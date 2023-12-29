Trump'ın bir eyalette daha oy kullanmasının engellenmesinin ardından ABD'de seçim kaosu riski derinleşiyor

Bu ayın başlarında Colorado Yüksek Mahkemesi 'nin verdiği benzer bir kararın ardından Maine Eyalet Sekreterliği'nden gelen buhamle, Trump'ın kampanyası için büyüyen bir krizi daha da kötüleştirdi ve ABD Yüksek Mahkemesi'nin 14. Anayasa Değişikliği'nin "isyancı yasağı "ndan kaynaklanan bu konuyu ele alması için gerekçeleri güçlendirdi. Bu durum halihazırda seçimleri çevreleyen kargaşayı daha da şiddetlendirdi ve ulusal bölünmeleri daha da derinleştirebilir.

Iowa'da Cumhuriyetçilerin aday belirleme yarışında oy verme işleminin 15 Ocak'ta başlayacağı ve diğer önemli oy verme tarihlerinin yaklaştığı şu günlerde artan belirsizliğe acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Maine Eyalet Sekreteri Demokrat Shenna Bellows, Trump'ın ekibinin eyalet mahkemesinde açmayı planladığını söylediği olası bir temyiz davasını beklemek üzere kararını durdurdu.

Karar, Trump'ın New Hampshire'da yükselen rakibi Nikki Haley'nin kölelik konusundaki gafının bir ivme kaybına dönüşmesini engellemeye çalıştığı gün geldi.

Bir başkan adayının 2023 yılında, 160 yıl önce ülkeyi parçalayan şeyin insanların köleleştirilmesi olduğunu açıkça ifade edemeyeceği fikri bile başlı başına çarpıcıdır.

Ancak oy verme işleminin başlamasına üç haftadan az bir süre kala eski Güney Carolina valisini çevreleyen drama, yerçekimine meydan okuyan siyasi kariyeri boyunca daha pek çok skandala ve rezalete neden olan Trump'ın üzerindeki incelemeyi hafifletme etkisi de yaratıyor ki bunların çoğu, girdap haline gelen yasal ifşasının ardındaki 2020 seçim inkarcılığıyla ilgili.

Maine'in kararı, Trump'ın yenilgiyi kabullenmeyi reddetmesi ve ABD'nin efsanevi iktidar devrine yönelik tarihi meydan okumasından kaynaklanan 2024 kampanyasını çevreleyen benzeri görülmemiş hukuki ve siyasi karmaşayı daha da derinleştirdi. Sonuçta, iki eyalet eski bir başkanın ABD hükümetine karşı ayaklanma başlattığına karar verdi ki bu tarihin başka hiçbir döneminde görülmemiş bir durum.

Ancak bu tartışma, Trump'a 6 Ocak'ın bedelini ödetme çabalarının, Amerikan demokrasisini benzersiz derecede tehlikeli bir meydan okumadan koruma gerekçesiyle haklı olup olmadığı ya da önümüzdeki sonbaharda Başkan Joe Biden ve Demokratlar aleyhine siyasi olarak geri tepip tepmeyeceği konusunda yeni soruları da beraberinde getiriyor. Trump'ın karşı karşıya olduğu çok sayıda suçlama, 2020'de çılgınca anti-demokratik davranışları büyük bir genel seçim sorumluluğu yaratabilecek olsa bile, taban seçmenleri arasındaki popülaritesini artırma eğiliminde.

'Demokrasi kutsaldır'

Bellows kararında, koşulların o kadar tuhaf olduğunu ve Anayasa'nın kendisine Cumhuriyetçilerin önde gelen adayını oy pusulasından diskalifiye etmekten başka seçenek bırakmadığını yazdı.

Bellows, "Bu sonuca kolaylıkla varmıyorum" dedi. "Demokrasi kutsaldır ... Hiçbir Dışişleri Bakanı'nın On Dördüncü Değişikliğin Üçüncü Bölümüne dayanarak bir başkan adayını oy pusulasına erişimden mahrum bırakmadığının farkındayım. Bununla birlikte, daha önce hiçbir başkan adayının ayaklanma girişiminde bulunmadığının da farkındayım."

Trump'ın ekibi de buna karşılık verdi ve eski başkan, üç yıl önce yok etmeye çalıştığı temel Amerikan ayrıcalığının, yani seçmenlerin başkanlarını seçme hakkının ülke tarafından korunmasını talep etti.

Trump'ın kampanyasından yapılan açıklamada "Gerçek zamanlı olarak bir seçim hırsızlığı girişimine ve Amerikan seçmeninin haklarının elinden alınmasına tanık oluyoruz" denildi. "Mavi eyaletlerdeki Demokratlar, Başkan Trump'ın ismini oy pusulasından çıkarmaya çalışarak Amerikalı seçmenlerin medeni haklarını pervasızca ve anayasaya aykırı bir şekilde askıya alıyor."

Bu iddia son derece ironiktir zira Trump 2020 seçimlerinin sonucunu hala inkar etmektedir ve bunu Biden'a oy veren kilit eyaletler de dahil olmak üzere seçmenlerin haklarını elinden alma girişimi izlemiştir. Trump'ın sahte seçmen sahtekarlığı iddiaları birçok mahkemeden geri çevrildi ve yönetimi tarafından karalandı. Ancak bu durum Trump'ı 2024 kampanyasının merkezine bu iddiaları koymaktan alıkoymadı ve Biden'ı Trump'ın işlediği suçun ta kendisi olan seçimlere müdahale etmekle suçlamak için bir araç haline geldi.

Maine'den gelen dramatik haber, CNN'in özel bir raporunun eski başkanın 2021 başlarındaki seçim müdahalesinin boyutlarına ilişkin yeni ayrıntıları ortaya koymasından saatler sonra ortaya çıktı. Kayıtlar, Trump'ın danışmanı Kenneth Chesebro'nun, Kongre'nin seçim sonuçlarını onaylamasından günler önce sahte seçmen oy pusulalarının postada takılı kalmasının Trump kampını "çıldırttığını" söylediğini gösteriyor. Dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılmayı reddettiği, Trump'ı gerçek başkan ilan etme planını desteklemek üzere 5 Ocak'ta bu oy pusulalarının Washington'a ulaştırılması için hızlı bir şekilde düzenlemeler yapıldı.

Yeni kanıtlar, Trump'ın Beyaz Saray'da kalmak için gösterdiği çılgınca çabaların aslında hileli bir seçimin ardından seçmenleri korumak için başkanlık yetkisinin uygun bir şekilde kullanılmasını temsil ettiği yönündeki son ve giderek daha da zorlaşan yasal savunmasını daha da zayıflattı.

Haley kampanyasını istikrara kavuşturmak için mücadele ediyor

Trump'ın 2020'deki tavrının giderek genişleyen yankıları Perşembe günü, Haley'in ABD İç Savaşı'nın nedeni olarak köleliği göstermemesi üzerine yaşanan bir başka olağanüstü tartışmayla birlikte ortaya çıktı.

Haley'in yanlış adımı - ve bunu düzeltmek için gösterdiği beceriksizce çabalar - kariyeri boyunca peşini bırakmayan, ırk ve İç Savaş gibi konularda kendi siyasi çıkarları için tarihin gerçekleri hakkında sık sık ikircikli davrandığı izlenimi de dahil olmak üzere kötü eleştirileri yeniden canlandırdı.

Tartışma aynı zamanda Noel tatilinin ardından kampanya sürecine geri döndüğü ilk etkinlik olması ve rakiplerinin kendisinin en büyük siyasi sahneye hazır olmadığını iddia etmelerine olanak tanıması nedeniyle başkanlık kampanyasının ne denli dikkat gerektirdiğini de hatırlatıyor. Her ne kadar yorumları koyu kırmızı eyalet önseçimlerinde büyük bir sorun teşkil etmese de, New Hampshire'daki GOP önseçimlerine katılabilecek ve Trump'ın anketlerdeki liderliğini azaltmasına yardımcı olması gereken bağımsız seçmenleri kazanma çabasını zorlaştırabilir. Granit Eyaleti, İç Savaş'ta Konfederasyon'a karşı savaşmak üzere alaylar göndermekle gurur duyan bir geçmişe sahip.

Haley'nin rakipleri onun rahatsızlığından faydalanmaya çalıştı. Bu yılın başlarında eyaletindeki okullarda köleliğin öğretilmesiyle ilgili bir tartışmanın içinde kalan Florida Valisi Ron DeSantis, Haley'nin "prime-time için hazır bir aday olmadığını" ilan etti.

"Herhangi bir incelemeyle karşı karşıya kaldığı anda pes etme eğilimine giriyor" dedi.

Eski New Jersey Valisi Chris Christie ise yarıştan çekilmeyi reddetmesini desteklemek için onun sorunlarını ele aldı. "Sizin için kolaylaştırayım. Eğer biri bana İç Savaş'ın nedenini sorsaydı. Çok kolay, kölelik," dedi Christie Perşembe günü New Hampshire'da. "Nikki'ye karşı gerçekten adil davrandım ama şunu söylememe izin verin, o akıllı biri" diye ekledi. "Dün gece ve bugün bu konuda söylediklerini aptal olduğu için söylemedi. Aptal değil. O akıllı ve daha iyi biliyor."

Trump'ın yasal karmaşası ile Haley'in sorunlarının ortak noktası

Haley'in yaşadığı sorunlar ve Trump'ın hukuki çıkmazı modern Cumhuriyetçi Parti hakkında bir hikaye anlatıyor.

Haley'in köleliğin bariz, tarihi sonuçları hakkında açıkça konuşmayı reddetmesi, son yıllarda aşırı sağa kayan bir partideki katı muhafazakâr seçmenleri yatıştırma çabası gibi görünüyordu. Görünüşe göre eski başkanın seçimle ilgili yalanlarına inanan seçmenleri yabancılaştırmaktan kaçınmak için, 2020'de ABD demokrasisini altüst etme girişimi konusunda Trump'la açıkça yüzleşmek konusunda da benzer şekilde suskun kaldı.

Haley'in rahatsızlığı henüz sona ermemişken, Trump'ın yasal gölgesi de kararmaya başladı, zira kampanyası oy pusulasındaki diskalifiyelerine itiraz etmek için adımlar atıyor.

Colorado'daki Cumhuriyetçi Parti, eyalet Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın 14. Madde uyarınca oy pusulasından men edilmesi kararına itiraz etti bile.

Maine'de Trump'ın kampanyası, "iğrenç" kararın yürürlüğe girmesini durdurmak için eyalet mahkemesinde hızla dava açacağını söyledi.

Ancak Bellows, Trump'ı davranışları nedeniyle diskalifiye etme yetkisine sahip olduğunu savundu.

"Anayasayı korumak için ettiğim yemin her şeyden önce gelir ve Maine'in seçim yasaları uyarınca benim görevim ... ön seçim oy pusulasında yer alan adayların aradıkları makam için nitelikli olmalarını sağlamaktır" dedi. Bellows, itiraz edenlerin 6 Ocak ayaklanmasının "Trump'ın emriyle" gerçekleştiğine dair ikna edici kanıtlar sunduğunu ve ABD Anayasasının "hükümetimizin temellerine yönelik bir saldırıya müsamaha göstermediğini" yazdı.

Colorado'dan önce Michigan ve Minnesota gibi diğer bazı eyaletler de benzer girişimleri reddetmişti. Farklı eyaletlerin Anayasa ve Trump'ın yeniden aday olma yeterliliği konusunda farklı görüşlere sahip olması, bu siyasi tsunaminin içine dalmak son yıllarda siyasi olarak hırpalanmış bir kurumu daha da zora sokacak olsa bile, ABD Yüksek Mahkemesi'nin devreye girmesinin neredeyse zorunlu olduğu anlamına geliyor.

Yargıçların önünde iki kilit soru olacak. Birincisi, isyancıların görevde kalmasına yönelik anayasal yasağın cumhurbaşkanı için de geçerli olup olmadığı. İkincisi ise, tek bir eyaletin bir adayın yasal süreçlere tabi tutulmaksızın isyana karıştığına karar verip veremeyeceği konusunda üst düzey yargıçlar baskı altında olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com