Uçaktaki adam diğer yolculardan 23.000 dolar nakit çalmakla suçlanıyor

Mahkeme suçlama belgelerinde adı geçen 52 yaşındaki Çin vatandaşı Zhang Xiuqiang, Singapur Havayolları'nın ekonomik kanadı Scoot tarafından işletilen bir uçuşta bulunuyordu. Bir havayolu sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, 16 Aralık'ta Ho Chi Minh City'den Singapur'a yapılan bir uçuşta meydana gelen "bir olaydan haberdar olduklarını" söyledi.

Sözcü, "Kabin ekibimiz bir yolcu tarafından kabinde hırsızlık şüphesi konusunda uyarıldı ve Havalimanı Polis Bölümünü harekete geçirdi" dedi. Sözcü, "Olaya karışan yolcular daha detaylı inceleme için havaalanı yetkilileri tarafından uçaktan indirilmiş ve diğer yolcularımızın uçaktan inişi her zamanki gibi devam etmiştir" dedi.

Mahkemede okunan ve Singapur kamu yayıncısı Channel NewsAsia tarafından yayınlanan suçlama belgelerine göre Zhang'ın üç ayrı yolcudan hırsızlık yaptığı iddia ediliyor. Zhang'ın bir yolcunun sırt çantasından 3 milyon Vietnam dongu (123 $) ve bir başka yolcuya ait siyah bir postacı çantasından 510 milyon Vietnam dongu (20,950 $) ve 50 Singapur doları (38 $) aldığı bildirildi.

Ayrıca üçüncü bir yolcuya ait gri bir çantada bulunan bir zarftan 1.000 dolar ve 930 Singapur doları (700 dolar) aldığı iddia edildi.

Kabin hırsızlığı pek çok ülkede federal bir suç teşkil etmektedir ve çoğu yolcunun düşündüğünden daha yaygındır. Hong Kong polisi Ekim ayında, yolculardan kredi kartı çalan bir suç örgütünü keşfettikten sonra gelen uçaklarda hırsızlık olaylarının arttığı uyarısında bulundu. Hong Kong'un Cathay Pacific Havayolları, 2019 yılında uçaklarında kabin ekibi tarafından yapılan küçük çaplı uçak içi malzeme hırsızlığına karşı bir önlem alındığını duyurdu.

Bu arada, Eylül ayında Tayvan'da bir adam Tokyo'dan Taipei'ye giden bir uçakta başka bir yolcunun el bagajından nakit para çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

Zhang polis soruşturması için gözaltına alındı. Hırsızlıktan suçlu bulunması halinde, her bir suçlama için üç yıla kadar hapis, para cezası veya her ikisiyle birden karşı karşıya kalabilir.

Scoot, olayla ilgili daha fazla ayrıntı veremeyeceğini ancak mürettebatı ve yolcuları uçakta dikkatli olmaları konusunda uyardığını açıkladı.

Açıklamada, "Operasyon ekibimiz, uçuşlarımızda herhangi bir şüpheli davranış karşısında dikkatli olmaları ve yetkilileri uyarmaları konusunda eğitilmiştir" denildi. "Ayrıca müşterilerimize değerli eşyalarını her zaman korumalarını tavsiye ediyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com