UConn Miami'yi yenerken San Diego State Florida Atlantic'i sersemleterek NCAA Erkekler Basketbol Şampiyonası şampiyonluk maçına yükseldi

Dördüncü sıradaki UConn, 5 numaralı Miami karşısında 72-59 galip gelirken, Cumartesi günü erken saatlerde 5 numaralı San Diego State, 9 numaralı Florida Atlantic'i son saniyede sersemleterek 72-71 kazandı ve ilk NCAA şampiyonluk maçına çıktı.

Maçın bitimine iki saniyeden az bir süre kala 71-70 geride olan Aztecs guardı Lamont Butler, son saniyede attığı basketle okulunu ulusal şampiyonluk maçına taşıdı.

San Diego bu sezondan önce Elit Sekiz'e hiç ulaşamamışken, UConn Huskies için 2014'ten bu yana ilk NCAA ulusal şampiyonluk maçı olacak.

Huskies Cumartesi gününe hızlı bir başlangıç yaptı ve maçın ilk beş dakikasında 9-0 öne geçti. Miami Hurricanes sürünerek oyuna geri dönmeye çalıştı ancak sonuçta takım için atışlar düşmedi. 10 sayı farkla öne geçen UConn forveti Alex Karaban son saniyede attığı üçlükle Huskies'in devre arasına 37-24 önde girmesini sağladı.

UConn'un güçlü başlangıcı ikinci yarıda da devam etti ve Hurricanes'in şutları girmeye başlamadan önce farkı 20 sayıya kadar çıkardı. Miami, Huskies yeniden ivme kazanmadan önce farkı tekrar 10 sayıya indirdi.

Huskies'in yıldız pivotu Adama Sanogo, Ramazan ayına riayet ediyordu ve maç başlamadan önce portakal ve hindistan cevizi suyu yiyeceğini söylemişti. Maçı 21 sayı ve 10 ribaund ile tamamladı. Covid dışı bir hastalık nedeniyle oynaması şüpheli olan gard Jordan Hawkins 13 sayı ekledi.

UConn baş antrenörü Dan Hurley takımın başarısı için tüm övgüleri koç ekibine ve oyuncularına verdi.

CBS yayınına konuşan Hurley, "Beni bu pozisyona getirecek doğru insanları bulabildiğim için çok mutluyum," dedi. "Koç ekibi, bu harika oyuncular ve tabii ki Connecticut Üniversitesi'ni takdir ediyorum. Kısa bir süre önce lise koçu olan bir adama şans verdiler. Ne büyük bir lütuf ve inanılmaz derecede minnettarım. ... Bir süredir beşincilik için çabalıyorduk."

Huskies şimdi Pazartesi akşamı Houston'daki NRG Stadyumunda San Diego State ile karşılaşarak programın beşinci ulusal şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com