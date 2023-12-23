Turist Pompeii çevresinde motosikletle geziyor

Bir turist Çarşamba günü Pompeii'nin Campanian bölgesinde moped sürerken yakalandı. Turist, alan güvenliği ve polis tarafından derhal yakalanmıştır.

Arkeoloji parkından yapılan açıklamada, 33 yaşında ve Avustralyalı olan turistin, giriş yapmakta olan yasal araçlara sırtını dayayarak servis girişi Porta Vesuvio'dan alana yasadışı bir şekilde girdiği belirtildi.

Birkaç dakika sonra güvenlik personeli tarafından yakalanan şahıs, polis gelene kadar alıkonuldu.

Yakalanmadan önce yaklaşık bir mil yol kat ettiği düşünülüyor. Turist, dünyaca ünlü arkeolojik parkın yasak bölge olduğunu bilmediğini iddia etti.

Parktan yapılan açıklamada turistin antik kentin hiçbir bölümüne erişmediği ya da zarar vermediği belirtildi.

"Kullanılan güzergâh, antik kent surlarının dışında, kazı çalışmaları için saha araçları tarafından kullanılan toprak bir yoldur" denildi.

"Güvenli, restore edilmiş ve halkın erişimine açık değil. Dolayısıyla ne ziyaretçiler ne de arkeolojik miras için herhangi bir tehlike söz konusu değildir."

Yetkililer olayın "güvenlik görevlileri ve CCTV'nin etkin çalışmaları sayesinde sadece birkaç dakika sürdüğünü" vurguladılar.

Haziran ayında iki Amerikalı turist, e-scooter'larını İspanyol Merdivenleri'nden aşağıya doğru yürüterek - ve ardından fırlatarak - 25.000 Avro'luk hasara yol açtıktan sonra 400'er Avro para cezasına çarptırılmıştı.

Pompeii antik dünyanın en önemli ve kırılgan alanlarından biridir. Milattan önce 79 yılında volkanik bir patlamayla zaman içinde donan Pompei, halen yeni kazılarda sürprizlerle karşılaşmaya devam ediyor.

Ana görsel: Parco Archeologico di Pompei

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Kaynak: edition.cnn.com