UEFA, 'uygunsuz davranışlara' rağmen Şampiyonlar Ligi maçında ırkçı tacizde bulunduğu iddia edilen yetkilileri akladı

Colţescu'nun Başakşehir'in Kamerunlu yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik yaptığı iddia edilen ırkçı bir yorumu protesto etmek amacıyla her iki takım oyuncularının da sahayı terk etmesinin ardından 8 Aralık'ta oynanan grup aşaması maçı ilk 15 dakika içinde durduruldu.

UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi tarafından yürütülen soruşturmada Colţescu'nun "görevlendirildiği bir UEFA maçı sırasında uygunsuz davranışlar" sergilediği sonucuna varıldı.

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Bunun üzerine Sovre'nin 2020-21 sezonunun sonu olan 30 Haziran 2021'e kadar herhangi bir hakemlik görevi yürütmesi askıya alındı.

Sovre "uygunsuz davranışları" nedeniyle kınandı.

Her iki hakeme de 30 Haziran'dan önce UEFA hakemlik servisleri tarafından belirlenen koşullar altında bir eğitim programına katılmaları emredildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, hakemlerin "UEFA müsabakalarında kullanılacak dil ve kelimelerin seçimi konusunda daha iyi kararlar verebilmeleri için yeterli ve özel olarak eğitilmeleri" gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası bağlamda, yukarıda bahsi geçen maçta olduğu gibi durumlardan kaçınmak için dilin doğru kullanımı esastır."

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, CNN'e yaptığı açıklamada Colţescu'nun cezasının tüm UEFA ve ulusal federasyon maçları için geçerli olduğunu söyledi.

Yönetim organı ayrıca Webo'nun "sportmenliğe aykırı davranış" nedeniyle UEFA müsabakalarında bir maç men cezası alacağını duyurdu.

Romanya Futbol Federasyonu, PSG ve Başakşehir, UEFA'nın açıklamasına ilişkin CNN'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

UEFA, PSG ile Başakşehir arasında 9 Aralık'ta oynanan ve Fransız kulübünün 5-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçını yeniden yönetmek üzere yeni bir hakem ekibi görevlendirdi.

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Kaynak: edition.cnn.com