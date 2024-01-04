Tunus'un 'Mutluluk Bakanı' Ons Jabeur Wimbledon'da daha fazla tarih yazmayı hedefliyor

Jabeur, Açık Dönem'de bir grand slam kazanan ilk Tunuslu, ilk Arap ve ilk Afrikalı kadın olmaya çalışırken bu Cumartesi de farklı olmayacak.

Kendisi de tarih yazan Kazakistanlı Elena Rybakina ile oynayacağı Wimbledon finalindeki yerini aldıktan sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Tunus Arap dünyasına ve Afrika kıtasına bağlı," dedi.

"Bu bölgede daha fazla oyuncu görmek istiyoruz. Burası Avrupa ya da diğer ülkeler gibi değil. Ülkemden, Orta Doğu'dan, Afrika'dan daha fazla oyuncu görmek istiyorum."

27 yaşındaki Jabeur, Cumartesi günkü finale ulaşmadan çok önce bölgesi için bir öncü oldu. Geçtiğimiz yıl bir WTA şampiyonluğu kazanan ve tekler sıralamasında ilk 10'a giren ilk Arap oyuncu oldu.

Ancak Cumartesi günü kazanacağı zafer kariyerinin en büyük başarısı olacak.

Jabeur, "Birçok kez kendimi konuşma yaparken, (Wimbledon) kupasını tutarken, kupayı görürken hayal ettim," dedi.

"Bunların hepsini yaptım. Şimdi gerçekten kupayı tutmaya ihtiyacım var. Benim için geriye kalan tek şey bu. Ama ben buna inanıyorum. Bunu yapabileceğimi biliyorum."

Jabeur son birkaç yılda dünya sıralamasında hızlı bir yükseliş yaşadı ve 2020'de ilk kez ilk 50'ye girdi.

Geçen yıl üç WTA etkinliğinden ilkini kazandı ve bu sezonun başlarında Madrid ve Berlin'de sonraki ikisini kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan dünya ikinciliğine yükseldi.

Korttaki başarısı, kort dışındaki arkadaş canlısı ve rahat tavırlarıyla birleşince, "Mutluluk Bakanı" lakabını kazandığı Tunus'ta son derece popüler bir figür haline geldi.

Jabeur, "Tunus'ta bazen zor zamanlar yaşanıyor," diyor. "Maçlarımı gördüklerinde her zaman sporun insanları birleştirdiğini söylüyorlar. Beni takip ettikleri için mutluyum. Beni daha iyisini yapmam için zorluyorlar. Umarım unvanımı sonsuza dek koruyabilirim."

OKU: Nadal sakatlığı nedeniyle Wimbledon'dan çekildi

Jabeur bu yılki Wimbledon'da çeyrek finalde Marie Bouzkova'ya ve yarı finalde Tatjana Maria 'ya karşı olmak üzere şimdiye kadar sadece iki set kaybetti.

Uzun boylu, büyük servis atan Rybakina ise sadece bir set kaybetti ve Perşembe günü yarı finalde 2019 Wimbledon şampiyonu Simona Halep'i eleyerek Jabeur'ün şu ana kadarki en zorlu rakibi olacak gibi görünüyor.

Kim kazanırsa kazansın tarih yazılacak çünkü ikili Merkez Kort'ta karşılaştığında ilk kez Wimbledon kazanan biri taç giyecek ve Tunus ya da Kazakistan ilk grand slam tekler şampiyonunu kutlayacak.

Moskova'da doğup büyüyen Rybakina, dört yıl önce bağlılığını Rusya'dan Kazakistan'a değiştirdi - Wimbledon organizatörlerinin Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rus ve Belaruslu oyuncuları turnuvanın dışında bırakma kararı göz önüne alındığında bu yılki turnuva için özellikle uygun görünüyor.

Rybakina Perşembe günü milliyetiyle ilgili bir soru üzerine gazetecilere "Zaten uzun süredir Kazakistan için oynuyorum" dedi.

"Kazakistan'ı temsil ettiğim için gerçekten çok mutluyum. Bana inandılar. Nasıl hissettiğim konusunda artık bir soru yok. Kazak bir oyuncu olarak yolculuğum çok uzun zaman aldı: Olimpiyatlarda ve Fed Cup'ta oynadım."

Jabeur gibi Rybakina da kariyerinin en iyi grand slam turnuvasını yaşıyor ve daha önce hiç çeyrek finalin ötesine geçememişti.

İki oyuncu daha önce üç kez karşı karşıya geldi ve Jabeur geçen yıl Chicago'daki son karşılaşmaları da dahil olmak üzere iki kez kazandı.

Cumartesi günkü final zıt stilleri sergileyecek: Jabeur, slice ve drop vuruşlarını iyi bir şekilde kullanarak oyununa eğlenceli bir dizi vuruş getirirken, Rybakina hem dip çizgiden hem de servisleriyle güç getiriyor.

OKU: Wimbledon'ın üç güvenlik görevlisi kendi aralarında kavga ettikleri iddiasıyla tutuklandı

23 yaşındaki oyuncu bu turnuvada şimdiye kadar 49 ace vuruşu yaptı - diğer tüm oyunculardan 19 daha fazla - ve saatte 122 mil ile kadınlar turnuvasının en hızlı ikinci servisini kaydetti.

Jabeur rakibinin yaratacağı zorlukların farkında.

Jabeur, "Gerçekten iyi servis atıyor, bu yüzden asıl amacım olabildiğince çok topa karşılık vermek ve puanı kazanmak için gerçekten çok çalışmasını sağlamak," dedi.

"Onunla birkaç kez oynadım. Gerçekten sert vurabildiğini ve çok sayıda kazanan vuruş yapabildiğini biliyorum. Benim oyunumun onu gerçekten rahatsız edebileceğini biliyorum. Kendime daha çok odaklanmaya çalışıyorum, çok fazla slice yapıyorum, onu gerçekten çok çalıştırmaya çalışıyorum."

Ancak "Mutluluk Bakanı" olarak adlandırılan Jabeur için Cumartesi günkü maç, daha önce kariyeri boyunca asla deneyimleyemeyeceğini düşündüğü bir an olan bu fırsatın tadını çıkarmakla da ilgili olacak.

"Genel olarak tenis oynamaktan keyif almaya çalışıyorum çünkü bazen her hafta oynadığınızda, belki de her hafta kaybettiğinizde bunu yapmak zor oluyor. Gerçekten çok zor.

"Ama benim için, kendime neden tenis oynamaya başladığımı, tenisin bana nasıl bir keyif verdiğini hatırlatmam gerekiyordu. Kendime bunu hatırlatır hatırlatmaz gaza geliyorum, motive oluyorum ve sonraki maçlarımı oynuyorum."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com