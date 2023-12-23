Turnuva kuraları açıklanırken karantinadaki tüm Avustralya Açık oyuncularının test sonuçları negatif çıktı

Bu haftanın başlarında, bir otel çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 500'den fazla Avustralya Açık oyuncusu ve personeli karantinaya alındı ve Perşembe günü oyun askıya alındı.

Ancak turnuva artık Pazartesi günü başlayabilir ve oyuncular Cuma günü ilk turda kiminle karşılaşacaklarını öğrenebilirler.

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Son erkekler şampiyonu Novak Djokovic dünya 66 numarası Jeremy Chardy ile oynarken, ikinci seribaşı Rafael Nadal 56 numara Laslo Djere ile karşılaşacak.

Melbourne'de sekiz kez şampiyon olan Djokovic kurada Alexander Zverev, Stan Wawrinka ve geçen yılın ikincisi Dominic Thiem ile aynı yarıda yer alıyor.

İkinci Avustralya Açık şampiyonluğunu kazanmayı uman Nadal'ın finale yükselebilmesi için Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev ya da Andrey Rublev ile karşılaşması gerekecek.

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Kadınlar kurasında, dünya 1 numarası Ashleigh Barty ilk turda Danka Kovinic ile karşılaşırken, ikinci seribaşı ve iki kez grand slam kazanan Simona Halep 140 numara ve ev sahibi favori Lizette Cabrera ile oynuyor.

Yedi kez Avustralya Açık şampiyonu olan Serena Williams, Laura Siegemund ile oynarken, geçen yılın galibi Sofia Kenin de bir başka ev sahibi favori Maddison Inglis ile karşılaşacak.

Williams, Yarra Valley Classic ısınma turnuvasının yarı finalinden sağ omzundaki sakatlık nedeniyle çekilerek Avustralyalı Barty'nin finale çıkmasını sağladıktan sonra ilk tur maçı öncesinde bir kondisyon yarışıyla karşı karşıya.

Grand Slam'i 23 kez kazanan Nadal Avustralya'ya vardığında, turnuvanın geç başlamasının Aşil sakatlığının iyileşmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Bu arada, Melbourne'de Roger Federer'in 20 grand slam şampiyonluğu sayısını geçebilecek olan Nadal, ATP Cup'a katılmasına engel olan bel tutulması nedeniyle kendi sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya.

Avustralya açık turnuvası öncesinde koronavirüs protokolleri ve oyuncu karantinaları gündemi meşgul ederken, organizatörler turnuvanın önümüzdeki iki hafta boyunca sorunsuz bir şekilde ilerleyebileceğinden umutlu.

Victoria eyaleti sağlık bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada 14.612 test sonucunda sıfır yerel Covid-19 vakası kaydedildiğini duyurdu.

Bu haftanın başlarında yapılan pozitif test, Victoria eyaletinde 28 gün boyunca toplumda bulaşma görülmemesini sağladı.

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Kaynak: edition.cnn.com