UCLA ve USC Big Ten konferansına katılarak üniversite sporları dünyasını sarsacak

Her iki üniversite de Perşembe günü ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla konferanslarını değiştirme niyetlerini duyurdular. Pac-12 bu hamle karşısında "son derece şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Michigan Üniversitesi, Penn State ve Ohio State gibi üniversitelerin yer aldığı bir konferansa katılarak Güneydoğu Konferansı'na (SEC) rakip olacak 16 üyeli bir konferans oluşturacaklar.

Bir yıldan kısa bir süre önce, Teksas ve Oklahoma Üniversiteleri Big 12'den SEC'e katılma davetlerini kabul ettiklerinde benzer bir hareket kolej futbol dünyasını sarstı.

USC'ye göre, Big Ten her iki üniversiteyi de 2 Ağustos 2024 tarihinden itibaren üye olarak kabul etme kararı aldı.

Bu değişimin gelecekteki medya hakları anlaşmaları üzerinde önemli etkileri olacak. USC, Pac-12 ile olan mevcut anlaşmasını 2024 yılında sona erene kadar sürdüreceğini söylüyor.

USC Atletizm Direktörü Mike Bohn yaptığı açıklamada, "Sonuçta Big Ten, üniversite sporlarının yeni dünyasına girerken USC ve Trojan atletizmi için en iyi ev" dedi. "Konferansın istikrarı ve gücünden; Big Ten kurumlarının atletik kalibresinden; konferansın öğrenci sporcularımıza ve programlarımıza getireceği artan görünürlük, teşhir ve kaynaklardan; ve ülke çapındaki tutkulu mezunlarımızla etkileşimi genişletme becerisinden de faydalanacağız."

UCLA'nın açıklamasında, İsim, İmaj ve Benzerlik anlaşmalarına atıfta bulunularak, konferanstaki sporcular için NIL fırsatlarının arttığına dikkat çekildi. Geçen yıl NCAA sporcuların imza ya da destek sözleşmelerinden para kazanmalarına izin vermişti.

"Big Ten üyeliği Bruins'e heyecan verici yeni rekabet fırsatları ve öğrenci sporcularımızın rekabet edip yeteneklerini sergilemeleri için daha geniş bir ulusal medya platformu sunuyor. UCLA Şansölyesi Gene Block ve atletizm direktörü Martin Jarmond, bu hamlenin öğrenci sporcularımız için daha fazla teşhir yoluyla İsim, İmaj ve Benzerlik fırsatlarını geliştireceğini ve ülke çapındaki kuruluşlarla yeni ortaklıklar sunacağını belirtti.

UCLA ayrıca "deplasman maçlarımız için daha iyi televizyon zaman dilimlerinin" altını çizerken, deplasman maçlarına seyahat süresindeki artışı da kabul etti.

Big Ten'in mevcut üyeleri Illinois, Indiana, Iowa, Maryland, Michigan, Minnesota, Nebraska, Wisconsin, Michigan State, Northwestern, Ohio State, Penn State, Purdue ve Rutgers.

Big Ten, her iki üniversitenin de katılım başvurularını değerlendirdikten sonra oybirliğiyle kabul ettiklerini belirten bir açıklama yayınladı.

Komisyon Üyesi Kevin Warren, "126 yılı aşkın bir süredir akademi ve atletizmde ulusal lider olan Big Ten Konferansı, tarihsel olarak üyeliğini, yüksek öğrenim çatısı altındaki öğrenci sporcular için akademik ve atletik misyonu ilerletmek için ortak bir hedefle değerlendirmiştir" dedi. "Üniversite atletizminin değişen manzarasının farkında olan, her bir talebi metodik olarak gözden geçiren ve fikir birliğimize dayanarak uygun adımları atan kampüs liderliğimizin, atletizm direktörlerimizin ve Başkanlar ve Şansölyeler Konseyimizin ortak çabaları için müteşekkirim."

Pac-12 yaptığı açıklamada, iki üniversitenin ayrılmasına rağmen "gelişmeye devam edeceğini" söyledi.

Pac-12 Konferansı'ndan yapılan açıklamada, "Uzun zamandır Şampiyonlar Konferansı olarak biliniyoruz ve bu unvanı genişletme taahhüdümüzden vazgeçmiyoruz" denildi. "Üye kurumlarımıza doğrudan fayda sağlayacak yeni ve yenilikçi programlar geliştirmeye devam edeceğiz ve üniversite atletizminin geleceğine birlikte öncülük etmek için mevcut ve potansiyel üyelerimizle ortaklık kurmayı dört gözle bekliyoruz."

CNN'den Jacob Lev bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com