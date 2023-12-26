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Tsitsipas, Djokovic'in 'kendi kurallarına göre oynadığını' söylüyor

Dünya dört numarası Stefanos Tsitsipas Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünya bir numarası Novak Djokovic'in "kendi kurallarına göre oynadığını" ve Avustralya'nın COVID-19 aşılama gerekliliklerine uymayarak 21. Grand Slam şampiyonluğu hedefini riske attığını söyledi.

 and  Wendy Allen
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.aussiedlerbote.de
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Tsitsipas, Djokovic'in 'kendi kurallarına göre oynadığını' söylüyor

Djokovic Perşembe günü Avustralya Açık kura çekimine dahil edildi, ancak hükümetin Avustralya'nın aşı zorunluluğundan tıbbi muafiyetiyle ilgili endişeler nedeniyle vizesini ikinci kez iptal edip etmeyeceğine henüz karar vermemiş olması nedeniyle katılımı konusunda belirsizlik sürüyor.

Bir aşı şüphecisi olan 34 yaşındaki oyuncu, ziyaretçilerin COVID-19'a karşı aşılanması zorunluluğundan tıbbi muafiyet alarak Melbourne'a gideceğini açıkladığında Avustralya'da yaygın bir öfkeye yol açmıştı.

Avustralya Sınır Gücü, muafiyetinin geçersiz olduğunu söyledi ve bir göçmen gözaltı otelinde tutuldu, ancak daha sonra bir mahkeme, yetkililerin gece yarısı yedi saatlik bir süreçte mülakatında "mantıksız" olduğu gerekçesiyle kalmasına izin verdi.

Yunanistan'dan Tsitsipas Hindistan'ın WION haber kanalına verdiği demeçte, "Elbette kendi kurallarına göre oynadı ve özellikle ATP'nin oyuncuların ülkeye girmesi için belirli kriterler açıklamasından sonra pek çok oyuncunun yapmaya cesaret edemediği şeyi yaptı," dedi.

"Kimse Avustralya'ya aşı olmadan ve protokollere uymak zorunda kalmadan gelebileceğini düşünmüyordu... Bunu yapmak ve Grand Slam'i riske atmak büyük cesaret ister ki pek çok oyuncunun bunu yapacağını sanmıyorum."

MELBOURNE, AVUSTRALYA - 11 OCAK: Sırbistanlı Novak Djokovic, 11 Ocak 2022 tarihinde Melbourne, Avustralya'da Melbourne Park'ta düzenlenecek 2022 Avustralya Açık öncesinde Rod Laver Arena'da antrenman yapıyor. Perşembe gecesi Avustralya Açık'ta oynamak üzere Melbourne'e gelen Djokovic'in Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirememesi nedeniyle ülkeye girişine izin verilmedi. Vizesinin iptali kararı Avustralya Federal Çevre Mahkemesinde incelenirken, göçmenlik gözaltı oteline gönderildi. Djokovic'e Pazartesi gecesi Avustralya'ya giriş izni verildi ve Federal Hükümet vizesinin iptal edilip edilmeyeceğine karar verirken bu öğleden sonra bir seans daha yaparak antrenmanlarına yeniden başladı. (Fotoğraf: Kelly Defina/Getty Images)

Erkekler tenisini yöneten ATP, en iyi 100 erkek oyuncunun 97'sinin aşılı olduğunu söyledi. Amerikalı dünya 93 numarası Tennys Sandgren bu ayın başlarında gazetecilere yaptığı açıklamada aşı zorunluluğu nedeniyle Avustralya Açık'tan çekildiğini ve tıbbi muafiyet için başvurmamayı tercih ettiğini söyledi.

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Vize sorunu devam ederken Djokovic'in önümüzdeki hafta Melbourne Park'ta unvanını koruması gerekip gerekmediği sorusuna Tsitsipas şu yanıtı verdi "Olaya iki açıdan bakabiliriz. İşin bir tarafı, neredeyse her oyuncunun aşılarının tam olması... ve Avustralya'da oynamak için protokollere uymuş olmaları.

"Öte yandan, herkes kurallara göre oynamıyor gibi görünüyor... çok küçük bir çoğunluk kendi yolunu izlemeyi seçti, bu da çoğunluğun aptal gibi görünmesine neden oluyor."

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Kaynak: edition.cnn.com

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