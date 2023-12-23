Tua Tagovailoa birden fazla beyin sarsıntısı geçirdikten sonra emekli olmayı düşündüğünü itiraf etti

"Bir süre düşündüm, ailemle oturdum, eşimle oturdum ve bu tür konuşmalar yaptım ama bu yaştan sonra bu oyunu bırakmak benim için zor olacak," dedi 25 yaşındaki oyuncu gazetecilere.

"Her zaman oğlumun babasını izlerken tam olarak ne yaptığını bildiği sürece oynayabildiğim kadar oynamayı hayal ettim. Bu benim sağlığım. Bu benim vücudum. Kendim ve ailem için en iyisinin bu olduğunu düşünüyorum. Futbol oyununu seviyorum, sevmeseydim uzun zaman önce bırakırdım."

Tagovailoa geçen sezon birden fazla beyin sarsıntısı geçirdi ve playofflar da dahil olmak üzere beş maçı kaçırdı.

Tagovailoa bu offseason'da dikkatli düşmeyi öğrenmesine yardımcı olması için jiu-jitsu eğitimi alıyor.

"[Düşmeyi öğrenmenin] kolay olduğunu düşünüyorsunuz ama sadece düşüp kafanızı çarpmayın - ama bundan çok daha fazlası var" dedi. "Havaya fırlatıldım. Nasıl düşeceğimi öğrenmem ve atıldığım bu pozisyonlar boyunca tepki vermeye çalışmam için pek çok rahatsız edici pozisyona sokuldum."

Tagovailoa, antrenmanlarında geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıkları izlemenin zor olmadığını söyledi.

"Takımın maç kazanmasına yardımcı olmak için yapabileceğim her şeyde daha iyi olmak istiyorum. En büyüğünün sağlığım ve sahada kalmam olduğunu biliyorum" dedi.

"Bunu jiu-jitsu koçumla birlikte izleyebildim ve nasıl çalım yediğim, nasıl düştüğümle ilgili senaryoyu yeniden yaşayabildik - ve bu sadece belirli bir oyun değildi. Birden fazla şekilde yere düştüm ve bunu nasıl önleyebilirdim."

Tagovailoa nörologların kendisine Kronik Travmatik Ensefalopati'nin (CTE) kendisi için bir sorun olmayacağını söylediğini ve bu nedenle tekrar sahaya çıkarken kendini rahat hissettiğini söyledi.

Tagovailoa, "Bu sadece kafanızı sürekli bir yerlere vurduğunuzda ortaya çıkıyor" dedi. "Sanırım bu daha çok defans oyuncularına, (hücum) yan hakemlerine, (savunma) yan hakemlerine, sürekli mücadele eden oyunculara özgü bir durum, dolayısıyla karar vermemde ve geri dönüp oynamak istememde bu da etkili oldu."

Dolphins, Tagovailoa'nın çaylak sözleşmesindeki beşinci yıl opsiyonunu Mart ayında kullanmıştı. Tagovailoa'nın takımla 2024 sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

NFL'e göre Tagovailoa 2024 sezonu için tam garantili 23,17 milyon dolar kazanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com