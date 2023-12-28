Uçak Gerrit Fırtınası sırasında Heathrow pistinde zıpladı

Ülke genelinde uçuşların iptal edilmesiyle havacılıkta hasara yol açtı. Hava trafiği kısıtlamaları Heathrow'da büyük gecikmelere neden olurken, Manchester ve Glasgow da dahil olmak üzere Birleşik Krallık genelinde uçuş iptalleri yaşandı. Birleşik Krallık'ın bayrak taşıyıcısı British Airways hava koşulları nedeniyle 13 uçuşunu iptal etti. İrlanda'da Dublin Havaalanı zarar görmezken, Cork'tan Dublin ve Shannon'a dört uçuş iptal edildi.

Havalanmayı başaran uçaklar da aynı derecede zor bir kaderle karşı karşıya kaldı: fırtınada inmeye çalışmak.

American Airlines'a ait bir uçak 27 Aralık'ta Heathrow'a özellikle sarsıntılı bir iniş yaparken kameralara yakalandı.

Los Angeles'tan gelen Boeing 777, iniş sırasında bir yandan diğer yana sallanırken, kısa bir süre sola doğru devrildikten sonra pistte zıplıyor ya da "tavşan zıplaması" yapıyor gibi göründükten sonra yere yapışıp yavaşlarken görüldü.

"Çılgın" iniş, dünyanın dört bir yanındaki havaalanlarında düzenli olarak canlı yayınlar yaparak gelen uçuşları izleyen ve fırtınalı havalara karşı özel bir zaafı olan Big Jet TV sahibi Jerry Dyer tarafından filme alındı.

Dyer, 2022 yılında CNN 'e verdiği demeçte, bir havaalanındaki fırtına sırasında insan ve doğa arasındaki "savaşın" kendisini cezbettiğini söyledi.

"Ne zaman rüzgarlı ya da fırtınalı bir hava olsa hep Heathrow'dayım" demişti o zaman.

"Uçakların inişini, yere konmasını ve benzeri şeyleri izlemekten çok daha heyecan verici. Bu bir savaş, değil mi? Doğa güçleri, üzerinde kanatlar olan ve bizim inşa ettiğimiz alaşım bir tüpe karşı koyuyor ve onu Tabiat Ana'nın rüzgarlarında yere indirmemiz gerekiyor.

"İzlemesi harika bir şey."

2022'de İngiltere'yi vuran saatte 122 mil hızla esen rüzgarlara rağmen uçakların Heathrow'a inmek için mücadele ettiği Eunice Fırtınası'nı canlı yayın laması tüm ülkeyi büyüledi.

Çarşamba günü İngiltere ve İrlanda'da 200'den fazla şiddetli rüzgâr ihbarı yapıldı ve Stalybridge, Greater Manchester'da olası bir hortum görüldü. Avrupa Fırtına Tahmin Deneyi'ne (ESTOFEX) göre, Perşembe sabahı erken saatlere kadar İrlanda'nın güneydoğusu ve İngiltere'nin batısı için 2. ve 3. seviye şiddetli fırtına tehdidi devam ediyor.

AA uçuşunu yayınlayan Dyer'ın ünlü coşkulu yorumu, uçak pistte zıplarken "ah durun, durun" diye ağıt yakmadan önce, inerken kanatların etrafındaki hava "girdabına" dikkat çekti.

"Nasıl oldu da etrafından dolaşmadı hiçbir fikrim yok" yorumunu yaptı.

Uçuş takip sistemi FlightRadar'a göre, 26 Aralık'ta Los Angeles'tan kalkan AA134 sefer sayılı uçak, koşullara rağmen sadece bir dakika gecikmeyle 27 Aralık günü saat 11.41'de iniş yaptı.

Uçak yaklaşık iki saat sonra tekrar havalanarak Dallas'a doğru yola çıktı ve erken iniş yaptı. Neyse ki farklı bir mürettebatla.

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Kaynak: edition.cnn.com