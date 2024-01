Trump'ın mahkeme salonu ve kampanya yolundaki çarpışması gerçeğe dönüşmek üzere

Mahkeme salonu ve kampanya yolunun yan yana gelmesi, eski başkanın yaklaşan dört ceza davasının gölgesinde kalan eşi benzeri görülmemiş bir Beyaz Saray yarışının tonunu belirleyecek. Cumhuriyetçilerin ön seçim yarışında ilk oylar kullanıldığında ülke, birliğini, demokrasisini ve yasal kurumlarını bir kez daha sonuna kadar zorlayacak bir siyasi sınava girecek. Trump'ın ikinci bir dönemi siyasi düşmanlarını cezalandırmak için kullanacağı ve 2020 seçimlerini çalma girişiminden dolayı hesap vermekten kaçmak için başkanlık yetkilerini kullanacağı konusunda hiçbir şüphe bırakmıyor.

Hatta davalarının zamanlamasına ve adaylığı kazanıp kazanmamasına bağlı olarak GOP'un önde gelen ismi Trump'ın Kasım ayında hüküm giymiş bir suçlu olarak seçime girmesi bile söz konusu olabilir. Önseçim sezonu bu ay gerçek anlamda başlarken, Kasım ayındaki en olası senaryo, anketlerin çoğu seçmenin istemediğini gösterdiği, eski başkan ile mevcut başkan arasında sıkı bir rövanş.

Trump, olağanüstü bir siyasi geri dönüşün ilk adımı olarak 2016'da kazanamadığı Iowa'yı kazanarak net bir açıklama yapmaya kararlı. Trump'ın 2020 seçimlerinin sonucunu kabul etmeyerek Washington'dan utanç içinde ayrılmasının ve demokrasiye yönelik çarpıcı bir saldırıyla ABD Kongre Binası'na saldıran bir güruhu kışkırtmasının üzerinden sadece üç yıl geçti. Şimdi ise 91 suçlamayla karşı karşıya olan Trump, 1892'de Grover Cleveland'dan sonra ülkeyi ve dünyayı sarsacak ikinci bir dönem daha geçiren ikinci eski başkan olma yolunda ilerliyor.

Eski Başkan Pazartesi günü yeni yıla 2020 seçimleriyle ilgili yalanlar ve Başkan Joe Biden'ın suç işlediğine dair asılsız suçlamalarla dolu vahşi bir sosyal medya paylaşımıyla girdi. Öfkeli ve savunmacı tonu, Trump'ın 2024 başkanlık yarışını ve önündeki ulusal çileyi nasıl yönetmeyi planladığını önceden haber veriyordu. Truth Social'da halefinin "Siyasi Rakibine bu Ülkede daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde saldırdığını ve umutsuzca 'TRUMP'I HAPSE ATMAK istediğini iddia etti. Çok tehlikeli bir oyun oynuyor ve Amerika'nın büyük halkı buna İZİN VERMEYECEK."

Trump'ın son seçimden sonraki eylemleri, bu seçimin neden bu kadar kırılgan ve ulusun geleceği açısından kritik olacağının temelini oluşturuyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde uğraşması gereken çok sayıda yasal zorluğun çoğu, çalınmış bir seçim hakkındaki yalanlarından ve seçmenlerin iradesine meydan okuyarak iktidara tutunmak için yaptığı umutsuz girişimlerden kaynaklanıyor. Biden yönetimi tarafından siyasi olarak zulüm gördüğüne dair iddiaları da dahil olmak üzere, hukuki durumunu siyasi olarak kullanması ve artan aşırıcılığı, seçimlere giden siyasi atmosferi kirletecektir. İkinci başkanlığını düşmanlarına karşı "intikam" almaya adama sözü, Amerikan siyasetinde bir başka karanlık dönem olasılığını artırıyor.

Trump'ın GOP'taki rakipleri için zaman daralıyor

Trump'ın önümüzdeki birkaç hafta içinde yaşayacağı çifte siyasi ve hukuki hayat, Cumhuriyetçi rakiplerinin Trump'ın üst üste üçüncü kez Cumhuriyetçi adaylığa doğru yürüyüşünü engelleme çabalarının yoğunlaştığı bir döneme denk gelecek. Florida Valisi Ron DeSantis kampanyasını Iowa'da sürpriz bir galibiyet üzerine kurdu ki anketlere göre bu pek olası görünmüyor. Eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley ise New Hampshire'da Trump'la başka bir yerde başa baş bir mücadele için kendisine bilet sağlayacak bir galibiyet için bastırıyor. Ancak her iki aday da, her iddianame ve sabıka fotoğrafında Trump'ın yanında yer alan GOP taban seçmenlerini yabancılaştırma korkusuyla eski başkanın yasal sorunlarından faydalanmaya istekli değil.

Kampanyanın sonucuna nihayetinde seçmenler karar verecek olsa da, rakiplerinin mücadeleleri Trump'ın parti üzerinde 2020'de olduğundan daha da sağlam bir tutuşa sahip olduğunu gösteriyor. Ancak bu gücüne rağmen Trump, Cumhuriyetçiler için genel seçimlerde yüksek riskli bir aday olmaya devam ediyor zira demagojileri geçmişte kritik öneme sahip eyalet seçmenlerini yabancılaştırmıştı. Ve 1930'ların diktatörlerini anımsatan söylemiyle, doğrudan Biden'ın ABD demokrasisini ve siyasi özgürlükleri yok edeceği yönündeki ana argümanına oynuyor olabilir.

Biden'ın geleceği de önümüzdeki birkaç hafta içinde belli olacak

Trump ABD'de dikkat dağıtıcı suçlarla uğraşırken, Biden önümüzdeki iki hafta ve sonrasında yılını ve ikinci dönem umutlarını belirleme kapasitesine sahip can sıkıcı iç ve dış politika hesaplaşmalarıyla uğraşmak zorunda.

Başkan, Kongre'yi Ukrayna ve İsrail'in savaş çabaları için milyarlarca dolarlık yardım paketlerini geçirmeye zorlarken, zaman 19 Ocak'ta hükümetin kısmi finansmanının son tarihine doğru ilerliyor ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri güney sınırı krizine yanıt vermek için acımasız önlemler taleplerini rehin tutuyor. Aynı zamanda 2 Şubat'ta bir başka kısmi finansman son tarihini de içeren bu çatışma, yönetemeyen bir Kongre için neredeyse imkânsız bir zorluk teşkil ediyor.

Yeni Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson için de kritik bir an yaklaşıyor; Johnson, küçük çoğunluğunu kontrol eden aşırı sağcı üyeleri şımartmak ile hükümeti açık tutmak ve ABD'nin kanlı savaşlara saplanmış müttefiklerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Bu, eski Meclis Başkanı Kevin McCarthy'nin düştüğü ikilemin aynısı. Iowa seçimlerinin yakınlığı ve Trump'ın uzun vadede Washington'da kaos görmek istemesi, hükümet harcamaları karmaşasının çözümünü daha da zorlaştıracaktır.

Trump yasal bir bataklıkla karşı karşıya

Trump Iowa'da bir dizi etkinlik planlayarak önseçimi hızla tamamlamaya ve Biden'a karşı genel seçim kampanyasına geçmeye çalışıyor. Ancak sürekli olarak geri çekilmek zorunda kalacak.

Eski başkan, Maine ve Colorado 'nun 14. Değişikliğin "isyancı" yasağı nedeniyle kendisini oy pusulasından men etme çabalarına karşı yeni bir savaşla karşı karşıya. Özel danışman Jack Smith ile 2020 seçimlerini iptal etmek için attığı adımların başkanlık dokunulmazlığı kapsamında olduğuna dair kendi geniş kapsamlı iddiaları da dahil olmak üzere birçok cephede mücadele ediyor. Muhtemelen Yüksek Mahkeme'ye gidecek olan temyiz başvurusu lehine sonuçlanırsa, yürütme yetkisinin muazzam bir şekilde genişlemesine neden olacak ve başkanların etkili bir şekilde yasaların üstünde olacağı anlamına gelecektir.

Bu arada 11 Ocak'ta New York'ta Trump, yetişkin oğulları ve Trump Organizasyonunu hedef alan dolandırıcılık davasında kapanış konuşmaları başlayacak. Eski başkanın geçen yıl tanık kürsüsündeki ateşli görüntüsü, 2024'te hukuki ve siyasi stratejilerini nasıl birleştireceğinin bir ön göstergesiydi. Davaya bakan ve dolandırıcılık yapıldığına hükmeden yargıç, ay sonuna kadar tazminat da dahil olmak üzere nihai kararını vermeyi umuyor; ancak Trump'ın avukatları Trump aleyhine verilen özet yargı kararını temyize götürdüler ve yargıcın davayla ilgili kararını da temyize götüreceklerini açıkça belirttiler.

Bu arada 15 Ocak'taki Iowa zafer partisi, ertesi gün E. Jean Carroll tarafından kendisine karşı açılan ikinci davada tazminatların belirleneceği duruşmanın başlamasıyla Trump'ın moralini bozabilir. Ayrı bir davada sivil jüri, Trump'ın yazara cinsel tacizde bulunduğunu tespit ettikten sonra darp ve hakaretten 5 milyon dolar ödemesine karar vermişti. Trump tüm suçlamaları reddetti.

Yasal sorunları bu listeyle sona ermeyecek. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, Trump ve ortaklarının seçimlere müdahale iddiasıyla hesap vermeye çağrıldığı Georgia'daki haraç davası ve gizli belgeleri sakladığı ve yanlış kullandığı iddiasıyla Florida'da görülen federal dava öncesinde yeni davaların açılması bekleniyor.

Temyiz mahkemesinin Trump'ın dokunulmazlık talebine ilişkin kararı, federal seçimlere müdahale davasının mevcut başlangıç tarihinin Süper Salı'dan bir gün önce olan 4 Mart'ı geçip geçmeyeceğini belirlemek açısından özellikle önemli olacak. Bu da diğer yargıçların programlarını değiştirebilir ve Trump'ın Kasım ayındaki seçimlerden önce gerçekten bir ceza davasıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağını belirlemeye yardımcı olacaktır.

Yoksa Trump'ın çabaları zaman aşımına uğrayacak ve Kasım ayında kazanması halinde başkanlık yetkisiyle kendisine karşı açılan federal ceza davalarını geçersiz kılma ihtimalini mi ortaya çıkaracak? Washington DC'deki bir ABD temyiz mahkemesi, 9 Ocak'ta eski başkanın dokunulmazlık talebini reddeden alt mahkeme kararını bozmak için ileri sürdüğü argümanları dinlemeye başlayacak. Davanın Maine ve Colorado oy pusulası davalarıyla birlikte Yüksek Mahkeme'ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor; bu da en üst mahkemenin çekişmeli bir başkanlık seçiminin yıpratıcı siyasi sıcaklığına daha da sürükleneceği anlamına geliyor.

Trump'ın Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kendisini oy pusulasından çıkarma kararına itiraz etmek için Perşembe gününe kadar süresi var. Davada taraf olan Colorado Cumhuriyetçi Partisi de karara itiraz etmiş ve ABD Yüksek Mahkemesi'nden kararı bozmasını istemişti. Diğer bazı eyaletler de benzer çabaları reddetti. Ancak 14. Değişiklik destanının son halkasında, Maine'in Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Shenna Bellows, eski başkanın temyize gitmesine izin vermek için ara vermiş olsa da kararını geçen hafta açıkladı.

Kaynak: edition.cnn.com