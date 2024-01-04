Trump'ın oy pusulasına erişim konusundaki itirazları varoluşsal anayasal tartışmaları gündeme getiriyor

Ancak Trump'ın Colorado ve Maine'de oy pusulasından çıkarılmasının ardından yaptığı ikiz itirazlar, kişisel hesap verme anlarını geciktirmek ve bozmak için yasaları kullanma konusundaki normal modeline uymuyor. Bu çabalar kendine hizmet ediyor olabilir ve 2020'deki anti-demokratik davranışlarından kaynaklanıyor olabilir. Ancak bunlar aynı zamanda eski başkanın acilen çözülmesi gereken hayati bir anayasal meseleyi gündeme getirmesinin nadir örnekleridir. Trump Colorado konusunda ABD Yüksek Mahkemesi 'ne ve Maine'deki bir eyalet mahkemesine başvurdu. Nihayetinde yüksek mahkeme meseleyi tüm ülke için çözüme kavuşturamazsa 2024 seçimleri kaosa sürüklenebilir.

Trump, 2020 seçimlerini iptal ettirmek için yürüttüğü kampanyanın ardından destekçilerinin Kongre'ye yönelik çete saldırısının ardından Colorado Yüksek Mahkemesi ve Maine'in Demokrat Dışişleri Bakanı'nın 14. Değişikliğin "isyancılar" yasağı kapsamında kendisini diskalifiye etme kararlarına itiraz ediyor.

Çarşamba günü Colorado meselesiyle ilgili olarak Yüksek Mahkeme'ye verdiği dilekçede Trump, bir ayaklanmaya katılmadığını; seçilme yeterliliğinin mahkemeler tarafından değil Kongre tarafından belirlenmesi gerektiğini ve ayaklanmacı yasağının her halükarda başkanlık için geçerli olmadığını savundu. Davada taraf olan Colorado Cumhuriyetçi Partisi, üst mahkemeye daha önce yaptığı bir başvuruda, eyalet Yüksek Mahkemesi'nin kararının devam etmesine izin verilmesi halinde, adayların uygunluğu konusunda ülke çapında bitmek bilmeyen tartışmalara yol açacağı ve "belirsiz" ayaklanma iddialarına yol açabileceği için "feci" ulusal sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunmuştu. Salı günü Maine mahkemesine yaptığı başvuruda Trump, Dışişleri Bakanı Shenna Bellows'un "taraflı bir karar mercii" olduğunu ve kendisini görevden diskalifiye etmeyi amaçlayan bir itirazı dinlemek için yasal yetkisi olmadığını savundu.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden çıkacak herhangi bir karar, Trump'ın Colorado, Maine ve seçilme yeterliliğinin sorgulandığı diğer eyaletlerdeki ön seçimlerde oy pusulasında yer almaya uygun olup olmadığı konusunda son sözü söyleyecek. Mahkemenin Colorado davasını alması için yoğun baskı altında olmasının bir nedeni, 14. Değişikliğin 3. Bölümünün anlamını açıklığa kavuşturmaktır; bu bölüme göre, "daha önce Birleşik Devletler Anayasasını destekleyeceğine... yemin etmiş olup da, buna karşı ayaklanma ya da isyana kalkışan ya da düşmanlarına yardım ya da yataklık eden" hiç kimse Birleşik Devletler altında herhangi bir görevde bulunamaz.

Daha pratik bir bakış açısıyla, Yüksek Mahkeme'ye düşen görev, bazı eyaletlerin kendi yorumlarına dayanarak bir adayı engellemeye karar verip diğerlerinin bunu yapmadığı bir durumun sadece 2024 seçimleri için değil, gelecek nesillerdeki ABD demokrasisi için de savunulamaz olmasıdır.

Kilit sorular, Trump'ın 2020 seçimlerine hile karıştırıldığına dair yalanlarının, destekçilerine 6 Ocak 2021'de Washington DC'de toplanma ve ayaklanmadan önce ülkelerini kurtarmak için "cehennem gibi savaşma" çağrısının bir ayaklanmaya katılma anlamına gelip gelmediğine dayanıyor. Öyle olsa bile, o zaman şu soru ortaya çıkıyor: Birinin isyancı olduğuna karar verme yetkisi kimde? İlgili kişiler bu konuda karar vermek için adil yargılanma hakkına sahip midir? Suçsuz olduğunu savunduğu 91 suç isnadı arasında bile Trump resmi olarak ayaklanma ile suçlanmamıştır. 14. Değişiklik, İç Savaş sonrasında eski Konfederasyon üyelerini kamu görevlerinden diskalifiye etmek için kapsamlı bir şekilde uygulandı, ancak bu bağlam dışında kullanımı çoğunlukla test edilmedi - özellikle de eski bir başkanla ilgili olarak.

Colorado Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz ay verdiği çarpıcı kararda Trump'ın bir ayaklanmayı teşvik ettiğini ve ABD Kongre Binası'ndaki kuşatma tamamen devam ederken bile bunu açıkça ve doğrudan desteklemeye devam ettiğini tespit etti. Maine'de Bellows, daha önce hiçbir eyalet sekreterinin 14. Değişikliğe dayanarak bir başkan adayını oy pusulasına erişimden mahrum bırakmadığını, ancak "daha önce hiçbir başkan adayının ayaklanma girişiminde bulunmadığını" yazdı.

Bu tam da ABD Yüksek Mahkemesi'nin çözmek için kurulduğu türden bir anayasal düğümdür.

CNN hukuk analisti Jennifer Rodgers Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bahsettiğimiz ABD Anayasası, bunun ne anlama geldiği konusunda son sözü söyleyecek olan ABD Yüksek Mahkemesi'dir ve bu konuda daha önce hiç konuşmadılar" dedi.

Bir başka emsal daha oluşturuldu

Sıradan bir başkan adayı, Trump'ın başını ağrıtan bir yığın hukuki sorunla karşılaşsaydı çoktan yarıştan çekilmiş olurdu. Ancak eski başkan, her iddianame, suçlama ve sabıka fotoğrafıyla siyasi olarak -en azından önseçim öncesi anketlerde GOP seçmenleri arasında- yükselişe geçti.

Ancak son dramatik hukuki gelişmelerden sonra, Trump'ın Amerikan demokrasisi ve hukukun üstünlüğü altyapısına karşı bir kez daha verdiği sınavın eşi benzeri görülmemiş doğası üzerinde düşünmeye değer.

Başkan Joe Biden'ın 2020 zaferini çalmaya çalıştığında kendisinden esirgediği seçmenlerin bireysel tercihlerine yönelik bir koruma düzeyi arayışında olduğu için şu anda öne sürdüğü bazı argümanlar da oldukça zengin görünüyor.

Trump'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu özette şu ifadeler yer alıyor: "'Halkın, halk tarafından ve halk için yönetimi' sistemimizde Colorado'nun kararı doğru değildir ve olamaz." "Bu Mahkeme, büyük önem taşıyan bu soruyu değerlendirmek üzere certiorari kararı vermeli, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararını özetle iptal etmeli ve seçmenlere kendi seçtikleri aday için oy kullanma hakkını iade etmelidir."

Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararına karşı daha önce yaptıkları başvuruda, eyalet GOP'un avukatları da benzer bir iddiada bulunmuş ve Trump'ı oy pusulasının dışında bırakarak yargıçların "halkın seçilmiş yetkililerini seçme hakkını gasp ettiklerini" iddia etmişlerdi. Bu tür kaygılar, örneğin Georgia'da yerel yetkililere Biden'ın kritik salıncak eyaletindeki zaferini tersine çevirmek için ihtiyaç duyduğu oyları bulmaları yönünde baskı yaparken ve kendisinin gitmesini isteyen seçmenlerin iradesine rağmen iktidarda kalabilmek için seçmen sahtekarlığına dair -birçoğu ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilen- çok sayıda asılsız iddiada bulunurken Trump'ın aklından bile geçmiyordu.

Trump'ın yasal başvurusunda, Kongre Biden'ın seçim zaferini onaylamak üzere toplanırken destekçilerine barışçıl protesto çağrısında bulunduğu yönündeki ısrarı da inandırıcılığı zorluyor. Trump, 6 Ocak isyanından önceki günler ve haftalarda destekçilerini defalarca kavgacı bir dille teşvik etti. "Cehennem gibi savaşırız. Ve eğer siz cehennem gibi savaşmazsanız, artık bir ülkeniz olmayacak," dedi eski başkan 6 Ocak 2021'de Ellipse'deki kalabalığa. Ancak Trump'ın destekçileri ve avukatları, Trump'ın destekçilerini Kongre binasına "barışçıl ve vatansever bir şekilde" yürümeye çağırdığını ve halkını günler ve haftalar boyunca savaşmaya çağırmasına rağmen temel mesajının bu olduğunu savundular.

Ancak Trump'ın Beyaz Saray'daki eski avukatı Ty Cobb Çarşamba günü CNN'den Erin Burnett'e verdiği demeçte davanın 14. Anayasa Değişikliği'nin isyancı yasağının başkanın kendisiyle ilgili olup olmadığına dayandığını söyledi. Cobb, "Bence mesele Trump'ın isyancılara katılıp katılmadığı ya da destek verip vermediği değil," dedi. "Ancak 14. Değişikliğin 3. Maddesinin başkan için gerçekten geçerli olup olmadığı. Ne yazık ki bu noktada Trump'ın Anayasa'ya göre kazanan taraf olduğunu düşünüyorum."

Cobb, söz konusu maddenin özellikle başkandan bahsetmediğine dikkat çekti. Başkanın Anayasayı korumak, kollamak ve savunmak için ettiği yeminin, diğer yetkililerin 3. Maddede belirtilen "desteklemek" için ettikleri yeminden farklı olduğunu söyledi. Bu da başkanın 14. Değişiklikte bahsi geçen diğer kamu görevlilerinden farklı olduğu fikrini desteklediğini söyledi.

Trump'ın oy kullanma hakkı meselesi bir sonraki seçim öncesinde kritik önem taşıyor ancak bu meselenin çözümü, ulusal birlik içinde yeni çatlaklar yaratacak bir başka tartışmalı oylama hayaletinin önüne geçilmesi açısından da hayati önem taşıyabilir.

Önde gelen muhafazakar seçim avukatı Ben Ginsberg Salı günü CNN'de yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme'nin genel seçimler için ve kesinlikle 6 Ocak'ta (2025) Seçiciler Kurulu oyları açılmadan önce bu konuyu ele alması gerçekten çok önemli" dedi. "Çünkü Kongre üyelerinin yapabileceği birkaç şeyden biri başkan adaylarının niteliklerine itiraz etmektir ve bu, 6 Ocak'ta Kongre'de ilk kez tartışılmasını isteyeceğiniz bir konu değildir."

Trump'ın geniş kapsamlı yürütme yetkisi iddiaları - ve bunların gelecekte ne anlama gelebileceği

Trump'ın Colorado ve Maine'deki oy pusulalarının geçersiz sayılmasına ilişkin temyiz başvuruları -ki her ikisi de devam eden mahkeme süreçleri nedeniyle askıya alınmış durumda- şu anda içinde bulunduğu tek önemli anayasal dava değil. Eski başkan 15 Ocak'taki Iowa seçimlerine doğru ilerleyişini hızlandırırken, önümüzdeki hafta Washington'daki bir federal temyiz mahkemesi, başkanlık dokunulmazlığı iddialarına karşı çıkan bir alt mahkeme kararını bozma girişimini görüşecek. Trump, 2020 seçimlerine müdahale etme girişiminin, özgür ve adil bir oylama sağlamak için başkan olarak yetkilerini uygun bir şekilde kullanmaktan başka bir şey olmadığını savunuyor.

CNN'in Çarşamba günü bildirdiğine göre, Trump ve ekibi tartışmalara katılması için planlar yapıyor. Daha önce de yaptığı gibi, muhtemelen bugünü siyasi amaçları için kullanmaya çalışacaktır. Gerçekten de bu dava, Trump'ın hesap verebilirliği geciktirmek için yasaları kullanma şablonuna çok daha uygun görünüyor. Trump'ın argümanları, hiçbir Amerikalının yasaların üstünde olmadığı ilkesine meydan okuyarak, başkanların görevdeki eylemlerinden nihai olarak sorumlu tutulamayacağını ima ediyor.

Özel danışman Jack Smith, davayla ilgili kendi dosyalarında, Trump'ın geniş kapsamlı başkanlık yetkisi iddiasının "Başkanların görevde kalmak için suç işlemelerine izin verme tehdidinde bulunduğu" uyarısında bulundu. Smith, Yüksek Mahkeme'ye konuyu ele alması için başarısız bir dilekçe vermişti, ancak temyiz mahkemesinin kararından sonra dava bu yönde ilerleyebilir ve bu da duruşmanın planlandığı gibi 4 Mart'ta başlayıp başlamayacağına karar verilmesine yardımcı olacak bir faktör.

Smith özetlerinde ayrıca gelecekteki bir başkanın Trump tarafından talep edilen muafiyetleri nasıl kullanabileceğine dair kaygı verici bir tablo çizdi. Smith, "kazançlı bir devlet ihalesini ödeyene yönlendirmek karşılığında rüşvet kabul eden bir Başkan'a; FBI Direktörüne siyasi bir düşman hakkında suçlayıcı kanıtlar yerleştirme talimatı veren bir Başkan'a; Ulusal Muhafızlara en önde gelen eleştirmenlerini öldürme emri veren bir Başkan'a cezai kovuşturmadan muafiyet verilmesine karşı çıktı; ya da yabancı bir düşmana nükleer sırlar satan bir Başkan, çünkü bu senaryoların her birinde Başkan sadece yasaları uyguladığını ya da Adalet Bakanlığı ile iletişim kurduğunu ya da Başkomutan olarak yetkilerini kullandığını ya da dış diplomasi yaptığını iddia edebilir."

Bu, bir zamanların ve muhtemelen geleceğin başkanının ikinci dönemini düşmanlarını cezalandırmak için kullanmaya yemin ettiği ve giderek daha aşırı ve otokratik bir platform benimsediği bir seçimde ortaya çıkan akademik bir soru değildir.

Smith'in varsayımsal hukuki argümanı geleceğe bir bakış olabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com