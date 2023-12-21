TSA kontrol noktasında 'kirli bebek bezi'nin yeni tanımı keşfedildi

Gizli 9mm mühimmat, bir erkek yolcunun el çantasının Ulaştırma Güvenlik İdaresi kontrol noktasındaki X-ray cihazında alarm vermesiyle ortaya çıktı.

TSA yaptığı basın açıklamasında bu keşfi "'kirli bebek bezinin' yeni bir tanımı" olarak nitelendirdi ve "görünüşe göre bu adamın bir sonraki uçuşu için havaalanına gitmeden önce el çantasını paketlemek için kurşun geçirmez bir plana ihtiyacı var" diye ekledi.

Ajansın açıklamasına göre Arkansas'ta ikamet eden yolcu ilk başta içi mermi dolu tek kullanımlık bebek bezinin çantasına nasıl girdiğini bilmediğini söyledi. Sonra da kız arkadaşının koymuş olabileceğini öne sürdü.

TSA, Liman İdaresi Polisine haber verildiğini ve adamın mühimmatı yasadışı olarak bulundurduğu için ceza aldığını söyledi.

Liman İdaresi, 20 yaşındaki yolcuya yasadışı mühimmat bulundurmaktan ceza celbi çıkarıldığını doğruladı.

Çarşamba günü yapılan keşif, TSA'nın tatil seyahati döneminin en yoğun günü olacağını tahmin ettiği günden bir gün önce gerçekleşti. TSA, tatil seyahati yoğunluğunu Perşembe günü başlayan ve en çok hava yolcusunun güvenlik kontrol noktalarından geçmesinin beklendiği 12 günlük bir dönem olarak tanımlıyor.

Havaalanları, geçen yıl tatil yoğunluğunun en fazla olduğu 29 Aralık Cuma günü ve 2 Ocak Salı günü de eve dönenlerin yoğunluğu nedeniyle özellikle yoğun olacak.

TSA, tüm dönem boyunca yolcu sayısının 2022'ye göre yüzde altı daha fazla olmasının beklendiğini söylüyor.

CNN'den Pete Muntean bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com