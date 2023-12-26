Tsitsipas, Djokovic'in 'kendi kurallarına göre oynadığını' söylüyor

Djokovic Perşembe günü Avustralya Açık kura çekimine dahil edildi, ancak hükümetin Avustralya'nın aşı zorunluluğundan tıbbi muafiyetiyle ilgili endişeler nedeniyle vizesini ikinci kez iptal edip etmeyeceğine henüz karar vermemiş olması nedeniyle katılımı konusunda belirsizlik sürüyor.

Bir aşı şüphecisi olan 34 yaşındaki oyuncu, ziyaretçilerin COVID-19'a karşı aşılanması zorunluluğundan tıbbi muafiyet alarak Melbourne'a gideceğini açıkladığında Avustralya'da yaygın bir öfkeye yol açmıştı.

Avustralya Sınır Gücü, muafiyetinin geçersiz olduğunu söyledi ve bir göçmen gözaltı otelinde tutuldu, ancak daha sonra bir mahkeme, yetkililerin gece yarısı yedi saatlik bir süreçte mülakatında "mantıksız" olduğu gerekçesiyle kalmasına izin verdi.

Yunanistan'dan Tsitsipas Hindistan'ın WION haber kanalına verdiği demeçte, "Elbette kendi kurallarına göre oynadı ve özellikle ATP'nin oyuncuların ülkeye girmesi için belirli kriterler açıklamasından sonra pek çok oyuncunun yapmaya cesaret edemediği şeyi yaptı," dedi.

"Kimse Avustralya'ya aşı olmadan ve protokollere uymak zorunda kalmadan gelebileceğini düşünmüyordu... Bunu yapmak ve Grand Slam'i riske atmak büyük cesaret ister ki pek çok oyuncunun bunu yapacağını sanmıyorum."

Erkekler tenisini yöneten ATP, en iyi 100 erkek oyuncunun 97'sinin aşılı olduğunu söyledi. Amerikalı dünya 93 numarası Tennys Sandgren bu ayın başlarında gazetecilere yaptığı açıklamada aşı zorunluluğu nedeniyle Avustralya Açık'tan çekildiğini ve tıbbi muafiyet için başvurmamayı tercih ettiğini söyledi.

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Vize sorunu devam ederken Djokovic'in önümüzdeki hafta Melbourne Park'ta unvanını koruması gerekip gerekmediği sorusuna Tsitsipas şu yanıtı verdi "Olaya iki açıdan bakabiliriz. İşin bir tarafı, neredeyse her oyuncunun aşılarının tam olması... ve Avustralya'da oynamak için protokollere uymuş olmaları.

"Öte yandan, herkes kurallara göre oynamıyor gibi görünüyor... çok küçük bir çoğunluk kendi yolunu izlemeyi seçti, bu da çoğunluğun aptal gibi görünmesine neden oluyor."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com