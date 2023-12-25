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Turnuva şefi, Serena Williams'ın Avustralya Açık'ta oynamak için kayıt yaptırdığını söyledi

Serena Williams Eylül ayında bir kız bebek dünyaya getirdi

Amerikalı oyuncu Avustralya Açık'ın son şampiyonu

Son şampiyon 36 yaşındaki Williams, Eylül ayında kızı Alexa'yı dünyaya getirdi ve Kasım ayında Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian ile New Orleans'ta yıldızlarla dolu bir düğünle evlendi.

Geçtiğimiz hafta Williams'ın antrenörü Patrick Mouratoglou CNN Sport'a yaptığı açıklamada, 23 kez grand slam şampiyonu olan Williams'ın geri dönüş yapıp yapmayacağına ve 15 Ocak'ta başlayacak Melbourne'de yarışıp yarışmayacağına Florida'da yapılacak bir antrenman sırasında karar verileceğini söyledi.

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Williams Ocak ayında Avustralya Açık'ta 23. grand slam'ini kazandı

Ancak Çarşamba günü Tennis Australia'nın düzenlediği bir etkinlikte Avustralya Açık turnuva direktörü Craig Tiley, Williams'ın Melbourne'daki unvanını koruyacağı ve Margaret Court'un tüm zamanların teklerde 24 grand slam rekorunu kırma arayışına devam edeceği konusunda iyimserdi.

Tiley gazetecilere verdiği demeçte, "Vizesini aldı, giriş yaptı, antrenman yapıyor ve muhtemelen daha büyük bir maiyeti için biraz daha fazla alana ihtiyacı var," dedi.

"Bize göre hazır olacağına hiç şüphe yok.

"Margaret Court'a ait rekoru kırmak istiyor ve bunu başarmak onun için önemli bir başarı olacaktır."

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Şu anda dünya 22 numarası olan Williams, Temmuz ayında CNN'e verdiği demeçte tenise dönme niyetinde olduğunu söyledi - sözcülerinin sözlerini tekrarlıyor - ve Amerikalı oyuncu Melbourne'de boy gösterirse, doğum yaptıktan yaklaşık dört buçuk ay sonra gelecek.

Amerikalı oyuncu hamileliğinin ilk dönemlerinde bu yılki Avustralya Açık'ı kazanmış ve ardından oyundan uzaklaşmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com