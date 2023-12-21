Trump, olası Yüksek Mahkeme incelemesi de dahil olmak üzere seçenekleri değerlendirmek için E. Jean Carroll hukuk davasını ertelemeye çalışıyor

Bir federal temyiz mahkemesi, Trump'ın başkanlığı döneminde yaptığı açıklamalardan kaynaklanan hakaret suçlamalarına karşı savunma olarak başkanlık dokunulmazlığını kullanmasını reddetti ve iddiayı davanın çok ilerleyen aşamalarında ileri sürerek bu hakkından feragat ettiğini söyledi.

Mahkeme, 16 Ocak'ta yapılması planlanan duruşmaya geçilmesi için davayı duruşma hakimine geri gönderdi.

Trump'ın avukatları Perşembe günü verdikleri bir dilekçeyle temyiz mahkemesinden davanın ertelenmesini talep ederek, temyiz mahkemesi yargıçlarından oluşan tam bir heyetin Trump'ın iddialarını dinlemesini istemek ya da davayı Yüksek Mahkeme'ye taşımak da dahil olmak üzere temyiz seçeneklerini değerlendirmek için kendilerine zaman tanınmasını istediler.

Trump'ın avukatları, "Talep edilen ertelemeler, Başkan Trump'a, gerekirse Yüksek Mahkeme'de temyize gitmek de dahil olmak üzere, temel yargılamalarda dokunulmazlık savunması sunma hakkını tam olarak dava etme fırsatı vermek için gerekli ve uygundur" diye yazdı.

Temyiz seçeneklerini değerlendirmek için kendilerine zaman tanımak üzere 90 günlük bir erteleme talep eden avukatlar, temyiz tamamlanıncaya kadar duruşmanın da ertelenmesini istiyorlar.

Trump'ın avukatları, "Bu konuların önemi, diğer hususların yanı sıra, Başkan Trump'ın Columbia Bölgesi'ndeki bir ceza davasından kaynaklanan başkanlık dokunulmazlığı temyiziyle ilgili olarak Özel Danışman Jack Smith tarafından geçen hafta Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvurulardan da anlaşılmaktadır" diye yazdı.

"O dava da, bu davada olması gerektiği gibi, temyizin sonuçlanmasını beklemek üzere durdurulmuştur ve Yüksek Mahkeme'nin Başkan Trump'ın dokunulmazlığını yakında ele alma olasılığı talep edilen durdurmaları daha da desteklemektedir."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com