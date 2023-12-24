Türkmenistan 'Cehennem Kapılarını' kapatmak istiyor

İşte CNN Travel'dan en büyük yeni haberler.

Kanada 'çok yüksek' riskli kabul edildi

Öyle olmadığını söyleyin! Pandemi boyunca çok düşük Covid sayılarından sonra, toplam alan bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesi son zamanlarda vakalarda çok dik bir artış gördü.

Bu nedenle Pazartesi günü ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Kanada 'yı seyahat için en yüksek risk kategorisine taşıdı: Seviye 4.

Orta Doğu 'nun gözde şehirlerinden biri CDC sıralamasında iki basamak atlayarak Seviye 1'den Seviye 3'e yükselirken, bir Asya şehir devleti de daha önce Bilinmiyor olarak değerlendirilen Seviye 3'e geçti.

Daha fazla ABD şehri kapalı alan aşı zorunluluğu getirirken, yolcu gemilerinde sağlık gözetimi hafifletilecek.

Fransa 14 Ocak'ta Birleşik Krallık'tan gelenlere yönelik haftalar süren seyahat yasağını kaldırırken, Çin'de uygulanan ani bir tecrit bir kadını günlerce görücü usulü tanıştığı kişinin evinde kalmaya zorladı.

Pasaport kıskançlığı

Gezginler hiç bu kadar iyi olmamıştı.

Hayır, cidden. Pandemi kısıtlamaları bir yana, dünya çapında pasaport sahipleri şu anda ortalama 107 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahipler - 2006'ya kıyasla neredeyse iki kat daha fazla.

Sorun şu ki, ortalama pasaport diye bir şey yok. Yeni bir rapora göre iki Asya ülkesi 2022 yılında dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip olacak ve en üst sıradaki ülkelerle en alttakiler arasındaki uçurum hiç bu kadar geniş olmamıştı.

Bir de hepimizin sadece hayal edebileceği haklara sahip diplomatik, araştırmacı, hatta başkanlık gibi ekstra özel VIP pasaportlar var. İşte tüm kapıları açan pasaportlar hakkındaki açıklamamız.

Japonya dünyanın en güçlü pasaportunu sunuyor

Dünyanın en kısa uçuşu

İskoçya'nın Orkney Adaları'nda, havaalanı güvenlik tepsisi için kemerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarmanızdan daha kısa süren düzenli bir tarifeli uçuş var.

Westray ve Papa Westray adaları arasındaki Loganair uçuşu LM711, 1,7 millik bir rotayı kapsıyor ve iyi bir günde sadece 53 saniye sürüyor. İşte dünyanın en kısa yolcu uçuşunun nasıl bir şey olduğu.

Havacılık dünyasında tasarruf konusuyla ilgileniyorsanız, ticari uçakların neden yakında tek pilotla uçmaya başlayabileceğine ilişkin haberimize göz atın.

İskoçya'daki Papa Westray'e yapılan kısa uçuşun fotoğrafları

2021: Asi Havayolu Yolcularının Yılı

Mürettebat üyelerine saldırılar. Toplum içinde sarhoşluk. Sözlü taciz. Federal Havacılık İdaresi'nin verilerine göre, 2021 yılı ABD uçaklarında asi yolcu davranışları açısından kayıtlara geçen en kötü yıl oldu.

Bu yıl da durum pek iyi görünmüyor - American Airlines şimdiden bir kişinin uçağa biniş sırasında uçağa zarar verdikten sonra yakalandığını açıkladı.

İşte dostça olmayan göklerde neler olup bittiği.

'Cehennemin Kapıları' yakında kapanabilir

Türkmenistan'ın Darvaza gaz krateri, dünya üzerinde yeraltı dünyasına açılan en yakın kapı olarak biliniyor.

Ancak Devlet Başkanı Gurbanguly Berdymukhamedov, halk arasında "Cehennemin Kapıları" olarak bilinen alanın kapatılması emrini verdi.

Krater 1970'lerin başında Sovyetlerin doğal gaz sondaj çalışmaları sırasında zeminin çökmesiyle oluşmuş ve o zamandan beri doğal gaz yakmaya devam ediyor.

Uluslararası turistik cazibe merkezleri dünyasında Darvaza Krateri Cehennem ise, Londra'nın çok dalga geçilen Marble Arch Höyüğü de bir tür ezici Araf'tır. 8 milyon dolarlık tepecik, açılışından sadece altı ay sonra 9 Ocak'ta kapandı.

Değerli aile mektupları eve ulaştı

Southwest uçağında bırakılan aile mektupları -- fotoğraflarla

Bir ailenin 1940'lardan 1970'lere uzanan yeri doldurulamaz mektup koleksiyonu yanlışlıkla Southwest Havayolları'nın Chicago uçuşunda unutuldu. Her şeye rağmen mektuplar sahipleriyle yeniden bir araya geldi.

Eğer kaçırdıysanız

Sovyetler Birliği dünyanın en inanılmaz uçan makinelerinden birini inşa etti.

Şimdi ise "Hazar Denizi Canavarı" mezarından kalktı.

Japonya'da asırlık bir evi satın alıp restore etmekişte böylebir şey.

Bu "Anthony Bourdain: Parts Unknown" Tokyo podcast 'i sizi havaya sokmaya yardımcı olabilir.

Mütevazı patatesten daha kıvrımlı ve lezzetli bir şey var mı?

Dünyanın en iyi patates yemekleri rehberimize göz atın.

Üstteki resim: Ziyaretçiler Mayıs 2017'de Türkmenistan'ın Karakum Çölü'ndeki Darvaza 'Cehennemin Kapıları' gaz kraterinin kenarında sıralanıyor. (Fotoğraf: Alec Connah/Solent News/Shutterstock)CNN'den Julia Buckley, Marnie Hunter ve Lilit Marcus bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com