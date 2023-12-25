UConn, NCAA kadınlar basketbol şampiyonluk maçında Güney Carolina ile oynayacak

63-58'lik galibiyet Huskies baş antrenörü Geno Auriemma'ya 12. şampiyonluk şansını verdi.

Maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Şansımıza Stanford en iyi oyunlarını sergilemedi, biz de birkaç büyük oyun yaptık ve bilinmeyen bir mucize eseri Pazar gecesi oynuyoruz" dedi.

Auriemma'nın ilk şampiyonluğu 1995'teydi. Son şampiyonluğu ise 2016'daydı.

UConn geceye Elit Sekiz'de 1 numaralı seri başı North Carolina State 'i iki uzatmada 91-87 mağlup ettiği heyecan verici zaferin ardından geldi. Kadınlar NCAA turnuvası tarihinde ilk kez Elit Sekiz ya da ötesinde bir maç çift uzatmaya gitmişti.

Huskies, Cuma gecesi NCAA'in en başarılı iki kolej basketbolu koçunun yer aldığı bir yarışmada üst üste 14. Final Four'a çıktı.

UConn yine 1 numaralı seri başı ile karşılaştı. Bu seferki Stanford'du.

Stanford baş antrenörü Tara VanDerveer, "Bu gece çok iyi oynamadık ve bence hücumda gerçekten zorlandık," dedi. "Sanırım kendi kendimize açtığımız bazı yaralar vardı ve bu hayal kırıklığı yarattı," dedi.

68 yaşındaki VanDerveer 40 yılı aşkın bir süredir üniversite düzeyinde koçluk yapıyor. Stanford ile ilk iki şampiyon luğu 1990'ların başında geldi. Üçüncü şampiyonluğunu ise geçen yıl 3 numaralı seri başı Arizona karşısında elde ederek 29 yıllık bekleyişe son verdi.

Stanford'un 20 sayıyla en skorer oyuncusu olan Haley Jones da koçunun görüşlerini tekrarladı.

"Bence daha sert kesebilirdik, daha iyi perdeleme yapabilirdik. ... Ama bence orada söylenmemiş çok şey bıraktık ve bu yüzden maçtan çıkarken takım olarak elinizden gelenin en iyisini yapmadığınızı hissettiğinizde bu hapı yutmak zor," dedi Jones. "Ama Connecticut'ın hakkını vermek lazım. Harika bir takımlar, harika koçluk yapıyorlar, harika bir oyun planları vardı ve bence çok iyi uyguladılar."

Cuma günkü maça 29-5 önde giren Huskies, bu sezon hastalık ve sakatlıklar nedeniyle 11 farklı ilk beşle sahaya çıktı. Yine de NCAA turnuvasına 2 numaralı seri başı olarak girdiler.

UConn'un 14 sayıyla en skorer oyuncusu olan Paige Bueckers, "Çok çekişmeli ve durgun bir maç olacağını biliyordum," dedi. "Her iki takım da ulusal bir şampiyonluk kazanmaya çalışıyor. Bu bir Final Four maçı, bu yüzden herkes kendini ortaya koyacak."

Boston 23 sayı ve 18 ribauntla Gamecocks'a liderlik etti

Cuma günü Minneapolis'teki Target Center'da oynanan ilk yarı final maçında 1 numaralı seri başı South Carolina, yine 1 numaralı seri başı Louisville'i 72-59 mağlup etti.

South Carolina son yedi NCAA turnuvasında dördüncü kez Final Four'a kaldı. Gamecocksonline.com'a göre, Cuma gecesinden önce takım bu NCAA turnuvasında maç başına sadece 41.2 sayıya izin vermişti.

Yılın ulusal oyuncusu seçilen ve bu sezon Gamecocks'un en skorer ve en çok ribaund alan oyuncusu olan genç forvet Aliyah Boston, Cuma günkü maçı 23 sayı ve 18 ribaund ile tamamladı.

Bu sezon hem Stanford hem de UConn'u yenen Gamecocks, 2017'de ulusal şampiyonluğu kazanmıştı.

South Carolina baş antrenörü Dawn Staley, takımı Cuma gününden önceki son altı turnuvada üç NCAA Final Four'una ve 2017'de bir ulusal şampiyonluğa taşıdı.

Staley Cuma günü yaptığı açıklamada, "Ulusal bir şampiyonluk için oynarken, alışkanlıklarına hızlı bir şekilde ulaşabilen ve orada kalabilen takımdır" dedi. "Yani kim olursa olsun, ulusal bir şampiyonluk kazanmak için kaliteli bir takımdan geçmeniz gerekiyor."

Louisville Cardinals baş antrenörü Jeff Walz, 15. sezonunda, Cuma gününden önce Final Four'a üç kez ve ulusal şampiyonluk maçlarına iki kez gitmişti. NCAA Turnuvası maçlarında 33-12'ydi.

CNN'den Jill Martin bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com