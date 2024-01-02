içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberlerfutbol

UEFA, 'uygunsuz davranışlara' rağmen Şampiyonlar Ligi maçında ırkçı tacizde bulunduğu iddia edilen yetkilileri akladı

UEFA Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rumen dördüncü hakem Sebastian Colţescu ve yardımcı hakem Octavian Sovre'nin Aralık ayında Paris'te Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında ırkçılık ve diğer ayrımcı davranışlardan aklandığını duyurdu.

 and  Ann Bradley
2 dakikada okunur
.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

UEFA, 'uygunsuz davranışlara' rağmen Şampiyonlar Ligi maçında ırkçı tacizde bulunduğu iddia edilen yetkilileri akladı

Colţescu'nun Başakşehir'in Kamerunlu yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik yaptığı iddia edilen ırkçı bir yorumu protesto etmek amacıyla her iki takım oyuncularının da sahayı terk etmesinin ardından 8 Aralık'ta oynanan grup aşaması maçı ilk 15 dakika içinde durduruldu.

UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi tarafından yürütülen soruşturmada Colţescu'nun "görevlendirildiği bir UEFA maçı sırasında uygunsuz davranışlar" sergilediği sonucuna varıldı.

Daha fazla haber, video ve özellik için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Bunun üzerine Sovre'nin 2020-21 sezonunun sonu olan 30 Haziran 2021'e kadar herhangi bir hakemlik görevi yürütmesi askıya alındı.

Dördüncü hakem Sebastian Colţescu geçtiğimiz Aralık ayında PSG ile İstanbul Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçı sırasında görülüyor.

Sovre "uygunsuz davranışları" nedeniyle kınandı.

Her iki hakeme de 30 Haziran'dan önce UEFA hakemlik servisleri tarafından belirlenen koşullar altında bir eğitim programına katılmaları emredildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, hakemlerin "UEFA müsabakalarında kullanılacak dil ve kelimelerin seçimi konusunda daha iyi kararlar verebilmeleri için yeterli ve özel olarak eğitilmeleri" gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası bağlamda, yukarıda bahsi geçen maçta olduğu gibi durumlardan kaçınmak için dilin doğru kullanımı esastır."

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, CNN'e yaptığı açıklamada Colţescu'nun cezasının tüm UEFA ve ulusal federasyon maçları için geçerli olduğunu söyledi.

Yönetim organı ayrıca Webo'nun "sportmenliğe aykırı davranış" nedeniyle UEFA müsabakalarında bir maç men cezası alacağını duyurdu.

Romanya Futbol Federasyonu, PSG ve Başakşehir, UEFA'nın açıklamasına ilişkin CNN'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

UEFA, PSG ile Başakşehir arasında 9 Aralık'ta oynanan ve Fransız kulübünün 5-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçını yeniden yönetmek üzere yeni bir hakem ekibi görevlendirdi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

.aussiedlerbote.de
Spor

Coco Gauff, pozitif Covid testinin ardından organizatörlerin 'geliştirilmiş protokol planı' kullanmasıyla ABD Açık'tan çıktı

Coco Gauff, farklı bir görünüme sahip ABD Açık'taki açılış maçını eski yarı finalist Anastasija Sevastova'ya karşı kaybederken, koronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncuyla temas eden iki profesyonel arkadaşının açılış gününde yarışmasına izin verildi.

 and  Michael Bootcampf
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu

Politika

OKUYUN: Menendez yolsuzluk davasında ek iddianame

Salı günü kamuoyuna açıklanan yeni bir iddianamede, federal savcılar Senatör Bob Menendez'in yıllar süren yolsuzluk planının bir parçası olarak Katar'dan yarış arabası biletleri ve diğer hediyeleri kabul ettiğini iddia ediyor.

 and  Grigoriy Williams
Üyeler Herkese Açık