Tuberville, göçmenlerle ilgili yorumunun ardından Trump'ın 'daha sert' olmasını dilediğini söyledi

Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, Trump'ın ABD'nin "kanını zehirlediklerini" söylemesi sorulduğunda, eski başkanın göçmenlerle ilgili söyleminde daha da "sert" olmasını istediğini söyledi.

Muhafazakar bir Alabama Cumhuriyetçisi olan Tuberville, "Bundan daha sert olmadığı için kızgınım," dedi, "çünkü sınırda neler olduğunu gördünüz mü? İstila ediliyoruz. Bizi ele geçiriyorlar."

Tuberville sözlerine şöyle devam etti: "Bizi ele geçiriyorlar, o yüzden biraz daha sert olmaması biraz hayal kırıklığı yarattı."

Hafta sonu Durham, New Hampshire'daki mitingde destekçilerine "dünyanın her yerinden" göçmenlerin "ülkeye akın ettiğini" söyleyen Trumpt, daha önce kullandığı ve Anti-Defamation League'in tepkisine yol açan bir ifadeyi tekrarladı.

"Ülkemizin kanını zehirliyorlar. Yaptıkları şey bu," dedi Trump. "Sadece Güney Amerika'da değil... dünyanın her yerindeki akıl hastanelerini ve hapishaneleri zehirliyorlar. Afrika'dan, Asya'dan, dünyanın her yerinden ülkemize geliyorlar."

Tuberville'in Senato'daki bazı GOP'lu meslektaşları bu hafta Trump'ın yorumlarına karşı çıktılar.

Senato Azınlık Kamçısı John Thune Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada Trump'ın göçmenlere bakış açısını paylaşmadığını söyledi.

"Benim büyükbabam da bir göçmen, dolayısıyla bu benim paylaştığım bir görüş değil. Biz bir göçmenler ulusuyuz ama aynı zamanda bir yasalar ulusuyuz ve yasaları uygulamalıyız" dedi.

Trump'ın yorumları sorulduğunda Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell eşine atıfta bulundu.

CNN'den Manu Raju'ya konuşan McConnell, "Bana öyle geliyor ki, Elaine Chao'yu Ulaştırma Bakanı olarak atadığında bu durum onu rahatsız etmemişti" dedi. McConnell 1993 yılından bu yana Chao ile evli. Chao çocukken ABD'ye göç etmiş ve web sitesine göre 19 yaşındayken ABD vatandaşı olmuş.

Tuberville'in göçmenlik konusundaki yorumları, ABD göçmenlik sisteminde ve sınır politikalarında değişiklik yapma çabalarının Senato'nun Ukrayna ve İsrail'e yardım gönderme çabalarını durdurduğu bir dönemde geldi. Senatörler tatil için şehirden ayrılmadan önce bir anlaşmaya varmayı umuyorlardı, ancak şu ana kadar bir anlaşma senatörlerden kaçtı.

CNN'den Kate Sullivan bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com