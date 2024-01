Trump'ın GOP'taki rakipleri, onu devirmek için zaman daralırken neden en büyük sorumluluğunu vurmaya cesaret edemiyor?

Ancak Iowa seçimlerine sadece 13 gün kala, Florida Valisi Ron DeSantis ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, Cumhuriyetçilerin önde giden adayını, genel seçimlerde ayağına çelme takabilecek ve tarihe geçmesine neden olacak kilit bir sorumlulukla, yani Amerikan demokrasisine yaptığı saldırılarla vurmaya cesaret edemiyorlar.

Trump'ın kişisel intikam için kullanmaya yemin ettiği olası başkanlığı öncesinde giderek daha otokratik bir üslup benimsemesi nedeniyle bu kişilerin suskunluğu kampanya hatasına işaret edebilir ve siyasi cesaret eksikliğine ihanet edebilir.

Nitekim bir Iowa seçmeninin Salı günü Gray TV belediye binasında DeSantis'e yönelttiği yazılı soruda ifade ettiği gibi "Trump'ı neden koruyorsunuz? Neden korkuyorsunuz?"

Ancak eski başkanın GOP'u, 2020 seçimlerini bozmaya çalıştıktan sonra Washington'dan utanç içinde ayrıldığı zamankinden bile daha sıkı bir şekilde kavradığı düşünüldüğünde, rakiplerinin duruşu stratejik olarak mantıklı. Trump'ın gücü kısmen yıkıcı karakterine, kurallara göre oynamayı reddetmesine ve GOP seçmenleri arasındaki halk kahramanı statüsüne dayanıyor. Ancak Trump'ın gücü, tabanın anti-demokratik davranışlarından dolayı kendisinden hesap sorma girişimlerine ve destekçilerinin ABD Kongre Binası'na saldırması gibi olaylarda kendisinin suçlanması gerektiği fikrine karşı yaygın ilgisizliği ile de pekişiyor.

Trump'ın süper gücü, tıpkı başkan olduğu ve Kongre'deki GOP'lu muhaliflerini bastırdığı dönemde olduğu gibi, kendisini eylemlerinin sonuçlarından koruyor ve seçmenlerinden pay almak isteyen birincil rakiplerinin kendisinden hesap sormasını siyaseten imkansız hale getiriyor.

Trump Salı günü, şaşırtıcı bir dizi mahkeme yükümlülüğü ve davalarında olası geri dönüşlerle karşı karşıya kalacağı iki haftalık bir dönem öncesinde, siyasi kısıtlamalara karşı sürekli meydan okumasının neden olduğu karmaşık yasal karmaşada yeni bir hamle yaptı. Maine'in Demokrat Partili eyalet sekreterinin 14. Anayasa Değişikliği'nin 'isyancıları' yasaklaması nedeniyle kendisini oy pusulasından çıkarma kararına karşı temyiz başvurusunda bulundu. Bunu Colorado Yüksek Mahkemesi'nin aynı yönde verdiği ve kendisinin de temyize gitmesi beklenen karar izledi. Her iki davanın da ABD Yüksek Mahkemesi'nde sonuçlanması muhtemel.

Eğer tarih bir yol göstericiyse, birçok liberal hukukçu arasında bile anayasal açıdan tartışmalı olan oy pusulası meselesi, dört ceza iddianamesi ve New York'taki sivil dolandırıcılık davası gibi Trump'ı taban seçmenlerine daha da bağlayacaktır.

Bu da DeSantis ve Haley'i Trump'a hala sıcak bakan Cumhuriyetçileri küstürmeden ona saldırmanın bir yolunu aramak zorunda bırakacak.

DeSantis bir açılış için çaresiz

Bir zamanlar ülke çapında bir juggernaut olmayı vaat eden bir kampanyayı canlandırmak için Iowa'da üzücü bir sonuca bel bağlayan DeSantis, önümüzdeki hafta Hawkeye Eyaleti'nde yapılacak bir CNN tartışmasına katılmayı reddettiği için Salı günü eski başkana saldırdı. Trumpizm'in Oval Ofis'teki uygulayıcısı olarak Trumpizm'in yazarından çok daha iyi olacağını öne sürdü.

"Neden sorulara cevap vermek zorunda kalmasın ki? Yasadışıları sınır dışı etmek ve bir duvar inşa etmek gibi şeylerle yarışıyor ama bunu '16'da yaptı ve başaramadı. Dolayısıyla bu sorulara cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum," dedi DeSantis.

Gray TV belediye binasının ilerleyen saatlerinde Florida valisi Trump'a yumuşak davrandığı iddialarını da reddetti ve eski başkanla güçlü bir tezat oluşturduğunda ısrar etti.

Trump'a karşı son alternatif olarak ortaya çıkmayı umduğu New Hampshire'da kampanya yürüten Haley, seçmenlere eski başkanın kendisine yönelik yeni saldırılarının meydan okumasından endişe duyduğunu gösterdiğini söyledi.

"Reklamlarında ve öfke nöbetlerinde söylediği her şey yalan. Her biri. Her birinde bir parça doğruluk payı aradım," diyerek Trump'ın valiyken uyguladığı benzin vergisi politikasıyla ilgili iddialarını reddetti.

"Herkesin bahsettiği en büyük şey Trump döneminde ekonominin ne kadar iyi olduğu. Öyleydi, değil mi? Ama ne pahasına? Bizi sadece dört yılda 8 trilyon dolar borca soktu" dedi ve ardından ekledi: "Bizi borca sokarak iyi bir ekonomiye sahipmiş gibi davranamazsınız."

Ancak DeSantis gibi Haley de odadaki anti-demokratik file dokunmadı.

Haley ve DeSantis, Trump'a odaklanmayı artırırken, şimdi de birbirlerine sert saldırılarda bulunuyorlar. Haley yanlısı bir süper PAC'ın Iowa'da yayınladığı bir reklam DeSantis'i "sahtekar" ve "liderlik edemeyecek kadar ezik" olarak eleştiriyor. DeSantis'in siyasi savaş odası Haley'e "Hilekar Nikki" diye saldırıyor. Bu hırçın üslup, Haley ve DeSantis'in başkanlık yarışında ayakta kalabilmek için Ocak ayından Trump'ın açık bir alternatifi olarak çıkmaya şiddetle ihtiyaç duydukları gerçeğini yansıtıyor.

GOP adaylık yarışının 15 Ocak'ta Iowa'da resmi olarak başlamasından önce karşılıklı düşmanlıkları, birçok gözlemcinin ikisinin de ülke çapındaki bir yarışta ikincilik için kilitlendiğine inanmasına neden oluyor. Trump'ın GOP adaylığını garantilemesi, ABD demokrasisini modern zamanlardaki en büyük sınavına tabi tuttuktan sadece üç yıl sonra çarpıcı bir siyasi geri dönüş olacaktır.

Birçok Amerikalı ve özgür dünyanın büyük bir kısmı Trump'ın iktidara geri dönme ihtimalini dehşetle karşılarken, Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında devam eden hakimiyeti, Amerika'nın ortasını kesen büyük bir siyasi ve gerçek algı kopukluğunu yansıtıyor.

Cumhuriyetçilerin çoğu demokrasinin tehdit altında olduğu fikrine pek tahammül edemiyor

Demokratlar ve medya ikinci bir Trump döneminin demokrasi açısından doğuracağı sonuçlara odaklanırken, GOP seçmenleri arasında bir önceki başkanlığın sonunda yaşananlarla ilgili hesap verme konusunda kayda değer bir iştahsızlık var. Ocak 2021'de yaşananları değerlendirmeye yönelik bu uzun süreli antipati, Washington'daki üst düzey GOP liderlerinin davranışlarını uzun süredir şekillendiriyor. Salı günü Trump'ın gücünün yeni bir işareti olarak Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Louisiana'lı Steve Scalise eski başkanı resmen destekledi.

Salı günü The Washington Post ve Maryland Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni bir anket ise Cumhuriyetçi seçmenlerin 6 Ocak 2021'de Trump'tan hesap sormaya daha az ilgi göstermeye başladığını ortaya koydu. ABD'li yetişkinlerin %55'i Kongre Binası'nın basılmasını asla unutulmaması gereken bir demokrasi saldırısı olarak görürken, Cumhuriyetçilerin %72'si bu olayı geride bırakmanın zamanı geldiğini düşünüyor. İki yıl önce Cumhuriyetçilerin %27'si Trump'ın saldırıda "büyük ölçüde" ya da "iyi miktarda" sorumluluk taşıdığını düşünüyordu. Trump'ın saldırı nedeniyle hapse atılanları aylarca siyasi mahkumlar olarak göstermesinin ardından yapılan ankete göre şimdi bu oran sadece %14.

Demokrasi siyaset dünyasında pek çok milletvekili, uzman ve gazetecinin odak noktası olsa da, örneğin Covid-19 pandemisinden kalan yüksek fiyatların çoğu seçmende daha fazla yankı bulduğu ülkenin geri kalanında daha az somut bir konu.

Cumhuriyetçi seçmenler arasında yapılan anketler, Trump'ın çok sayıda iddianameden ve Colorado ve Maine gibi bölgelerin onu oy pusulasından atmasından faydalanmayı neden bu kadar kolay bulduğunu gösteriyor. Ayrıca DeSantis ve Haley'in Trump'ı üstü kapalı bir şekilde eleştirirken, Amerikan demokrasisini uçurumun kenarına getirdiği için neden henüz onunla yüzleşmediklerini de açıklıyor.

"Bu olay ulusun önüne azil yoluyla geldi. Beraat etti. Bence 6 Ocak pastanın içinde pişti. Bence Jack Smith davaları oylamadaki siyasi sonucu değiştirmiyor," diyen Güney Carolina GOP Senatörü Lindsey Graham Pazar günü CBS'in "Face the Nation" programında eski başkan aleyhinde iki federal ceza davası yürüten özel danışmana atıfta bulundu. "Günün sonunda Donald Trump Cumhuriyetçilerin ön seçimini kazanmak için iyi bir konumda çünkü Cumhuriyetçiler onun iyi bir başkanlık dönemi geçirdiğine inanıyor."

Graham'ın yorumları, Trump'ın yıllarca seçimlerde hile yapıldığına dair asılsız iddialarda bulunmasının ve şimdi de Başkan Joe Biden'ı seçimlere müdahale etmekle suçlarken kendisini Amerikan demokrasisinin kurtarıcısı olarak göstermesinin ardından Cumhuriyetçi seçmenler arasında hakim olan hissiyatı yansıtıyor. Bu iddialar, 6 Ocak'ta yaşananları haberleştiren ana akım yayın organlarına duyulan derin güvensizliğin ortasında muhafazakâr medya tarafından üç yıldır dile getiriliyor.

Haziran ayında Trump destekçilerine, o zamanki iki iddianamesini bir "onur rozeti" olarak gördüğünü ve "sizin için suçlanıyorum" dediğini söyledi. Iowa seçimlerine doğru yaşanan sonraki gelişmeler stratejisinin işe yaradığını gösteriyor.

Biden'ın açılışı

Trump, genel seçimlerde benzer bir uzlaşmayı elde edemeyebilir. Anketlerde kötü sonuçlar alan ve kendi tabanında bile yaşıyla ilgili endişeler bulunan Biden, yeniden seçilme teklifini Trump ve "MAGA Cumhuriyetçi aşırılıkçıların" demokrasi için ciddi bir tehdit oluşturacağı iddiası etrafında şekillendiriyor.

Bu strateji bazı yerlerde işe yarayabilir çünkü Trump, aşırı davranışları ve söylemleriyle arka arkaya yapılan ulusal seçimlerde kritik öneme sahip kararsız eyalet seçmenlerini yabancılaştırdı. Her ne kadar Trump son yapılan anketlerde Biden'ın önünde gitse de, bu stratejinin Biden'ın ikinci dönemini garantilemeye yetip yetmeyeceği henüz belli değil.

Ancak GOP içinde Trump'a bu konuda saldıracak bir seçmen kitlesi yok. Trump'ı ABD değerlerine yönelik bir tehdit olarak açıkça eleştiren ve görünürlüğü olan tek aday Chris Christie. Eski New Jersey valisi de Haley'i, Trump'ın "kaos" ve dramını geride bırakmanın zamanının geldiği yönündeki üstü kapalı sözleri nedeniyle eleştirdi.

"Ne? Bu tam olarak ne anlama geliyor sayın vali? Neden söylemiyorsunuz? O Harry Potter kitaplarındaki Voldemort değil," dedi Christie 30 Kasım'da New Hampshire'da. Ancak Christie, bağımsız seçmenlerin parti adaylarını seçmede özellikle önemli olduğu Granite Eyaleti dışında GOP'ta çok az ilgi görüyor.

Trump'ın üst üste üçüncü Cumhuriyetçi adaylığını kazanıp kazanmayacağına anketler değil seçmenler karar verecek. Hem Iowa hem de New Hampshire'da son dakika gelişmeleri sürprizlere yol açabiliyor.

Ancak zaman daralırken, Haley ve DeSantis'in Trump'ın Amerikan tarihindeki lekesiyle mücadele edememesi iki soru daha doğuruyor.

Kendisine karşı en güçlü siyasi malzemeyi kullanamayacaksanız neden başkanlığa aday olmak gibi yorucu ve çoğu zaman aşağılayıcı bir sürece giresiniz ki? Ve önümüzdeki birkaç hafta Trump'ın 2024 GOP yarışında her zaman rakipsiz olduğunu kanıtlayacak mı?

Kaynak: edition.cnn.com