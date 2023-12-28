Türkiye'ye seyahat edenlerin bilmesi gerekenler

Olayların yıkıcı etkisi ve ardından gelen artçı sarsıntılar, önümüzdeki günlerde, haftalarda ve hatta aylarda ülkeyi ziyaret etmeyi planlayan pek çok gezginin kafasında soru işaretleri bıraktı.

Şu anda üç aylık bir ulusal olağanüstü hal durumunda olan Türkiye, Türk hükümet istatistiklerine göre 2022 yılında 44,6 milyon yabancı ziyaretçiyi çeken önemli bir turizm destinasyonudur.

Pek çok ziyaretçi, özellikle popüler kıyı kış güneşi destinasyonları olmak üzere önemli tatil beldelerine ve şehirlere yönelmiş olacak.

Türkiye'nin güneydoğusunda, Suriye sınırına yakın Gaziantep kenti yakınlarında 6 Şubat günü yerel saatle 04.17 sularında meydana gelen deprem 6,000'den fazla binanın çökmesine yol açtı.

Uluslararası seyahat edenlere etkilenen bölgelere seyahat etmemeleri tavsiye edilirken, çoğunlukla depremin vurduğu bölgelerden uzakta olan önde gelen turizm destinasyonlarına seyahat büyük ölçüde etkilenmedi. Ancak kaçınılmaz olarak bazı etkiler olacaktır.

İşte bildiklerimiz:

Depremden hangi bölgeler etkilendi?

Yüzyılı aşkın bir süredir bölgeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olan depremden Türkiye'de yaklaşık 10 il etkilendi: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa.

Türkiye'nin en ünlü simge yapılarından biri olan tarihi Gaziantep Kalesi deprem nedeniyle ağır hasar görmüştür.

Halihazırda dört milyondan fazla insanın insani yardıma muhtaç olduğu kuzeybatı Suriye'nin en çok etkilenen bölgeleri arasında, 11 yıldır süren iç savaş nedeniyle harap olan Halep şehri de yer aldı.

Türkiye'ye uçuşlar iptal edildi mi?

Uluslararası havayolu şirketleri depremden bu yana Türkiye'ye ve Türkiye'den uçuşlarını normal şekilde gerçekleştiriyor.

Üç havalimanı - Türkiye'nin Adana Havalimanı (ADA,) Hatay Havalimanı (HTY) ve Gaziantep Oğuzeli Uluslararası (GZT) Havalimanı - depremden sonra kısa süreliğine kapatıldı. Ancak o zamandan beri hepsi yeniden açıldı.

Türkiye'nin ana uluslararası havalimanı olan İstanbul Havalimanı normal şekilde çalışmaya devam etmiştir.

Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 9 Şubat 2023 tarihinden önce rezervasyon yapılmış olması koşuluyla, 6 Şubat - 31 Mart tarihleri arasında "depremden etkilenen bölgelere" veya bu bölgelerden yapılacak iç ve dış hat uçuşlarında yolcuların yeniden rezervasyon yapmalarına veya para iadesi almalarına izin veriyor.

Tatilciler nasıl etkilenecek?

Türkiye'nin başlıca turizm destinasyonlarına yapılan seyahatlerin büyük ölçüde kesintiye uğradığına dair herhangi bir belirti yok ve çoğu normal şekilde ziyaretçi kabul edebiliyor.

Antalya'da trekking turları düzenleyen Likya Nature Travel adlı seyahat acentesinden Ali Kütük CNN Travel'a yaptığı açıklamada şu ana kadar sadece bir grup rezervasyonunun iptal edildiğini, bir tanesinin de deprem nedeniyle yeniden rezerve edildiğini söyledi.

"Son turlar üzerinde biraz etkimiz oldu," dedikten sonra durumun yaz rezervasyonlarını etkilemesini beklemediğini ve yerel halkın hala ülke içinde seyahat planları yaptığını vurguladı. "Yaz için rezervasyon almaya devam ediyorum."

Antalya, deprem bölgesi Gaziantep'e havayoluyla yaklaşık 594 kilometre (369 mil) uzaklıkta. İstanbul ise yaklaşık 850 kilometre (528 mil) uzaklıktadır. Kapadokya, Çanakkle, Bodrum ve Marmaris gibi diğer önemli turistik yerler de etkilenen bölgelerden uzaktadır.

Uluslararası seyahat edenler için güncel tavsiye nedir?

ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere çeşitli hükümetler, yolcuları depremden etkilenen belirli bölgelerden kaçınmaya çağırırken, vatandaşlara şu anda Türkiye'de etkilenmeyen bölgelerden uzak durmaları tavsiye edilmiyor.

Turistler şimdi Türkiye'yi ziyaret etmeli mi?

Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarının çoğu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ülkedeki pek çok kişi için son deprem, insanların tatil için Türkiye'nin etkilenmemiş bölgelerine seyahat etmeye devam etmelerini daha da zorunlu hale getirdi.

Türkiye'deki pek çok kişi turizm gelirlerine bağımlı ve son yıllarda pandemi nedeniyle yaşanan kapanmalardan etkilendikten sonra, deprem olana kadar ziyaretçi sayısında bir canlanma bekliyordu.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'ne göre 2021 yılında Türkiye'nin seyahat ve turizm sektörünün GSYH'ye katkısı 59,3 milyar dolardı.

Dünya Bankası, depremlerin Türkiye'de yaklaşık 34 milyar dolarlık doğrudan hasara yol açtığını belirtiyor.

Deprem mağdurlarına yardım etmek için ne yapabilirim?

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), her iki ülkedeki yardım çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla toplam değeri 200 milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 214 milyon $) olan iki acil yardım çağrısı başlatmıştır.

Sahada müdahale eden başka birçok kuruluş da var. Buraya tıklayarak yardım edebilirsiniz.

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Kaynak: edition.cnn.com