Tuberville'in geri adım atmasının ardından Senato son 11 askeri adayı onayladı

Bu hamle, eski futbol koçunun, Pentagon'un üreme sağlığı hizmeti almak için seyahat etmek zorunda kalan hizmet üyelerine geri ödeme yapma politikasına karşı çıkması nedeniyle bu yılın başlarında başlayan engellemelerininçoğunu serbest bırakmasından haftalar sonra geldi.

Salı günü onaylanan 11 aday, onun engellemelerinden etkilenen son adaylar oldu. Aylardır süren açmaz 450'den fazla üst düzey askeri adayın onaylanmasını geciktirdi.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Salı günü oylamadan sonra yaptığı açıklamada "Bunlar onaylanan 11 general" dedi. "Bu iyi bir haber."

İki partinin de baskılarıyla karşılaşan Tuberville, 5 Aralık'ta CNN'e verdiği demeçte, kendi partisi içinde giderek artan bir tepkiye yol açtıktan sonra pes etmekten başka çaresi kalmadığını söyledi. Yine de, Pentagon ablukasının orduya ciddi zarar verdiğine dair alarmlar verirken bile duruşunun ulusal güvenliğe "yardımcı olduğunu" savundu.

Tuberville o sırada Pentagon'a atıfta bulunarak "Evet, ne dedikleri umurumda değil" dedi ve yönetim yetkililerini kendisiyle bir uzlaşmaya varmadıkları için eleştirdi.

Tuberville Salı günü erken saatlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, Schumer'in Senato kürsüsünden, meclisin tatile çıkmadan önce son üst düzey askeri adayları onaylayacağını söylemesinin ardından, onayları hızlandırmak için yönetimle birlikte çalışmaya istekli olduğunu söylemişti.

CNN'den Lauren Fox, Manu Raju, Haley Britzky ve Sam Fossum bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com