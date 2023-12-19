Uçuşunuz iptal edilirse veya ertelenirse ne yapmalısınız?

Yolcuların varış noktalarına zamanında - ya da hiç - ulaşma konusunda temkinli olmaları şaşırtıcı değil. (Yetişseler bile kayıp bagajları yetişmeyebilir).

Uzun Noel tatili boyunca günde yaklaşık 2,8 milyon kişinin uçması beklendiğinden, endişeli olmak doğaldır.

İşte uçuşlar ertelendiğinde ya da iptal edildiğinde çok karmaşık ve sinir bozucu bir sistemde gezinmek için bazı genel tavsiyeler.

Hava durumu tahminlerini kontrol edin

Şu anda meşhur olan 2022 Aralık bomba kasırgasından günler önce, birçok ABD havayolu şirketi yolcularına uçuşlarını hiçbir ücret ödemeden değiştirme şansı sundu.

Going.com'un kurucusu Scott Keyes, büyük bir hava olayının beklendiğini öğrendiğinizde, bu feragat tekliflerine hemen atlayın, diyor. Erken davrananlar, kalan solucanlar (yani koltuklar ve uçuşlar) arasında en iyi seçeneklere sahip olurlar.

Havaalanında kapana kısılmaktan kaçının

Uçuşunuzun uzun bir süre ertelendiğini ya da daha kötüsü iptal edildiğini öğrenmek ne kadar kötü olsa da, bunu evinizin ya da otel odanızın rahatlığında öğrenmek ve oradan yeni düzenlemeler yapmak daha iyidir.

"Havaalanına gitmeden önce uçuş durumunuzu kontrol edin. Bu bildirimlerin çoğu son dakikada gerçekleşmiyor," diyor Keyes. "Kendinizi havaalanına gitmekten kurtarın."

Keyes CNN Travel'a verdiği bir röportajda, biletinizi satın alırken havayolu şirketlerinin uçuşların durumuyla ilgili ücretsiz metin uyarılarına kaydolmanız gerektiğini söyledi. Ayrıca havayolu şirketinizin uygulamasını da indirmelisiniz.

Ayrıca havayolu şirketinizi ve uçuş numaranızı doğrudan Google arama çubuğuna yazarak durumu bu şekilde öğrenebilirsiniz. Bu, sizi almak için beklemede olan arkadaşlarınız veya aileniz için de kullanışlıdır.

Keyes ayrıca ülke genelindeki büyük uçuş trendlerini takip etmek için FlightAware web sitesini kontrol etmeyi önerdi.

Eğer zaten havaalanındaysanız

Bazen rötarlar ve iptaller siz havalimanına vardıktan sonra gerçekleşir. Kötü haberi aldıktan sonra ne yapmalısınız?

Keyes, olabildiğince hızlı bir şekilde havayolu temsilcilerinin masasına gitmenizi ve sıradayken çoklu görev yapmaya hazır olmanızı söylüyor.

Hızlı burada anahtar kelime. "Kimin önce geldiği bir fark yaratacak. İlk gelen ilk hizmet alır. Kendinizi masaya yakın konumlandırmak işe yarayabilir," diyor Keyes.

O zaman beklerken operatörünüzü aramak isteyebilirsiniz. Sıradaki yerinize bağlı olarak, bir çağrı merkezine ulaşmak daha hızlı olabilir. "İlk önce ne olursa olsun, harika," dedi.

ABD yurt içi numaralarına yapılan aramalarda çok uzun beklemeler olabilir. Keyes bunun yerine taşıyıcınızın uluslararası çağrı merkezini denemenizi öneriyor.

"ABD'de yaşayan çoğu yolcu Delta için Kanada yardım hattını aramayı düşünmüyor. Bir temsilciye çok daha hızlı ulaşabilirsiniz. Hepsi rezervasyonlarınızı aynı şekilde halledebilir."

American Airlines, self-servis kioskları da kullanabileceğinizi söylüyor. "Güncellenmiş seyahat ayrıntılarınızı görmek için biniş kartınızı tarayın veya kayıt bulucunuzu girin. Ayrıca buradan uçuşunuzu değiştirebilir ve yeni biniş kartlarınızı yazdırabilirsiniz."

Seyahat tavsiyeleri sitesi Travel Lens, sosyal medyayı avantajınıza kullanmanızı öneriyor.

CNN Travel'a gönderdiği bir e-postada, "Tüm müşteri hizmetleri ekipleri olması gerektiği kadar yardımcı değildir ve telefonla iletişime geçmek her zaman kolay değildir," dedi.

"Havayolları sosyal medyadaki itibarlarına önem verir ve Twitter gibi platformlar bir çalışanla iletişime geçmek için harika bir yoldur. Eğer Twitter'ı kullanarak ulaşmaya çalışırsanız, kibar ve sakin olmanız önemlidir, zira bu sizin lehinize olacaktır."

Tutum ve araştırma önemlidir

Bir acenteyle ister yüz yüze ister telefonda görüşüyor olun, olaylara nasıl yaklaştığınız büyük bir fark yaratabilir. Bu da tutumla başlar.

Keyes, "Bal sirkeden daha çok sinek çeker," dedi. "Buna bir de havayolu acentelerinin bakış açısından bakın. Onlar pandemi başladığından beri öfkeli müşterilerle uğraşıyorlar. Acente, size en çok yardım edebilecek kişidir.

"Kibarca ve sempatik bir şekilde sormak, istediğinizi elde etmek için bir pislik olmaktan çok daha olasıdır."

Yeni düzenlemeler yapmak için bir acenteyle konuşma sırası size geldiğinde başka bir ipucu daha verdi: "Kendi seçeneklerinizi sunmaya hazırlıklı gelin. Kendi araştırmanızı yapmak kesinlikle yardımcı olacaktır."

Beklerken yeni rotaları ve olası önerileri araştırdıysanız acenteniz işleri hızlandırabilir. Ne istediğinizi açıklamaya hazır olun.

Expedia veya başka bir üçüncü taraf site üzerinden rezervasyon yaptıysanız, bir iptal olduğunda onlar aracılığıyla anlaşmanız gerekecektir.

Keyes, fiyat aynı ise doğrudan havayolu şirketinden rezervasyon yapmanızı öneriyor. Bir şeylerin yanlış gitmesi durumunda, üçüncü bir taraf aracılığıyla rezervasyon yaptığınızda "birden fazla politika seti ile çok daha karmaşık hale gelir".

Bir tüketici savunma grubu olanUS PIRG, mümkünse rezervasyon yaparken aktarmalardan kaçınmanızı öneriyor. Ne kadar çok durursanız, bir şeylerin ters gitme ihtimali o kadar artar.

Grup ayrıca Keyes'in acentelere karşı nazik ve kibar olma tavsiyesini destekliyor ancak tüketicilerin durumun tatmin edici bir şekilde çözülmesi için ısrarcı olmaları gerektiğini de söylüyor.

Diğer havayolu şirketlerinden yardım

"Hava durumu dışındaki nedenlerden dolayı iptal edilen uçuşlar söz konusu olduğunda para iadesi alma şansı yüksektir. Ancak havayolları genellikle yolcuları önce başka havayollarına yönlendirmeye çalışacaktır. Böyle bir durumda, kapı görevlilerinin yardımcı olması için uzun kuyruklarda beklemek yerine, tüm seçeneklerinizi keşfetmek için doğrudan havayolunun müşteri destek hattını aramanızı öneririz," diyor CheapAir.com CEO'su Jeff Klee bir e-postada.

Havayolları arasındaki işbirliği sizin lehinize olabilir.

Going.com'da ürün operasyonları uzmanı olan Lousson Smith CNN Travel'a verdiği demeçte, "Uçuşlar iptal edildiğinde, birçok havayolu sizi başka bir taşıyıcının uçuşuna koyma seçeneğine sahiptir, çünkü interline anlaşmaları vardır" dedi.

"Bu, örneğin Delta hizmet kesintileri yaşıyorsa ancak American sizin varış noktanıza bir uçuş düzenliyorsa, o uçuşa binebileceğiniz anlamına gelir."

Smith, "Daha sonraki bir uçuşa alınmamayı seçerseniz ve kendi cebinizden yeni bir bilet alırsanız, nakit para iadesi alma hakkınız vardır, ancak bu gitmeniz gereken yere ulaşmanıza yardımcı olmayabilir" dedi. "Hepimizin bildiği gibi, son dakika uçuşları çok pahalıdır."

Gece boyunca kapana kısıldılar

Ertesi güne kadar uçamayacak gibi görünüyorsanız ve kendi şehrinizde değilseniz ne yaparsınız?

"Havayolu şirketinden sizi bir otele yerleştirmesini veya size bir otel kuponu vermesini isteyin. Bunu yapabilirler de, yapmayabilirler de. Bu kanunen zorunlu değil," diyor Keyes.

Keyes, sorunun hava koşullarıyla ilgili olması durumunda bunu yapma olasılıklarının, uçakla ilgili mekanik bir sorun ya da personel sorunları olması durumuna göre daha düşük olduğunu söyledi.

Birçok havayolu şirketi belirli durumlarda yemek ve otel kuponları sunmayı taahhüt etmiştir. ABD Ulaştırma Bakanlığı bu taahhütleri takip eden bir gösterge tablosuna sahiptir.

Ne alabileceğiniz havayolunun kendisine ve uçuşun neden iptal edildiğine ilişkin özel koşullara bağlıdır.

Politikaları öğrenin. Örneğin Delta Air Lines, gecikmenin akşam 10 ile sabah 6 arasında olduğu bazı durumlarda bir otel kuponu sağlayacağını söylüyor.

Keyes, ne yaparsanız yapın, en azından sorun, dedi. Oteller ve hatta kara ulaşımı ve yemekler için bir kupon teklif edilmesi pek olası değildir.

Ayrıca, kredi kartınız bu durumda sizin dostunuz olabilir.

"İyi haber şu ki, birçok kredi kartı, bir uçuş iptali sizi otel, yemek vb. almak zorunda bırakırsa geri ödeme gibi seyahat korumaları sunuyor." Smith şunları söyledi. "Bu seyahat korumaları, uçuşunuzu ödemek için kartı kullandığınız sürece genellikle otomatik olarak dahil edilir. Kartınızın hangi özel teklifleri sunduğunu görmek için kredi kartınızı ve seyahat korumalarını Google'da arayın."

Uçuşunuz tamamen iptal edilmek yerine ertelenirse, havaalanında bekleyip beklememeyi tartmak isteyebilirsiniz. Kişisel koşullarınıza bağlı olarak, beş ya da altı saat boyunca orada kalmak, otele gidip gelmekten daha kolay olabilir. Keyes ayrıca, havaalanı içinde bir otel olup olmadığını kontrol edin dedi.

The Points Guy, mümkünse telefonunuzu şarj edebileceğiniz ve daha kolay dinlenebileceğiniz bir havaalanı salonuna girmeye çalışmanızı tavsiye ediyor.

Güvende kalın. Aşırı hava koşulları hava yolculuğunun aksamasına neden oluyorsa, yolculuğu karayoluyla yapmaya çalışmak tehlikeli olabilir. Yerinizde kalmak sinir bozucu olsa da, geç varmak hiç varamamaktan her zaman daha iyidir.

Seyahat sigortası ve makbuzlar

Airport Parking Reservations, CNN Travel'a gönderdiği bir e-postada seyahat sigortası satın almayı düşünmenizi tavsiye ediyor.

"Çoğu seyahat sigortası poliçesi, seyahat belirsizliği için ek teminat sağlar. Ek [teminat] genellikle uçuşunuzun grev, kötü hava koşulları veya mekanik bir arıza nedeniyle 12 saatten fazla ertelenmesi durumunda geçerli olur."

Site ayrıca havaalanında yaptığınız alışverişlerin fişlerini saklamanızı tavsiye ediyor. Parayı daha sonra havayolu şirketinden geri almayı deneyebilirsiniz.

Ancak bunu temel düzeyde tutun. "Havayolları sadece 'makul' harcamalar için ödeme yapar, bu nedenle alkol, pahalı yemekler veya abartılı oteller gibi alışverişler için para geri almanız pek olası değildir. "

Uçuşunuz için iade hakları

ABD Ulaştırma Bakanlığı, bir iptal veya "önemli bir gecikme" nedeniyle seyahat etmemeyi tercih etmeniz durumunda bilet ücretinizin geri ödenmesi hakkına sahip olduğunuzu belirtmektedir.

Havayolu şirketinin uçuşu iptal etme veya geciktirme nedeninden bağımsız olarak bu politika geçerlidir. Ancak, "önemli gecikme "nin ne olduğu yoruma açık bir konudur.

DOT web sitesine göre, "neyin 'önemli bir gecikme' teşkil ettiği özel olarak tanımlanmamıştır. Para iadesi almaya hakkınız olup olmadığı, gecikmenin uzunluğu, uçuşun uzunluğu ve özel koşullarınız dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. DOT, önemli bir gecikmenin ardından para iadesi alma hakkınız olup olmadığını duruma göre belirler."

AirHelp CEO'su Tomasz Pawliszyn, CNN Travel'a gönderdiği e-postada, yolcuların kuponlardan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

"Yolcular uçağa kabul edilmedikleri takdirde, ikramiye ya da kupon karşılığında koltuklarını gönüllü olarak vermemelidirler. Bunu yaparlarsa, herhangi bir ek tazminat hakkından vazgeçmiş olabilirler," dedi Pawliszyn. "Elbette, havayolu yeterince cazip bir teklifte bulunursa, bunu kabul etmeyi tercih edebilirler."

Bu makale ilk olarak Şubat 2022'de yayınlanmıştır ve periyodik olarak güncellenmektedir. CNN'den Gregory Wallace ve Pete Muntean bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com