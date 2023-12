Trump ve Abbott, 2024 seçimlerinde GOP'un sınır güvenliğine odaklanmasını canlandırıyor

Göçmenlik konusuna yeniden odaklanılması, Ukrayna ve İsrail'e fon sağlanmasını da içeren daha geniş bir acil yardım paketinin bir parçası olarak GOP'un talebi olan göçmenlik ve sınır politikası değişiklikleri konusunda kongre Cumhuriyetçileriyle bir anlaşma müzakere eden Başkan Joe Biden için siyasi açıdan hassas bir zamanda geldi.

Biden daha şimdiden, sınır politikası konusunda taviz verme isteği nedeniyle ilerici müttefiklerinin tepkisiyle karşı karşıya.

Şu anda Capitol Hill'de, mahkeme salonlarında ve kampanya yolunda devam eden göçmenlik tartışmasının riskleri çok büyük. Bazı kilit bölgelerde son seçimlerde GOP'un lehine hareket eden Latin seçmenler arasındaki değişimler, 2024 seçimlerinde Arizona ve Nevada gibi salıncak eyaletleri değiştirebilir. Bu arada Biden, sınır güvenliği konusunda endişeli ılımlıları, genç seçmenleri ve anketlerin başkana karşı hayal kırıklığına uğradığını gösterdiği ilericileri içeren bir Demokrat koalisyonu bir arada tutmak zorunda.

Trump, Cumartesi günü New Hampshire'da yaptığı bir kampanya konuşmasında Güney Amerika, Afrika ve Asya'dan gelen göçmenlerin "ülkemizin kanını zehirlediğini" iddia ederek Nazi Almanyası'nın diliyle karşılaştırmalara neden olan bir söz söyleyerek siyasi bir fırtına başlattı.

Bu yorumların ardından Pazar günü Nevada 'da "Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu" gerçekleştirme sözü verdi.

Ardından Salı gecesi Iowa'da, kullandığı dilin Adolf Hitler'in "Mein Kampf" kitabıyla karşılaştırıldığını kabul edip reddetti, ancak göçmenlerle ilgili iddialarını tekrarladı.

"Olanlar çılgınca. Ülkemizi mahvediyorlar. Ve bu doğru, ülkemizin kanını yok ediyorlar. Yaptıkları şey bu. Ülkemizi yok ediyorlar. Bunu söylediğimde hoşlarına gitmiyor," dedi Trump.

"Ve ben 'Kavgam'ı hiç okumadım. 'Hitler de böyle demişti' dediler. Çok daha farklı bir şekilde."

Teksas'ta üçüncü dönem Cumhuriyetçi vali Abbott Pazartesi günü eyaletlerin belgesiz göçmenleri dışarıda tutmak için ne kadar ileri gidebileceklerini test edecek bir yasayı imzaladı.

Yeni yasa Teksas'a yasadışı yollardan girmeyi bir eyalet suçu haline getirerek yerel kolluk kuvvetlerine göçmenleri tutuklama yetkisi ve hakimlere de onları Meksika'ya gönderme emri verme yetkisi veriyor. Bu durum Teksas'ta yaşayan ve eyalet nüfusunun %40'ını oluşturan Latin toplumunda korku dalgalarına yol açtı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, Teksas yasasının anayasaya aykırı olduğunu ve federal göçmenlik yasasına ters düştüğünü iddia ederek dava açtı.

ACLU of Texas'ın hukuk direktörü Adriana Piñon yaptığı açıklamada, "Yasa tasarısı temel anayasal ilkeleri geçersiz kılıyor ve federal göçmenlik yasasını çiğnerken Teksaslılara, özellikle de Kahverengi ve Siyah topluluklara zarar veriyor" dedi.

Biden'ın Beyaz Saray'ı Salı günü Teksas yasasını kınayarak yasallığı konusunda şüphelerini dile getirdi.

"Bu, Teksas'taki toplulukları daha güvenli hale getirmeyecek ve getirmeyen aşırı bir yasadır. Yapmaz," diyen Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre bir basın brifinginde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Jean-Pierre yasayı "... birçok Cumhuriyetçinin yapmaktan hoşlandığı ya da yapma eğiliminde olduğu şeyle, yani göçmenleri şeytanlaştırmak ve aynı zamanda göçmenleri insanlıktan çıkarmakla çok uyumlu" olarak nitelendirdi.

ABD-Meksika sınırında devam eden göç dalgası, yerel ve federal kaynaklar üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Abbott ve Biden yönetimi, eyaletin güney sınırı boyunca yasadışı göçü engellemek için aldığı bazı önlemler konusunda tartıştı. Pazar günü ABD Gümrük ve Sınır Koruması, göçmenlerin sınır geçişlerindeki artış nedeniyle Pazartesi gününden itibaren Eagle Pass ve El Paso, Texas'taki uluslararası demiryolu geçiş köprülerindeki operasyonları geçici olarak askıya alacağını duyurdu.

ABD Sınır Devriye Şefi Jason Owens CNN'e verdiği demeçte, sınır yetkililerinin Kasım ayında giriş limanları arasında yaklaşık 192.000 göçmen yakaladığını, bunun Ekim ayındaki 188.000 göçmen yakalamasına kıyasla %2'lik bir artış olduğunu söyledi.

Demokratlar sınır endişelerinin sinyalini veriyor

Demokratlar son günlerde sınır güvenliğini bir sorun olarak gördüklerini kabul ettiler.

"Sınırda bir sorun olduğunu hepimiz biliyoruz. Başkan da biliyor, Demokratlar da biliyor ve bu sorunu ilkelerimizle tutarlı bir şekilde çözmeye çalışacağız," dedi Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Salı günü.

Ülkenin en önemli kararsız eyaletlerinden biri olan Arizona'da Demokrat Vali Katie Hobbs geçen hafta Arizona Ulusal Muhafızlarını güney sınırına seferber eden bir kararname imzaladı.

Hobbs'un emrinde eyaletinin sınır güvenliği konusunda "federal eylemsizliğin yükünü taşıdığı" belirtildi.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Biden yönetimi Eagle Pass, Texas; Lukeville, Arizona; ve San Ysidro, California'daki giriş kapılarını araç ya da yaya geçişlerine kapattı.

Hobbs'un emrine göre Lukeville giriş limanının kapatılması "bölgede insani bir krize yol açmış ve Arizona'nın güvenlik ve ticaretini riske atmıştır."

Yine de pek çok ilerici, Biden'ın sınır güvenliği ve dış yardım paketi müzakerelerinde Cumhuriyetçilere çok fazla taviz vermesi halinde Demokrat tabandan gelebilecek tepkiler konusunda uyarıda bulunuyor.

"Eğer bu konuda Trump yönünde çok ileri giderse, bu gelecek yıl sandıkta hissedilecektir. Buna hiç şüphe yok," diyen Demokrat Partili California Senatörü Alex Padilla CNN'e konuştu.

Trump'ın yorumları GOP'un eleştirilerine yol açtı

Göç ve sınır güvenliği konusunda bölünmüş olanlar sadece Demokratlar değil.

Trump'ın göçmenler hakkındaki "ülkemizin kanını zehirliyor" iddiası, 2024 Cumhuriyetçi başkan adaylığı için rakiplerinden bazılarının tepkisini çekti - birçoğu benzer şekilde sıkı sınır önlemleri çağrısında bulundu.

ABD-Meksika sınır duvarını bitiremediği için Trump'ı sık sık suçlayan Florida Valisi Ron DeSantis, eski başkanın yorumlarını "taktiksel" bir hata olarak nitelendirdi.

DeSantis, Trump'ın bu konuda bölünmüş olan Demokratlara, partinin farklı fraksiyonlarını bir araya getirecek ve ele geçirecek bir şey verdiğini söyledi.

DeSantis Pazartesi günü Adel, Iowa'da düzenlenen bir kampanya etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada "Mesele şu: Bu sınır tam bir felaket" dedi. "Bu Biden için büyük bir sorumluluk."

"Muhalefete... bunu başka bir şeyle ilgili hale getirme olanağı vermek bence taktiksel bir hata" dedi.

Eski New Jersey Valisi Chris Christie, Trump'ın sözlerini en sert şekilde kınayan isim oldu. Christie Pazar günü CNN'in "State of the Union" programında "İğrenç biri," dedi ve yorumları "köpek ıslığı" olarak nitelendirdi.

Ancak Trump'ın sözleri Capitol Hill'de nispeten daha az tepki gördü ve hatta biraz da cesaretlendirdi.

Yorum yapması istenen Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Tayvan'da doğan ve çocukken ABD'ye göç eden eşi eski Trump yetkilisi Elaine Chao'yu örnek gösterdi.

Kentucky'li Cumhuriyetçi, "Bana öyle geliyor ki, Elaine Chao'yu ulaştırma bakanı olarak atadığında bu onu rahatsız etmedi" dedi.

Trump'ı destekleyen Alabama Senatörü Tommy Tuberville, eski başkanı göçmenlere yönelik söyleminde "daha sert" olmaya çağırdı.

"Bundan daha sert olmamasına kızıyorum" diyen Tuberville, "çünkü sınırda neler olduğunu gördünüz mü? İstila ediliyoruz. Bizi ele geçiriyorlar."

Bu habere CNN'den Manu Raju, Kit Maher, Asher Moskowitz, Haley Talbot, Kate Sullivan, Priscilla Alvarez, Camila DeChalus, Michael Williams, Rosa Flores, Sara Weisfeldt ve Morgan Rimmer katkıda bulunmuştur.

