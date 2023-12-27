Üç ABD'li yolcunun bayram uçuşlarına dolu silah getirmesi engellendi

Ancak ABD'li üç yolcu barış mevsimi için ülke dışına başka bir şey getirmeye çalıştı: dolu silahlar.

Üçü de yoğun tatil seyahatleri döneminde TSA görevlileri tarafından Doğu Yakası'nda ayrı olaylarda yakalandı.

22 Aralık'ta Floridalı bir adam, TSA personelinin bagajında en az yedi mermi ile dolu .380 kalibrelik bir tabanca tespit etmesinin ardından Pennsylvania'daki Harrisburg Uluslararası Havalimanı'nda durduruldu.

TSA yaptığı açıklamada, "Yolcu dolu silahını yanında unuttuğunu iddia etti" dedi.

Ardından Noel arifesinde Maryland'den bir kadın, TSA personelinin el bagajında altı mermi ile dolu 9 mm'lik bir silah fark etmesi üzerine DC'nin Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanında durduruldu.

Pembe panelli silah, 2023 yılında havalimanında tespit edilen 39. silah oldu. Bu sayı Reagan'da şimdiye kadar yakalanan en yüksek sayı - bir önceki rekor 2021'de bir yıl içinde 30'du.

TSA'dan yapılan açıklamada silahın güvenlik kontrol noktasındaki X-ray cihazı tarafından tespit edildiği belirtildi: "Metropolitan Washington Havaalanları İdaresi Polisi silaha el koydu ve şahsı silah bulundurmakla suçladı."

Kadın şimdi 15,000 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya.

Daha sonra Noel'de Pittsburgh Uluslararası Havaalanında bir erkek yolcu el bagajında altı mermi ile dolu .380 kalibrelik bir tabanca ile yakalandı. Bu kişi 2023 yılında havalimanında el konulan 44. silah oldu.

TSA'nın havalimanındaki federal güvenlik direktörü Karen Keys-Turner yaptığı açıklamada, "Bir güvenlik kontrol noktasına ateşli silah getirmek kesinlikle affedilemez" dedi.

"Sorumlu silah sahipleri silahlarını kontrol noktasına getirmezler çünkü bir uçuş için ateşli silahı uygun şekilde paketlemenin yolunu bilirler. Bu kişi dikkatsizce havalimanı ortamına gereksiz bir risk getirmiştir ve sonuç olarak muhtemelen kendisine binlerce dolara mal olacak ağır bir Federal mali cezayla karşı karşıya kalacaktır."

TSA'dan yapılan açıklamada, bu üç olayın, uçaklara silah sokmaya çalışan insanların sayısındaki artış eğiliminin bir parçası olduğu belirtildi.

2023'ün üçüncü çeyreğinde, TSA görevlileri havaalanı kontrol noktalarında 1.820 ateşli silah tespit etti - günde ortalama yaklaşık 20 silah ve bunların büyük çoğunluğu (%94) dolu.

2023'te bulunan yasadışı silah sayısı, geçen yılın ülke genelinde 6.542 olan rekorunu geçecek gibi görünüyor. Bu yıl sadece yılın ilk dokuz ayında 5.000'in üzerinde silah ele geçirilmiştir.

TSA'nın Reagan Havalimanı'ndaki federal güvenlik direktörü John Busch, kadının ihlaliyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bir havalimanı güvenlik kontrol noktasına silah getirmek tatile girmenin bir yolu değildi" dedi.

"Yılın bu zamanında bir yaramazlık bir de iyilik vardır ve ateşli silahınızı taşımanın iyi yolu, silahınızın boş olduğundan, sert kenarlı bir çantada kilitli olduğundan ve havayolu check-in kontuarında beyan edildiğinden emin olmaktır.

"Yaramaz yol ise silahı kontrol noktasına getirmektir. [Bu yolcular] muhtemelen binlerce dolarlık federal sivil ceza alacaklardır. Sorumluluk sahibi silah sahipleri silahlarının her zaman nerede olduğunu ve havaalanı kontrol noktasına getirilmemesi gerektiğini bilirler."

Yolcular bu yıl Florida'da bir boa yılanı ve Norfolk Havaalanında canlı bir kedi de dahil olmak üzere her türlü yasadışı eşyayı uçaklara sokmaya çalıştılar. TSA tarafından tespit edilen bir dizi hayvanın ardından, evcil hayvan sahiplerine Eylül ayında tüylü (ve pullu) dostlarını X-ray cihazından geçirmemeleri hatırlatılmak zorunda kalındı.

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Kaynak: edition.cnn.com