitim kampı oldu. Çok zorlu bir 10 aydı."

Ngannou'nun rekoru 17-3'e yükselirken, bu yenilgi Gane'in MMA kariyerindeki ilk yenilgisi oldu ve 10-1'e geriledi.

İki dövüşçünün birlikte uzun bir geçmişi var - Paris'te antrenman partneriydiler ve Gane'in baş antrenörü Fernand Lopez, Ngannou'nun eski akıl hocasıydı.

Dana White ve UFC tarafından kendisine yeterince ödeme yapılmadığına inanan Ngannou'nun gelecekteki UFC'si hakkında konuşmalar dövüşe kadar devam etti.

Daha sonra da başka bir yerde dövüşme ihtimalini göz ardı etmedi. Ngannou dövüşten sonra Octagon'da "Boks her zaman cebimin bir köşesinde," dedi.

"Bu, kariyerim sona ermeden önce yapmam gereken bir şey ... Burada bir ömür geçirecek değilim."

Gecenin erken saatlerinde Deiveson Figueiredo, Brandon Moreno karşısında oybirliğiyle aldığı galibiyetle UFC sinek siklet unvanını geri aldı.

İkili arasındaki üçüncü karşılaşmada - Cumartesi gününden önce bir beraberlik ve bir Moreno zaferi vardı - Brezilyalı Figueiredo, Meksikalı Moreno'ya üstünlük sağlamayı başardı.

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Figueiredo, Moreno'yu sinek siklet unvan maçında mağlup ettikten sonra kutlama yapıyor.

Bu galibiyetle iki kez flyweight şampiyonu olan Figueiredo, Moreno'yu destekleyen Meksikalı taraftarların çoğunlukta olduğu bir kalabalığın önünde Moreno'yu defalarca yere sermeyi başardı.

Zaferinin ardından 34 yaşındaki Figueiredo, ikili arasında dördüncü bir dövüş yapılması çağrısında bulundu.

Figueiredo, "Bugün benim günüm," dedi. "Bu an için, Brandon için, size gecenin dövüşünü hediye ettiğimiz için, burada olan herkes için. Dört aydır ailemden uzaktaydım. Meksika'da Brandon'a karşı dördüncü bir dövüş için hazırım."

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Kaynak: edition.cnn.com

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