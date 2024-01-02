TSA, yolculara evcil hayvanlarını havaalanı X-ray cihazlarından geçirmemelerini hatırlatıyor

TSA yetkililerine göre, evcil hayvanlar bavul listesinde garip görünse de, yolcuların el bagajlarındaki kürklü dostlar düşündüğünüzden daha yaygın.

TSA sözcüsü Lisa Farbstein, "X-ray taramasından geçen evcil hayvan sayısında bir artış olduğunu fark ettik" dedi ve yolcuları evcil hayvanlarını bagajlarından çıkarmaya ve X-ray konveyör bandından geçirmemeye çağırdı.

Farbstein'a göre, TSA yetkilileri balıklar, kuşlar ve diğer sürüngenler de dahil olmak üzere çeşitli canlı hayvanlarla karşılaşırken, en yaygın olarak köpekler ve kediler görülüyor.

Haber bülteninde özetlenen ipuçlarına göre, yolcuların evcil hayvanlarını elde taşınan bir seyahat çantasında getirmeleri ve tarama sürecine başlamadan hemen önce çıkarmaları tavsiye edilmektedir.

Boş taşıyıcı konveyör bandına yerleştirilmelidir, ancak yolcular "asla X-ray tüneline bir evcil hayvan yerleştirmemelidir" denildi.

Farbstein, "Evcil hayvanınızın röntgen için gitmesi gereken tek zaman, veterinerinizin bir tane planlamasıdır" dedi. "Evcil hayvanlarını gereksiz yere röntgen ışınlarına maruz bırakan evcil hayvan sahipleri için bir endişe kaynağı olmalıdır."

TSA yetkilileri, "Mümkünse, tarama işlemi sırasında evcil hayvanınızı metal dedektöründen geçirin" tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, "Alternatif olarak, sahibi evcil hayvanı tasmalıysa, evcil hayvan tarama sürecinden geçebilir" denildi.

Güvenlik prosedürleri tamamlandıktan sonra evcil hayvanlar taşıyıcıya geri konulmalıdır.

TSA'dan bir başka ipucu: Evcil hayvanınızın mizacını bilin.

Açıklamada, "Yoğun ve potansiyel olarak kalabalık bir havalimanında onu kontrol edebileceğinizden emin olun" denildi.

Eğer bir evcil hayvan "ürkek" ise ya da toplum içinde kaygı duyuyorsa, yolcular bir TSA görevlisinden özel bir tarama talep etmelidir ve yolculara tenha bir odaya kadar eşlik edilecektir.

Taşıma bandı boyunca ilerlemek evcil hayvanlar için sıkıntı verici olabilir ve bir çantanın içinde hayvanların gerçek boyutlu taslaklarını gören görevliler endişelenebilir.

Farbstein CNN'e yaptığı açıklamada, "Görevlilerimiz, bir yolcunun evcil hayvanını seyahat çantasından çıkarmadığını ve X-ray ünitesine gönderdiğini fark ettiklerinde şok oluyorlar" dedi.

Evcil hayvanlarla ilgili seyahat düzenlemeleri havayolu ve havalimanına göre değişiklik gösterdiğinden, TSA yetkilileri yolcuların uygun şekilde hazırlanabilmeleri için evcil hayvanlarıyla seyahat etmeden önce havayolu şirketine danışmalarını tavsiye ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com