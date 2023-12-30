TV'de Yılbaşı Gecesi: 2024'ü karşılamanın tüm yolları

Anderson Cooper ve Andy Cohen'in Times Meydanı'ndaki şenlikli şamatalarından Cynthia Erivo'nun Washington DC'de şarkılar söylemesine kadar, '23'ten '24'e geçiş, saf yıldız gücüyle müjdelenecek.

İşte çeşitli kutlamaları nerede ve nasıl izleyebileceğinize dair seçeneklerin bir listesi.

'Anderson Cooper ve Andy Cohen ile Yılbaşı Gecesi Canlı Yayını'

Cooper ve Cohen, CNN'in Yılbaşı Gecesi yayınının eş sunucuları olarak yedinci yıllarına geri dönüyorlar ve bu yıl Enrique Iglesias, Maroon 5, Jonas Brothers, Flo Rida, Miranda Lambert, Darius Rucker ve Rod Stewart'ın müzik performanslarını ağırlayacaklar.

Patti Labelle, Jeremy Renner, Neil Patrick Harris, Bowen Yang & Matt Rogers ile canlı röportajlar ve David Blaine'in özel bir görüntüsü de yeni yılı karşılamaya yardımcı olacak.

CNN'in "Anderson Cooper ve Andy Cohen ile Canlı Yılbaşı Gecesi" programı 31 Aralık akşamı saat 20.00'de yayınlanacak ve CNN Max'ten canlı olarak izlenebilecek. Ücretli TV aboneleri için CNN.com, CNN bağlantılı TV ve mobil uygulamalar üzerinden de izlenebilecek.

'Dick Clark'ın Yeni Yıl Rockin' Gecesi'

Ünlü geleneği devam ettirecek olan Ryan Seacrest, 19. yılında yine Times Meydanı'nda düzenlenen ABC özel programının sunucusu olarak geri dönecek. Bu yıl kendisine yardımcı sunucu Rita Ora eşlik edecek ve Jelly Roll, Megan Thee Stallion ve Tyla performans sergileyecek.

Green Day, Janelle Monáe, Ellie Goulding, Bebe Rexha, Ludacris ve Thirty Seconds to Mars'ın da Los Angeles'tan sahne alması planlanırken, Post Malone şov için Las Vegas'tan sahne alacak.

"Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" 31 Aralık akşamı saat 20.00'de ABC kanalında yayınlanacak.

'Cynthia Erivo & Friends: Yeni Yıl Kutlaması'

Yakında beyaz perdeye uyarlanacak olan "Wicked" filminde Elphaba rolüyle tanınacak olan Oscar adayı oyuncu ve şarkıcı Cynthia Erivo, yılbaşı gecesi PBS'de yayınlanacak özel bir program için Washington DC'deki Kennedy Center'da kalpten gelen melodileri seslendirecek.

Yapılan basın açıklamasına göre, gecede "Erivo'nun kariyerini ve sanatsal duyarlılığını şekillendirmeye yardımcı olan ve gösteri melodilerinden hip-hop'a kadar geniş bir yelpazeye yayılan son derece kişisel şarkılardan oluşan bir koleksiyon" yer alacak.

"The Color Purple "ın 2015'teki Broadway uyarlamasında Celie'yi canlandırarak Tony Ödülü kazanan Erivo'ya Tony ödüllü sanatçılar Ben Platt ve Joaquina Kalukango eşlik edecek.

"Cynthia Erivo & Arkadaşları: A New Year's Eve Celebration" 31 Aralık akşamı saat 20.00'de PBS'de yayınlanacak ve PBS.org ve PBS App üzerinden izlenebilecek.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com