Tutuklu yıldız Brittney Griner WNBA All-Star maçında ön planda

Griner bu yıl onursal All-Star oyuncusu seçildi ve durumuyla ilgili farkındalığı yaymak için her türlü çaba sarf edildi.

ABD'nin iki kez Olimpiyatlarda altın madalya kazanan basketbolcusu Perşembe günü Moskova yakınlarındaki bir Rus mahkemesinde uyuşturucu suçlamalarını kabul etti ancak ABD Dışişleri Bakanlığı Griner'in haksız yere tutuklandığını söyledi.

Griner şimdi bu suçlama kapsamında 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Maçtan önce Griner'ın adı bir grafikle birlikte anons edilirken baş harfleri saha kenarında gösterildi.

Oyuncular da ikinci yarıda, Wilson Takımı Stewart Takımını 134-112 mağlup ederken, Griner'ın adını ve numarasını taşıyan formalarla sahaya çıktılar.

A'ja Wilson maçtan sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse dünyanın en birleşmiş ligiyiz ve bu formaları giymek BG [Brittney Griner] olduğumuzu göstermek için bir ifadeydi," dedi.

"O bizim kız kardeşimiz ve günün sonunda, sahip olduğumuz platformu güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız ve herkesin onun eve sağ salim dönmesini sağlamak için yapması gerekeni yaptığından emin olacağız.

"Bu çok zor. Hepimiz için zor. Hiç kolay değil. Brittney Griner'ı düşünmeden geçirdiğim tek bir gün bile yok.

"Onun formasını giymek ve dünyanın onsuz bir bütün olmadığımızı bilmesini sağlamak bence başlı başına bir ifade."

Daha maçlar başlamadan önce, lig komiseri Cathy Engelbert basın toplantısına Griner'ı evine getirmenin ligin önceliği olduğunu söyleyerek başladı.

"Şu anda Brittney Griner'ı düşündüğümüzü yineleyerek başlamak istiyorum," dedi.

"O bizim için büyük bir öncelik olmaya devam ediyor, tam desteğimizi almaya devam ediyor, tamamen onu güvenli bir şekilde ve mümkün olan en kısa sürede eve götürmeye odaklanmış durumdayız."

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Griner'ın eşi Cherelle All-Star maçına katıldı ve "eşim olmadan basketbolun içinde olmak her zaman zor olacak" dedi.

ESPN'e konuşan Cherelle, "Bu anları onun mirası ve etkisi için minnettarlık olarak kullanıyorum, bilirsiniz, onun yokluğunda bile Brittney Griner demeden edemezsiniz," dedi.

"Bu yüzden bu arenadaki herkesin, o burada olmasa bile eşimi hatırlıyor olmasından dolayı çok minnettarım."

Brittney, Başkan Joe Biden'a el yazısıyla yazdığı mektupta, Rusya'da süresiz olarak gözaltında tutulacağından korktuğunu söyledi ve Başkan'dan kendisini ve diğer Amerikalı tutukluları unutmamasını rica etti.

Cherelle mektupla ilgili bir soru üzerine "Bildiğim tek şey Başkan Biden ve yönetiminin BG'ye cevap yazmak için zaman ayırdığı ve bunun için çok minnettar olduğu" dedi.

"Bu yolculuktaki bir sonraki adımın, onu eve geri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaları konusunda desteğimizi almalarını sağlamak için yönetimimizi desteklemek olduğuna gerçekten inanıyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com