UEFA Rus futbol kulüplerini tüm müsabakalardan men etti

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, play-off'ta Rusya'ya mağlup olan Portekiz, Temmuz ayında İngiltere'de yapılması planlanan Kadınlar Euro 2022 turnuvasında bu ülkenin yerini alacak.

Rusya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri için Nisan ayında planlanan iki maçını oynamayacak.

2022/23 sezonunda Rusya'nın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi veya UEFA Gençlik Ligi'ne katılan herhangi bir kulübü olmayacak.

Ayrıca UEFA, Rusya'nın Euro 2028 veya Euro 2032'ye ev sahipliği yapma teklifinin uygun olmadığına karar verildiğini açıkladı.

Petersburg kentinin bu sezonki Şampiyonlar Ligi Finaline ev sahipliği yapma hakkı, Ukrayna'yı işgalinin hemen ardından Mart ayında Rusya'ya uygulanan bir dizi yaptırım nedeniyle elinden alınmıştı.

Bu yaptırımlar, dünya futbolunun yönetim organı FIFA tarafından uluslararası futboldan süresiz men edilmesini ve Rusya'nın bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için Avrupa elemelerinden ihraç edilmesini de içeriyordu.

OKU: Novak Djokovic, Rus ve Belaruslu oyunculara Wimbledon yasağını 'çılgınlık' olarak nitelendirdi

İşgalin ardından çok sayıda spor organizasyonu Rus ve Belaruslu sporcuları yarışmalardan men etti; en son yüksek profilli yaptırım Wimbledon organizatörlerinden geldi ve her iki ülkeden tenisçilerin bu yazki turnuvada yarışmalarını yasakladı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com