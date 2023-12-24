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Türkmenistan 'Cehennem Kapılarını' kapatmak istiyor

Bu hafta seyahat alanında ABD Kanada'yı "çok yüksek" riskli destinasyon ilan etti, 2022 yılı için dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı ve Türkmenistan Devlet Başkanı ülkedeki "Cehennem Kapıları "nın kapatılması çağrısında bulundu.

 and  Hanna Hofmann
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Ziyaretçiler Mayıs 2017'de Türkmenistan'ın Karakum Çölü'ndeki Darvaza 'Cehennemin Kapıları' gaz....aussiedlerbote.de
Ziyaretçiler Mayıs 2017'de Türkmenistan'ın Karakum Çölü'ndeki Darvaza 'Cehennemin Kapıları' gaz kraterinin kenarında sıraya giriyor..aussiedlerbote.de

Türkmenistan 'Cehennem Kapılarını' kapatmak istiyor

İşte CNN Travel'dan en büyük yeni haberler.

Kanada 'çok yüksek' riskli kabul edildi

Öyle olmadığını söyleyin! Pandemi boyunca çok düşük Covid sayılarından sonra, toplam alan bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesi son zamanlarda vakalarda çok dik bir artış gördü.

Bu nedenle Pazartesi günü ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Kanada 'yı seyahat için en yüksek risk kategorisine taşıdı: Seviye 4.

Orta Doğu 'nun gözde şehirlerinden biri CDC sıralamasında iki basamak atlayarak Seviye 1'den Seviye 3'e yükselirken, bir Asya şehir devleti de daha önce Bilinmiyor olarak değerlendirilen Seviye 3'e geçti.

Daha fazla ABD şehri kapalı alan aşı zorunluluğu getirirken, yolcu gemilerinde sağlık gözetimi hafifletilecek.

Fransa 14 Ocak'ta Birleşik Krallık'tan gelenlere yönelik haftalar süren seyahat yasağını kaldırırken, Çin'de uygulanan ani bir tecrit bir kadını günlerce görücü usulü tanıştığı kişinin evinde kalmaya zorladı.

Kanada'nın Jasper Ulusal Parkı'ndaki Spirit Adası.

Pasaport kıskançlığı

Gezginler hiç bu kadar iyi olmamıştı.

Hayır, cidden. Pandemi kısıtlamaları bir yana, dünya çapında pasaport sahipleri şu anda ortalama 107 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahipler - 2006'ya kıyasla neredeyse iki kat daha fazla.

Sorun şu ki, ortalama pasaport diye bir şey yok. Yeni bir rapora göre iki Asya ülkesi 2022 yılında dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip olacak ve en üst sıradaki ülkelerle en alttakiler arasındaki uçurum hiç bu kadar geniş olmamıştı.

Bir de hepimizin sadece hayal edebileceği haklara sahip diplomatik, araştırmacı, hatta başkanlık gibi ekstra özel VIP pasaportlar var. İşte tüm kapıları açan pasaportlar hakkındaki açıklamamız.

Küresel vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı firması Henley & Partners, dünyanın en çok tercih edilen pasaportlarına ilişkin üç aylık raporunu yayınladı. 2022'de hangi pasaportun en çok erişim imkanı sunduğunu öğrenmek için tıklayın.
Litvanya (başkent Vilnius resimde) Polonya ve Slovakya vatandaşları 182 destinasyona vizesiz erişim hakkına sahiptir. Endeks mevcut geçici seyahat kısıtlamalarını dikkate almamaktadır.
Macar vatandaşları 183 destinasyona vizesiz ya da varışta vize ile erişim hakkına sahiptir. (Budapeşte resimde gösterilmiştir).
Kanada, Avustralya, Yunanistan, Malta ve Çek Cumhuriyeti'nin 185 ülkeye vizesiz veya varışta vize ile erişimi bulunmaktadır.
Belçika, Norveç, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda (resimde Güney Adası'ndaki Te Anau) 186 destinasyona vizesiz ya da varışta vize ile erişim sağlamaktadır.
Portekiz pasaportu sahipleri 187 ülkeye vizesiz erişim hakkına sahiptir ve bu sayede Pasaport Endeksi'nde İrlanda, Fransa ve Birleşik Krallık ile birlikte beşinci sırada yer almaktadır. (Portekiz'in Porto şehri resimde gösterilmiştir).
İsveç pasaportu sahipleri 188 ülkeye vizesiz erişim hakkına sahiptir ve bu sayede Pasaport Endeksi'nde Avusturya, Danimarka ve Hollanda ile birlikte dördüncü sırada yer almaktadır.
Finlandiya (resimde), İtalya ve Lüksemburg vatandaşları 189 ülkeye vizesiz erişim hakkına sahiptir.
Almanya (resimde) vatandaşlarına 190 ülkeye vizesiz/visa-on-arrival erişim imkanı sunmaktadır, İspanya da öyle.
Singapur ve Güney Kore 2022'nin üçüncü çeyreğine girerken ikinci sırada yer alıyor. Vatandaşları 192 destinasyona vizesiz ya da talep üzerine vize ile erişim hakkına sahip.
Japonya 2022 için en üst sırada yer alıyor. Bu seyahat belgesi ile 193 ülke, sahibinin sınırlarını geçmesini memnuniyetle karşılayacaktır.
Japonya dünyanın en güçlü pasaportunu sunuyor

Dünyanın en kısa uçuşu

İskoçya'nın Orkney Adaları'nda, havaalanı güvenlik tepsisi için kemerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarmanızdan daha kısa süren düzenli bir tarifeli uçuş var.

Westray ve Papa Westray adaları arasındaki Loganair uçuşu LM711, 1,7 millik bir rotayı kapsıyor ve iyi bir günde sadece 53 saniye sürüyor. İşte dünyanın en kısa yolcu uçuşunun nasıl bir şey olduğu.

Havacılık dünyasında tasarruf konusuyla ilgileniyorsanız, ticari uçakların neden yakında tek pilotla uçmaya başlayabileceğine ilişkin haberimize göz atın.

Loganair'in LM711 sefer sayılı uçuşu, iki İskoç adası arasındaki iki dakikanın altındaki bağlantısı nedeniyle Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en kısa tarifeli yolcu uçuşu olarak kabul edildi.
Ziyaretçiler genellikle Orkney Adaları'nın başkenti olan Mainland Adası'ndaki Kirkwall'da uçağa binerler.
Bu hizmet, bir
İçeride fazla yer yok. Ve araç içi olanaklar da yok. Yolculara, yük ağırlığını eşit olarak dağıtmaya yardımcı olmak için koltuklar tahsis edilmiştir.
Kısa uçuş, pilotu iş başında izleyebilme bonusuyla birlikte heyecan verici bir yolculuktur.
Yolda kısa bir mola verdikten sonra uçak, yaklaşık 80 kişiye ev sahipliği yapan küçük bir ada olan Papa Westray'e rekor kıran atlayışını gerçekleştiriyor.
Papa Westray'deki pek çok kişi adanın ayakta kalmasına yardımcı olmak için birden fazla işte çalışıyor. Yerel çiftçiler, uçaklar ziyarete geldiğinde havaalanının itfaiye ekibi olarak çalışmaktadır.
Adanın havalimanındaki kontrol kulesi küçük bir blok evdir. İlkel olabilir, ancak 10 dakikalık bir check-in süresini aşmak zordur.
Geleneksel bir kuru taş duvar üzerine boyanmış şeritler, Papa Westray'in iniş pistlerinden biri için seyir işareti görevi görüyor.
Papa Westray turunun ilk durağı, 5.000 yıldan daha eski olduğuna inanılan antik bir alan olan Howar Knap'ıdır.
Howar Knap'taki Neolitik dönemden kalma ev 1930'larda keşfedilmiştir. Mısır piramitlerinden önce inşa edilmiş, Avrupa'daki en eski ayakta duran evlerden biri olduğuna inanılmaktadır.
Restore edilen kilisenin yapısı 12. yüzyıla ait olsa da bu dini alanın tarihi 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır.
Papay Korucusu Jonathan Ford, kilisenin mezarlığındaki sıra dışı bir mezar taşıyla ilgili teorilerin soylulara ya da muhtemelen bir cadıya işaret edebileceğini söylüyor.
Papa Westray'in North Hill Doğa Koruma Alanı, düzinelerce kuş türüne ev sahipliği yapan koruma altındaki bir kıyı fundalığıdır.
Fulmar yavruları yırtıcılara kötü kokulu bir madde kusabilir. En iyisi çok yaklaşmamaktır.
Bu küçük anıt, 19. yüzyılda nesli tükenmek üzere avlanan büyük bir kuş olan büyük aukların anısına dikilmiştir. Britanya'daki son büyük balıkçıl kuşlarından biri Papa Westray'de öldürülmüştür.
Küçük uçak günün son uçuşu için Papa Westray'e geri dönüyor.
Uçak, ada sakinleri için dış dünyayla hayati bir bağlantı. İlaç ve posta getiriyor ve ada sakinlerini tıbbi randevulara ve işlerine taşıyor. Daha büyük çocuklar içinse okul otobüsü.
Kıdemli pilot Colin McAlister yolcularına omuz üstü güvenlik brifingi veriyor.
Papa Westray daha yavaş bir tekne servisine sahiptir, ancak kısa atlama için en hızlı süre 53 saniye olduğunda uçağı yenmek zordur. İki ada arasındaki uçuş sırasında saatte 150 mil hıza kadar ulaşabilir.
İskoçya'daki Papa Westray'e yapılan kısa uçuşun fotoğrafları

2021: Asi Havayolu Yolcularının Yılı

Mürettebat üyelerine saldırılar. Toplum içinde sarhoşluk. Sözlü taciz. Federal Havacılık İdaresi'nin verilerine göre, 2021 yılı ABD uçaklarında asi yolcu davranışları açısından kayıtlara geçen en kötü yıl oldu.

Bu yıl da durum pek iyi görünmüyor - American Airlines şimdiden bir kişinin uçağa biniş sırasında uçağa zarar verdikten sonra yakalandığını açıkladı.

İşte dostça olmayan göklerde neler olup bittiği.

'Cehennemin Kapıları' yakında kapanabilir

Türkmenistan'ın Darvaza gaz krateri, dünya üzerinde yeraltı dünyasına açılan en yakın kapı olarak biliniyor.

Ancak Devlet Başkanı Gurbanguly Berdymukhamedov, halk arasında "Cehennemin Kapıları" olarak bilinen alanın kapatılması emrini verdi.

Krater 1970'lerin başında Sovyetlerin doğal gaz sondaj çalışmaları sırasında zeminin çökmesiyle oluşmuş ve o zamandan beri doğal gaz yakmaya devam ediyor.

Uluslararası turistik cazibe merkezleri dünyasında Darvaza Krateri Cehennem ise, Londra'nın çok dalga geçilen Marble Arch Höyüğü de bir tür ezici Araf'tır. 8 milyon dolarlık tepecik, açılışından sadece altı ay sonra 9 Ocak'ta kapandı.

Değerli aile mektupları eve ulaştı

Southwest uçağında bırakılan mektupların klasörü.
Daha sonra mektuplaşacak olan Philip ve Lois Schafer çocukken.
Lois hayatı boyunca kardeşi Phil'e yazdı.
Rachel DeGolia ve annesi Lois 1996'da vefat etmeden önce.
Mektuplar Lois ve Frank Rosen'ın nişanını anlatıyor - işte düğün günlerinde.
Lois ve annesi Ruth Mississippi Nehri'nde.
Lois, Phil ve kuzenleri Lansing'deydi, oradan ayrılmak istiyordu.
Lois, bugün 968 nüfusa sahip olan küçük kasaba Lansing, Iowa'dan kaçmayı hayal ediyordu.
Lois, kızı Rachel'ın 1979'daki düğününde.
Sarah Haffner, Rachel'ı mektuplarla yeniden buluşturan Southwest çalışanı.
Mississippi Nehri'ndeki Lois.
Southwest uçağında bırakılan aile mektupları -- fotoğraflarla

Bir ailenin 1940'lardan 1970'lere uzanan yeri doldurulamaz mektup koleksiyonu yanlışlıkla Southwest Havayolları'nın Chicago uçuşunda unutuldu. Her şeye rağmen mektuplar sahipleriyle yeniden bir araya geldi.

Eğer kaçırdıysanız

Sovyetler Birliği dünyanın en inanılmaz uçan makinelerinden birini inşa etti.

Şimdi ise "Hazar Denizi Canavarı" mezarından kalktı.

Japonya'da asırlık bir evi satın alıp restore etmekişte böylebir şey.

Bu "Anthony Bourdain: Parts Unknown" Tokyo podcast 'i sizi havaya sokmaya yardımcı olabilir.

Mütevazı patatesten daha kıvrımlı ve lezzetli bir şey var mı?

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Üstteki resim: Ziyaretçiler Mayıs 2017'de Türkmenistan'ın Karakum Çölü'ndeki Darvaza 'Cehennemin Kapıları' gaz kraterinin kenarında sıralanıyor. (Fotoğraf: Alec Connah/Solent News/Shutterstock)CNN'den Julia Buckley, Marnie Hunter ve Lilit Marcus bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

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