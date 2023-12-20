Üçlünün gücü: Arnold Palmer, Gary Player ve Jack Nicklaus golfte nasıl devrim yarattı?

Arnold Palmer'ın "gösterişli" oyun tarzı, Gary Player'ın katıksız iradesi ve Jack Nicklaus'un mutlak dehasının birleşimiyle, golfün bu büyük üçlüsü oyunu modern çağa fırlattı.

Bu üçlü 1950'lerin sonu ile 1980'lerin başı arasında golfün nasıl oynandığını yeniden tanımladıysa da, sportif rakipler için alışılmadık bir şekilde, yol boyunca kalıcı ilişkiler de kurdular - öyle ki Nicklaus ve Palmer'ın eşleri de en iyi arkadaşlardı.

85 yaşındaki Player CNN'in Living Golf programına verdiği demeçte, "Arkadaşlıkta büyük bir üçlüydük, kardeş gibiydik," dedi. "Çin'e seyahat ederdik, Güney Afrika'ya giderdik, tüm Avrupa'yı dolaşırdık.

"Dünyanın her yerine, Avustralya'ya, her yere birlikte gittik. Temelde birlikte yaşadık, birçok televizyon maçını ve sergiyi birlikte oynadık."

Player, Palmer ile sahalarından birinde karşı karşıya geldiklerini hatırlıyor, ancak birbirlerine duydukları "sevgi" uzlaşmalarını kolaylaştırmış.

"İçeri girdik ve birlikte öğle yemeği yedik ve çok net hatırlıyorum, ikimiz de ağlıyorduk çünkü sanırım birbirimize karşı o kadar sevgi besliyorduk ki bunun arkadaşlığımızı etkilemesini istemiyorduk. Böylece hem birlikte güldük hem de birlikte ağladık."

'Bu adam bir şampiyon olacak'

Palmer bu üçlü arasında golfte süperstar statüsüne ulaşan ilk kişiydi. Profesyonel golf kariyerinde en çok majör kazanan kişi olan Nicklaus bile ilk yıllarında "Arnie'nin ordusunun" bir parçası olduğunu itiraf etti.

Nicklaus, 18 yaşındayken Palmer'la birlikte Athens, Ohio'da bir sürüş kliniği düzenlediklerini ve rakibini 40 yarda geride bıraktıklarını hatırlıyor.

Nicklaus, Palmer'a şöyle dediğini hatırlıyor: "Az önce seni 40 yard geçtim." Palmer cevap vermiş: "Evet ama ben 63 attım, sen 67 attın."

Güney Afrikalı Player, Palmer'ı 1957 yılında bir antrenman sahasında toplara vururken gördüğünü ve şöyle düşündüğünü hatırlıyor: "Bu adam şampiyon olacak."

Player'ın öngörüsü doğru çıktı. Bir yıl sonra Palmer ilk büyük şampiyonluğunu kazandı ve 28 yaşında ünlü Yeşil Ceketi aldı. Masters'ın Yeşil Ceketini üç kez daha giyecek, 1960'ta Amerika Açık'ı ve iki kez de Açık Şampiyonayı kazanacaktı.

Daha sonra hem Nicklaus'u hem de Player'ı temsil edecek olan menajeri Mark McCormack tarafından desteklenen Palmer, sopalarıyla becerilerini sergilemek için dünyayı dolaşan ve Güney Afrikalı golf efsanesine göre "sızdığı" karizmanın yardımıyla küresel bir süperstar haline geldi.

Player'a göre oyuna olan tutkusu muazzamdı.

Player, "Yaşlandığında bile 90'ını geçemiyordu ama yine de sahaya çıkıp üyelerle ve insanlarla oynamak istiyordu" dedi.

Palmer'ın şöhret basamaklarını tırmanışına ABD'de televizyonun yaygınlaşması eşlik etti ve ülkenin dört bir yanındaki insanlar onun ilk büyük şampiyonluğunu kazanışını izleyebildi.

Nicklaus, "Zirveye yükselen ve tüm ejderhaları öldüren sıradan adamı sevdiler," diye açıkladı.

Ancak Palmer'ı seyirciler için bu kadar sevimli bir oyuncu yapan şey, sahadaki oyun tarzıydı. 18 kez büyük ödül kazanan Nicklaus onu bir tür "Robin Hood" olarak adlandırıyor.

"Ormanın içine doğru vurmak ister gibiydi, böylece muhteşem bir vuruş yapıp herkesi heyecanlandırabilirdi" dedi. "Ve bunu yaptı. Ormanda çok fazla vuruş yaptı ve herkesin ilgisini çeken muhteşem vuruşları vardı.

"Ve herkesi heyecanlandırdı. Pantolonunu yukarı çekerdi ve ağzından sigara sarkardı."

Rekabetçilik

Golfün kendinden menkul "Üç Büyükler "inin rekabetçi doğası onları daha büyük ve daha iyi işlere sürükledi.

Nicklaus ve Palmer, 18 kez büyük şampiyonluk kazanan ikiliye göre, aralarındaki rekabet ateşi nedeniyle sık sık turnuvalarda kendilerini yarışma dışı bırakıyorlardı.

Nicklaus özellikle 1975 Masters'ı hatırlıyor; iki tur sonunda ikisi de liderlik tablosunun üst sıralarında yer alıyordu.

"Üçüncü raundu oynuyorduk ve ben 73, Arnold 75 atmıştı. Son delikte el sıkıştık ve o şöyle dedi: 'Yine başardık. İşte kendimizi turnuvanın dışına atıyoruz' dedi.

"Geri döndüm, iyi bir son tur attım ve sonunda turnuvayı kazandım. Ama Arnold kendini fiilen turnuvanın dışında bıraktı. Ve golf böyle oynanmaz.

"Golfü kendinizi kontrol ederek oynarsınız. Ve kontrol edebileceğiniz tek kişi sizsiniz, saha değil. Yani bunu göz önünde bulundurmalısınız ama biz bunu yapmadık. Çok inatçıydık. Çok rekabetçiydik."

Nicklaus 18 majör turnuvası da dahil olmak üzere 73 PGA Tour zaferi kazanarak en çok zafer kazanan üçüncü isim oldu. Palmer 62 PGA Tour zaferi ile en çok zafer kazanan beşinci isim oldu. Player 24 PGA Tour zaferi kazanırken aynı zamanda 116 uluslararası zafere imza attı.

Player, üçlünün tutku ve azmi ile 15 kez büyük şampiyon olan ve PGA Tour'da en çok zafer kazanan Tiger Woods'un oyuna getirdiği rekabetçi ruh arasında benzerlikler kuruyor.

"Dünyanın gördüğü en azılı rakiplerdik," diyor Player.

"Ama asıl mesele birbirimize karşı büyük bir sevgi besliyor olmamızdı. Golf sahasındayken şunu açıkça belirttik: 'Seni yenmek istiyorum. Ve eğer beni yenersen, gözlerinin içine bakıp aferin diyeceğim."

Değişen fikirler

Açık Şampiyona golf dünyasında en çok rağbet gören ödüllerden biri olsa da durum her zaman böyle değildi.

Player 1959'da bu büyük turnuvayı kazanmıştı, ancak Palmer bir yıl sonra ilk kez bu turnuvaya katılmadan önce çok az Amerikalı golfçü turnuvaya katılmak için İngiltere'ye gitmişti.

Nicklaus'a göre, Masters ve ABD Açık'ın son şampiyonu olarak gelen Palmer, turnuvayı ikinci sırada bitirerek ülkesinde kendisini izleyen yurttaşlarına belli bir saygınlık kazandırdı.

"İskoçlar onu severdi. St. Andrew's'da oynarken Kel Nagle onu bir atış farkla yendi. Ve birdenbire tüm Amerikalı oyuncular Britanya Açık'a gitmek istedi," diyor Nicklaus.

Temmuz ayında Royal St. George's'da düzenlenen 149. Açık'a gelindiğinde, aralarında nihai kazanan Collin Morikawa'nın da bulunduğu 51 ABD'li golfçü 156 kişilik sahada yer aldı.

Player, Palmer'ın etkisi olmadan Açık'ın "bugünkü haline gelemeyeceğini" söylese de, Amerikalı'nın etkinliğe gelişinin ABD'de daha fazla ilgi çekmesine yardımcı olduğuna inanıyor.

"Ben Hogan ve Sam Snead ve Gene Sarazen ve Peter Thomson ve Roberto De Vicenzo ile Açık Şampiyona ve Açık'ın bu büyük şampiyona olmasına yardımcı olan yüzlerce adamın listesini aşağıya doğru gidebilirsiniz.

"Arnold Palmer geldiğinde bunu geliştirdi mi? Evet. Amerika'da bu kadar iyi oynayan karizmatik bir adam vardı, buraya geldi, kesinlikle Open'a çok büyük faydası oldu, ama dünyanın en büyük şampiyonası için asla tek bir adama kredi veremeyiz."

Palmer 2016'daki ölümünden bu yana golf dünyasında ve hatta ABD Posta İdaresi tarafından da onurlandırılıyor. 2020'de golfün büyük ismi için bir hatıra pulu çıkarıldı.

Nicklaus, "kahramanına" saygılarını sunarken "Bence çoğu kişi Arnold'un oyun için yaptıklarının herkesten daha fazla olduğunu fark etti" dedi.

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"Oyundaki etkisi, tavırları, kendini idare etme şekli, görkemli olması gerektiğinde görkemli, başkan olması gerektiğinde başkan, alçakgönüllü olması gerektiğinde alçakgönüllü olması gerekiyordu. Arnold tüm bunları harika bir şekilde yaptı. Ve bence hepimiz ona çok şey borçluyuz," diye ekliyor Nicklaus.

"Sadece profesyoneller değil, golf oyunu da ona çok şey borçlu. Beş yıl oldu ama dostumu özlüyorum.

"Ölmeden yaklaşık iki hafta önce onunla konuştum. Her zamanki gibiydi. Dedim ki: 'Nasıl gidiyor AP?' Dedi ki: 'Sanırım dışarı çıkıp biraz topa vurmaya hazırlanıyorum. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Uzun zamandır hissettiklerimin en iyisi, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum' dedi.

"Golf toplarına vurmaya hazırlanmaya aya çıkan bir adamdan daha yakın değildi ama benim farklı bir şey bilmemi istemedi. Bu yüzden onu takdir ettim ve bunun için onu seviyorum. Onu sonsuza dek özleyeceğiz."

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Kaynak: edition.cnn.com