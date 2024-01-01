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Tunus Nijerya'yı sersemleterek AFCON çeyrek finallerine yükseldi

Eksik Tunus takımı üç kez şampiyon olan Nijerya'yı şaşkına çevirerek Pazar günü Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

 and  Hanna Hofmann
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Youssef Msakni, Nijerya karşısında Tunus'un galibiyet golünü attı..aussiedlerbote.de
Youssef Msakni, Nijerya karşısında Tunus'un galibiyet golünü attı..aussiedlerbote.de

Tunus Nijerya'yı sersemleterek AFCON çeyrek finallerine yükseldi

Kadrodaki Covid-19 salgınının ardından birkaç oyuncu ve antrenör Mondher Kebaier'in yokluğunda Tunus, Youssef Msakni'nin vuruşu sayesinde 1-0'lık beklenmedik bir galibiyet elde etti.

İkinci yarının başlamasına iki dakika kala uzun menzilli vuruş Maduka Okoye'ye çarparak ağlarla buluştu ancak Nijeryalı kaleci vuruşun ağlarla buluşmasını engelleyemedi.

Grup aşamalarındaki tüm maçlarını kazanan tek takım olan Nijerya'da yedek oyuncu Alex Iwobi, ikinci yarının ortalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin forvetin müdahalesini sarı karttan kırmızı karta yükseltmesinin ardından oyundan atıldı.

Süper Kartallar eşitlik için bastırmaya devam etti ve Wilfred Ndidi ve Umar Sadiq ile geç fırsatlar yakalarken, Tunuslu Naïm Sliti'nin çabası da 75. dakikada Okoye tarafından kurtarıldı.

Ancak skor 1-0'da kaldı, yani grup aşamalarında sadece bir maç kazanan ve en iyi üçüncü takımlardan biri olarak son 16'ya kalan Tunus, Cumartesi günü çeyrek finalde Burkina Faso ile karşılaşacak.

Kartaca Kartalları, daha önce 2004 yılında kazandıkları ikinci AFCON şampiyonluğunu kazanmak için mücadele ediyor.

Bu arada Burkina Faso da Gabon'u penaltılarla yenerek son sekize kaldı.

Komorlar'ın forveti Ahmed Mogni (C), 18 Ocak 2022 tarihinde Garoua'daki Stade Roumde Adjia'da Gana ile Komorlar arasında oynanan C Grubu Afrika Uluslar Kupası (CAN) 2021 futbol maçında takımının ikinci golünü attıktan sonra takım arkadaşlarıyla kutlama yapıyor. (Fotoğraf: Daniel BELOUMOU OLOMO / AFP) (Fotoğraf: DANIEL BELOUMOU OLOMO/AFP via Getty Images)

İlk yarıda penaltı noktasından direğe vuran Bertrand Traoré, bire bir pozisyonu tamamladığında takımını öne geçirdi ancak Gabon ikinci yarının duraklama dakikalarında Adama Guira'nın kornerden kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.

Bu gol Gabon'dan Sidney Obissa'nın ikinci sarı karttan oyundan atılmasının ardından geldi.

Skorun 6-6 olduğu penaltı atışlarında, Ismahila Ouédraogo Burkina Faso'yu çeyrek finale göndermeden önce Gabon adına Lloyd Palun topu direğe nişanladı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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