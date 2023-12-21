Türkiye'nin eski uluslararası savunma oyuncusu Ahmet Çalık 27 yaşında hayatını kaybetti

"Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalik'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalik'in ailesi olmak üzere hepimizin başı sağolsun" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise Çalık'ın "trafik kazası" sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

"Milli Takımımızda da forma giyen İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

"Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, İttifak Holding Konyaspor Kulübü'ne ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Öncelikli olarak defansın merkezinde oynayan Çalık, kariyerine Gençlerbirliği Ankara'da başladı ve ardından Türk devi Galatasaray'da üç yıl geçirerek iki kez Türkiye Ligi şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazandı.

2020 yılında Konyaspor'a transfer oldu ve burada 50'den fazla kez forma giyerek düzenli bir ilk 11 oyuncusu oldu.

Türkiye'nin genç takımlarında ilerledikten sonra Çalık, 2015-2017 yılları arasında ülkesi adına sekiz kez milli oldu ve Moldova'ya karşı bir dostluk maçında bir gol attı.

Euro 2016'da Türkiye kadrosunda yer aldı ancak turnuvada forma giyemedi.

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Çalık, Konyaspor'un 9 Ocak Pazar günü evinde Sivasspor'a 1-0 kaybettiği son maçında 90 dakika boyunca forma giydi.

Galatasary Twitter hesabından Çalık'ı saygıyla andı: "Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

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Kaynak: edition.cnn.com