Uçakların business class kapıları yeni bir mahremiyet düzeyi sunuyor. Herkes bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor

Bu durum özellikle JetBlue'nun Mint premium uçaklarında yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürülen ve şu anda Delta, All Nippon Airways, British Airways ve China Eastern dahil olmak üzere bir düzine kadar taşıyıcıda bulunan ve her yıl daha fazlası piyasaya sürülen kapılı business class mini süitler için geçerlidir.

Kapılar business class deneyimini iki şekilde daha iyi hale getirir: birincisi, mahremiyet sağlar ve ikincisi, uçak koltuğu tasarımcılarının "fırçayla geçme" olarak adlandırdığı, koridorda yürüyen bir yolcu veya mürettebat üyesinin oturan bir yolcuya çarpmasını önler.

Business class'ta seyahat ettiyseniz, bunun özellikle faydalı olacağı bazı koltukları zaten düşünüyor olabilirsiniz.

Bunlardan biri, bazı koltukların koridorun hemen yanında olduğu, ancak diğerlerinin koridordan oldukça uzakta, küçük bir konsol masasının diğer tarafında olduğu çeşitli kademeli düzenler olabilir. Bir diğeri ise koltukların koridora baktığı ve tüm uçuş boyunca karşıdaki kişiyle göz temasından kaçınmak zorunda kaldığınız açılı balıksırtı düzeni olabilir.

Mahremiyet kabukları

Kapılar tabii ki bunu önlemeye yardımcı oluyor. Ancak kapılı bu mini süitler birçok birinci sınıf koltuktan daha özel olsa da, adlarındaki "mini" kelimesinin bir nedeni var: her yolcu için ayrılan alan ekonomiye kıyasla büyük olsa da, yine de birinci sınıftan daha küçük.

Bir kapıyı dahil etmek için bir veya iki inç eklemek, koltuğunuz için mevcut alan miktarını gerçekten etkileyebilir.

Siz ve ben 54. sıradaki 17 inçlik dar koltuğumuzdan bunun hoş bir sorun olduğunu düşünebiliriz, ancak kabin genişliğinin her bir inçlik kısmı kullanılır ve Boeing 767 veya 787 ve Airbus A330 veya A330neo gibi bazı orta büyüklükteki uçaklarda bu, bir koltuğun ne kadar geniş hissettirdiği konusunda gerçek bir fark yaratabilir.

Peki havayolları neden bu orta büyüklükteki uçakların bazılarında bile kapıları tercih ediyor?

Collins Aerospace'in uçak koltukları satış ve pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Alastair Hamilton CNN'e verdiği demeçte, "Emirates'in tam boy süitinin yeni bir standart oluşturduğu birinci sınıftan business sınıfa doğru, uçaklarda mahremiyeti artırmaya yönelik bir hareket olduğu şüphesiz" diyor.

"Business class koltukların çoğunda birkaç yıldır, herkes oturduğunda diğer yolcuları göz hizanızdan uzaklaştıran mahremiyet kabukları bulunuyor. Kapıların eklenmesi, özellikle yatak pozisyonunda düz bir şekilde uzanırken sizi koridora kapatarak bu inziva hissini daha da geliştiriyor.

"Peki kapılar gerekli mi? Elbette değil. Ancak uzun bir uçuşta mahremiyeti ve kritik bir şekilde dinlenmeyi ve uyumayı geliştiren bir yolcu avantajıdır."

Ağırlık ve alan vs. gelir

Hamilton, kapıların bir koltuğa maliyet, ağırlık ve karmaşıklık katabileceğini, ancak daha fazla gelir getirebileceğini de sözlerine ekliyor.

"Yolcu perspektifinden bakıldığında, kapıyı kapatabilme ve 'benim alanıma' sahip olma becerisi her zaman bir fayda olarak algılanacaktır" diyor. "Koridor göz hizasında ne kadar fazla olursa, özellikle yolcu uyurken bu fayda o kadar artar. Havayolları, yolcu deneyimini geliştirmeye devam ettikçe kapılara ve genel olarak daha fazla mahremiyete yöneliyor."

Bazı havayolları ise hayır diyor.

Safran Seats'in strateji ve inovasyondan sorumlu başkan yardımcısı Quentin Munier CNN'e yaptığı açıklamada, kapı talebinin genellikle konfor gereksinimlerine veya koltuk düzenine bağlı olarak duruma göre değişeceğini söyledi.

Yine de Munier'in pazarlama başkan yardımcısı meslektaşı Jean-Christophe Gaudeau, talebin artıyor gibi göründüğünü söylüyor.

"Kapılar birkaç yıldır piyasada ve her geçen yıl anketlerimizde ya da fiili teklif taleplerimizde kapı isteyen havayolu şirketlerinin oranında sürekli bir artış görüyoruz - öyle ki havayolu şirketlerinin büyük bir çoğunluğu artık bunu istiyor.

"Soru giderek bir kapıya sahip olup olmamaktan ziyade bunu akıllı ve etkili bir şekilde nasıl sunacağımızla ilgili olacak."

Soru aynı zamanda kapısız seçeneklerin mahremiyet ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı ve ağırlık ve alandan tasarruf edip edemeyeceği ile ilgili olacak.

Safran'ın kapı boşluğu boyunca uzanan kalın, yatay, manyetik olarak tutturulmuş, yaylı bir stor perde gibi bir seçeneği var. Diğer seçenekler arasında Air France'ın birinci sınıf koltuklarında kullandığı gibi bir perde, el fanı gibi genişleyen ve geri çekilen bölücüler veya kapıyı tamamen taklit etmeyen ancak önemli ölçüde gizlilik sağlayan sürgülü paneller yer alıyor.

Gitme zamanı geldi mi?

Tüm bu seçenekler arasında ödünleşimler var; bu nedenle sektörün deneyimli isimlerinden ve yeni koltuk üreticisi Unum'un kurucusu Chris Brady, havayolu şirketlerinin bu konuda ikiye bölündüğünü söylüyor.

Brady, "Herkes kapıların ağır ve karmaşık olduğunu kabul ediyor... sertifikasyon gereklilikleri nedeniyle pek çok gizli karmaşıklığı da beraberinde getiriyor" diyor.

"Bence kapıların yolcu deneyimini geliştirebileceğini söylemek doğru olur, ancak koridordan uzağa baktığınız 40 derecenin üzerindeki dışa dönük balıksırtı için katkı marjinaldir."

Boeing 737 veya Airbus A320 uçak aileleri gibi tek koridorlu bir uçakta koridordan bu kadar geniş bir açıda bulunan bu tür bir koltuk, Unum'un hem yeni başlayan hem de yerleşik diğer koltuk üreticileriyle birlikte ilk koltuğu olarak yarattığı şeydir.

"Biraz ikilemde kaldım," diye itiraf ediyor Brady. "Bir yolcu olarak kapıları severim. Uçmayı harika bir tecrit deneyimi olarak görüyorum ve yalnız olmaktan keyif alıyorum ve bir kapı yardımcı oluyor. Bir vatandaş olarak ise kapıların ağır olduğunu biliyorum." Bu da daha fazla karbon emisyonu anlamına geliyor.

"Benim kişisel görüşüme göre kapılardan kaçınılmalıdır, çünkü mükemmelliğe eklenecek bir şey kalmadığında değil, alınacak bir şey kalmadığında ulaşılır."

Kapı sorunu, daha fazla havayolu ve daha fazla koltuk üreticisi faydalarını tarttıkça devam edecek.

Ancak, diyor Brady, "cesur bir havayolu şirketi bunları kaldırabilir ve kaldırmalıdır."

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Kaynak: edition.cnn.com